Рекламные расходы, убытки от ДТП, возврат НДФЛ и другие налоговые споры в мае

Рассматриваются наиболее интересные судебные акты Верховного Суда РФ по налоговым вопросам.
Акты Судебной коллегии:
- Учет расходов по обслуживающему производству (Определение от 31.05.2019 № 301-ЭС19-756)
- Значение отраслевого законодательства при учете рекламных расходов (Определение от 30.05.2019 № 305-ЭС19-4394)
Отказные определения судей Верховного Суда РФ:
- начисление НДС при неправомерном применении ЕНВД (Определение от 14 мая 2019 г. № 309-КГ18-7043)
- Учет расходов при утрате груза в результате ДТП (Определение от 16 мая 2019 г. № 306-ЭС19-6571)
- Значение 2-НДФЛ при возврате налога (Определение от 24 мая 2019 г. № 310-ЭС19-7555)