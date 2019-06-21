Минфин о неприменении ККТ

Показали баки у которых валяется куча мусора. А то, что хотят уничтожить всю природу Арханге...
Есть вообще какие-то полные рекомендации по использованию онлайн касс и порядке пробития чеков??...
Не требовалось подавать заявление, если Вы вели деятельность подпадающую под ЕНВД на территории с...
Как не грустно, но ЕР именно банда....И если придет условный "Непутин" с условной партией "ВР", ...
На счет индексации, не согласна. Индексация это все таки мера компенсации при низкой оплате труда...
а вы не пробовали не морочить голову и просто кидать через ЗП проект ? и % меньше и вопр...
Наверняка ее дети сразу родились умными, взрослыми, самостоятельными и вообще все грани добра и з...
Угу, как у пчел нерадивый хозяин весь мед заберет, свой сиропчик вместо меда оставит и потом удив...
Чиновники не разбегутся, даже если им вообще ничего не платить. Они не за зарплаты работают. А ес...
вот вот вот .. я тоже хочу знать почему большие затраты на введение всего этого должны СНИЗ...
Хамство это не порок, это состояние души или показатель её отсутствия. Ваша яростная защита секс...
Добрый день! А срок давности по переплате за 2014-2015 гг не действует?...
Почитаешь вот так и диву даешься: как же весь мир работает без этих тонн макулатуры в виде приказ...
по жалобе работника. Самый частый случай. Жалоба может быть не прямо в ГИТ, а быть переслана друг...
Вы считаете, что после утверждения/разрешения что либо измениться? Это как с ввозом страусиного ...
с содроганием об этом думаю......коллапс это мягко сказано....зная как все в ФНС работает, это ра...
Крепостным ничего не платили, на сколько я помню. Так что перестаньте передергивать. Я предложила...
Так уже есть вроде какое-то ограничение на разницу в бюджетных конторах? Правда это не мешает пол...
Простите, но вы совсем не знает вопроса. Я так понимаю, вы не врач, не родственник и вообще не в...
А к чему эти прямые линии? Люди там услышат ту же инфу, что статисты доносят до Президента. А дон...
И у нас верхняя разводка, доходит еле теплая вода в батареях, 9 этаж жалуются, что дышать нечем, ...
Проблема в том, что у нас свобода и демократия. Хозяин предприятия полностью доверяет руководить ...
Поддерживаю. И на самые "правильные" правила внутреннего трудового распорядка, пожалуйста....
Любой руководитель может легко сэкономить, выполняя работу дворника (да и любого другого сотрудни...
Поделитесь кто-нибудь ссылкой на нормальный трудовой договор...
Ничего, что работа руководителя не сопоставима с работой дворника? и далеко не в 10 раз? Не нрави...
Можно спросить что это за 1 500? в нашем регионе мне 192 рубля платят на одного ребенка. Как нужд...
Правильно, у наших муниципалов, на рядовых должностях очень маленькие зарплаты. даже удивительно ...
Никакого ограничения по максималке нет. Хочешь себе прибавку на основании того, что ты гений, ну ...
Рабовладельческий строй, ГУЛАГ, концлагерь, всеобщие исправительно-трудовые лагеря - мечта всех у...
Ну вот если человек никогда в жизни не слышал об унитазе, то для него деревеский туалет с выгребн...
Кто-нибудь может объяснить с технической точки зрения - почему?К тому же в разных местах написано...
Как и говорил, господин Д.А. Медведев - экономика РФ держится на налогообложении......