Налог на арендованное имущество

Ограничение делается элементарно, для этого не нужен никакой искуственный интелект (достаточно об...
сотни лет одно и тоже, система обкатана.
вся эта фантазия построена на том, что роботы всё сделают. может оно и так, но как они определят,...
На сайт петербургского МЧС зайдите. Там есть один договорный отряд....
Можно бы и платность оставить в разумных размерах (300 - 500р). Но человек должен лично придти с ...
20 лет одно и то же... Удивляюсь на реакцию. Люди, а вы чего ожидали? ...
Вн.сл. мчс у них приказы мвд и частично свои. Гр.сл. и у них 79ФЗ, а что у этих "договорников"? ...
Видимо мы писали одновременно примерно. Не надо паники :) Видимо есть, раз люди говорят. Мне ниг...
Выше же описали ситуацию. И без погон, оказывается, есть именно пожарные. А не работники офисов...
всё смешалось в доме Облонских… Есть совсем разные задачи и разные по складу люди, которые с этим...
"...И несколько минут говорил о том, что есть реальные доходы и располагаемые, а с...
Что касается озвученным командиром своей зп и команды (в погонах), то тут надо проверочку устроит...
Мысль выдавать ЭЦП и бесплатно связана с обязательностью ЭЦП для всех ЮЛ с 2021г. Именно ей будет...
В МЧС пожарные все в погонах вн.сл. Гр.сл. тоже есть в МЧС, но они без погон встречаются только в...
Зависит от места, где-то это хорошие деньги, а что работа собачья, так это не Вова виноват, во мн...
Есть возможность форму записи вывести себе на сайт? Для самообслуживания?...
Название как в желтой газете, провакационное, а по сути о другом....
Знаете, не поможет от штрафов. Там столько бумажек, помимо правильных трудовых договоров, что все...
Дополню, с Вашего позволения:6 Идет кампания по проверке определенных видов деятельности (прямо ...
По закону: не определено количество трудовых книжек у гражданина. Всё- точка! Никаких вопросов и ...
Так предписал совет народных комиссаров в 1929 году.
О чем мечтает предприниматель? - Чтобы банки соблюдали условия договора: не производили унификаци...
От того, что ФНС признала, толку не много.Она уже и так признала, и сказала бухгалтерам, мол "сам...
К этому и идём. Только будет это через 5 или 50 лет, зависит о коррумпированности власти. Это сли...
Пока в россии всякие опг контролируют полигоны, как известный Ясный со своей бригадой в балашихе....
Мне, честно говоря, тоже не очень понятно, как коллега считала. ОСНО (самая простенькая, без "кад...
При чем тут какой-то ОКВЭД?Кому дали доверенность тот и действует, даже если он не коров разводит...
И зачем её работодателю отдавать? Это лоббирование интересов какого-то крупного и нечестного по о...
Это статья 159 УК РФ "Мошенничество" и им Следственный комитет не занимается (если только не укаж...
Анекдот: - Специалисты говорят, что жизнь стала лучше. - А люди говорят, что стало хуже. ...
Вот и я о том же, но комментарии явно частично стёрты. В первом, десятидневной давности, ещё ладн...
Никто никакие комментарии не трет. Это никому не надо )) Вряд ли вы что-то разжигаете или использ...
Что-то бОльшую часть моего комментария потёрли. Второй раз за 10 дней с тремя комментариями ...
ура. любимые картинки! Бухгалтера рулят)))