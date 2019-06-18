Проблемы диссертаций по налогам

Vikentia с корректировками НДС вообще какая то жопа. Я сдала на прошлой неделе три квартала корректировки ... Есть ли смысл жаловаться Путину на сбой в ФНС?

bestiya7460 а в конце концов исправить то, что кто-то заложил непонятно что, разве нельзя? платежи же идут по... Минфин объяснил, какой период ставить в платежках на перечисление НДФЛ

Ali А почему бы не простимулировать гражданское автомобилистроение и не отменить пошлины и налоги на ... Импорт самолетов освободят от НДС

Виталий Людский Верно. Там (там где надо) многие напрочь отвыкли за зарплатку работать, в кошмарных снах только и... ЦБ победил обналичку, но праздновать пока рано

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бух2007 В рабочее время уже включены завтраки и полдники и прочие перекусы и чаепития))) Так что вешать н... Работники требуют включить обед в состав оплачиваемого рабочего времени

Инга Тарабрина У меня уже руки опускаются. Третий раз приходит отказ в принятии корректировки по НДС с формулиро... Есть ли смысл жаловаться Путину на сбой в ФНС?

Iren Так у них премии, вроде, хорошие. И с «улицы» не берут. Устраивают типа конкурса, но побеждают то... Сколько зарабатывают сотрудники ПФР

sandro_60 А еще без сек.а жизненный тонус падает и снижается производительность труда - надо срочно включит... Работники требуют включить обед в состав оплачиваемого рабочего времени

redfury Пока они в правительстве, они никогда не введут прогрессивную шкалу налогообложения! ... Как пересмотрят ставки НДФЛ

Светлана Шкуратова Да, а куда нам деваться то, особенно если ты единственный бухгалтер в небольшой фирме?!(( СЗВ-М с... Бухгалтеры делят отпуск на части, чтобы отдохнуть летом

anny_st Добрый день! Не совсем поняла, на УК распространяется отсрочка до 2020г. или все же нет?... Кому положена отсрочка по кассам. Обзор изменений 54-ФЗ

Чалдон Ни разу банк не отказывал в возврате. Хотя за лет 10 всего два раза делал возврат... Отсрочка по онлайн-кассам: кому рано радоваться

GerMiona И я лично знаю молодую женщину, которая в Собес ездит на Инфинити за пособием на ребенка. Муж - к... «Ленивых» бедных хотят лишить пособий

deltax Ошкуривание клиентов с неумелыми ссылками на законодательство. Навскидку минимум две причины: 1.... «Тинькофф»: банк или не банк

ale96433132 Лично знаю женщину. Недавно она овдовелаи, на руках один ребёнок. Муж умер после долгой болезни. ... «Ленивых» бедных хотят лишить пособий

Mmmaximmm а он им всем точно свечу держал? Или так - чьи-то рассказы и домыслы?или откровенная чушь как про... У кого получается с бумажным НДС без разрывов и доначислений?

glbuh123 А мне если честно страшно на что еще может пожаловаться народ и во что это потом может вылится. П... Есть ли смысл жаловаться Путину на сбой в ФНС?

glbuh123 Совершенно согласна. Никто не обязан предоставлять комп для проверки да ещё и с базой. Инспекторы... Выездная проверка. 44 правила остаться в живых

blaster42 Какой клиент тогда захочет нести им деньги, если они не банк? Может, у них и банковской лицензии ... «Тинькофф»: банк или не банк