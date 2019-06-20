Налог на самозанятых по дистанционным услугам

А разве пожарные - гражданские служащие МЧС? Как может командир быть "без погон"?...
Вы мадама уже пыхнули по ходу, ваш народ в пиндостане пусть "марехуанну" хоть в чай заваривает. Н...
Когда читаю про требования к кадровым документам, меня слегка подтряхивает. Особенно, когда это п...
Класс! Михаил, я так красиво излагать не умею. Но всё - правда. Как налоговый консультант говорю....
ОЧЕНЬ правильно и четко!! Надо перестать заискивать перед налоговой!...
В сша легализовали продажу марехуанны, пусть народ лучше травку курит, чем таблетки покупает. Есл...
Да, теперь все должно быть нормально
Жесть конечно. Все утро на это убил.
А как вернутся? меня тоже забанили там.
У меня нет ответа на этот вопрос. Да честно говоря и голову ломать на эту тему не хочется. Есть б...
Краснодарского края опять нет.
То есть, и жильё отобрали, и деньги требуют. Молодцы.
Этот курортный сбор как налог на гугл.
Вы опять нашли кучу негатива в предложении изымать заброшенные участки, но так и не сказали - что...
Видимо вы тоже не в курсе, что нашу область хотят превратить в свалку московского мусора и называ...
Ну так и пусть его изымут, не? Все равно не нужен
У нас никогда не будет как в Европе, потому что вот это вот "вам надо - вы и делайте", "страна за...
У вас ошибка в статье, оборот немаркированный обуви будет запрещён не с 1 февраля 2020, а с 1 мар...
эти небедные люди вообще не платят налоги, либо платят минимум....
Во-первых, за 500 рублей ни один бомж даже глядеть на ваш участок не будет, а во-вторых, ну изъял...
Вот да. Лично я как астматик сильно пострадала из-за дебильного наркоконтроля. Мне идеально снима...
Если пособия не получим мы - то их получат солдаты НАТО(с) :)))А если без шуток - те, кого у нас ...
Не пугайтесь. Это все из-за санкций.
Забыли упомянуть: стрессоустойчивая, стройная и т.п. Возьмите меня на должность слушателя! Комед...
Аудит проводят практикующие бухгалтеры. По итогам проверки составляется отчет с рекомендациями и ...
Ха. Продавай. Я пыталась свой бесплатно соседям отдать - не берут((( КУпите? :))) Ну купИте!!! ...
Если человек хочет подсесть на иглу, он всегда найдет дозу. У нас вагонами и сухогрузами завозят ...
Не передергиваю. Пытаюсь перевести разговор в конструктивное русло. Подскажите, что может быть БО...
всегда об этом думаю, для чего нужно дублирование выручки. ...
Да все проще. Чиновник понял, что нынешняя власть скоро пошатнется. Поэтому стоит себя зарекоменд...
Право платить сам курортный сбор, штрафы и пени по нему. Сразу 3 дополнительных права!)...
УК РФ тоже не регулирует убийство с помощью ножа или пистолета. Он регулирует ответственность за ...
Я такого не писала. Не надо передергивать. Просто должны быть ЭФФЕКТИВНЫЕ меры воздействия. А изъ...
Не о том спорите, господа. Все зависит от того, как это будет прописано в законе - высота травы, ...