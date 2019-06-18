Проблемы диссертаций по налогам

Рассматриваются распространенные недостатки в диссертациях по налоговому праву (см. уточняющие комментарии под видео)
0:25 – План семинара по проблемам диссертаций по налогам
02:00 – Общие замечания к проблемам диссертаций по налогам
07:05 – Нормативные требования к диссертациям
12:35 – Критерий новизны в диссертациях
17:15 – Критерий обоснованности в диссертациях
32:52 – Экономическая обоснованность
46:05 – Отражение зарубежного опыта в диссертациях
54:20 – Актуальность нормативного материала в диссертациях
58:15 – Актуальность нормативного материала в работе Каменкова М.В. (письмо М.В. Каменкова содержится на моей странице в FB или в моей группе в контакте (https://vk.com/yuzvakmaxim?w=wall-933... ))
01:06:21 – Актуальность информации в диссертациях
01:29:05 – Ясность содержания диссертации
01:17:16 – Проблема объема диссертации
01:25:40 – Предложения по изменению законодательства в диссертациях
01:32:00 – Оформление ссылок в диссертациях
01:38:16 – Орфография и пунктуация в диссертациях
01:41:10 – Проблемы процедуры защиты диссертации
01:47:52 – Методологический анализ диссертаций
01:50:00 – Качественные диссертации по налогам