Юзвак Максим

Проблемы диссертаций по налогам

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Рассматриваются распространенные недостатки в диссертациях по налоговому праву (см. уточняющие комментарии под видео)

0:25 – План семинара по проблемам диссертаций по налогам

02:00 – Общие замечания к проблемам диссертаций по налогам

07:05 – Нормативные требования к диссертациям

12:35 – Критерий новизны в диссертациях

17:15 – Критерий обоснованности в диссертациях

32:52 – Экономическая обоснованность

46:05 – Отражение зарубежного опыта в диссертациях

54:20 – Актуальность нормативного материала в диссертациях

58:15 – Актуальность нормативного материала в работе Каменкова М.В. (письмо М.В. Каменкова содержится на моей странице в FB или в моей группе в контакте (https://vk.com/yuzvakmaxim?w=wall-933... ))

01:06:21 – Актуальность информации в диссертациях

01:29:05 – Ясность содержания диссертации

01:17:16 – Проблема объема диссертации

01:25:40 – Предложения по изменению законодательства в диссертациях

01:32:00 – Оформление ссылок в диссертациях

01:38:16 – Орфография и пунктуация в диссертациях

01:41:10 – Проблемы процедуры защиты диссертации

01:47:52 – Методологический анализ диссертаций

01:50:00 – Качественные диссертации по налогам