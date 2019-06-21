Юзвак Максим

Минфин о неприменении ККТ

4

Рассматривается возможность неприменения ККТ в отношении отдельных видов деятельности (Письма Минфина от 29 мая 2019 г. № 03-01-15/39082, № 03-01-15/39139, № 03-01-15/39141, № 03-01-15/39142)

#Минфин#ККТ#предприниматель