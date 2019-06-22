Налог на арендованное имущество

Дмитрий424 Ограничение делается элементарно, для этого не нужен никакой искуственный интелект (достаточно об... Какой будет бухгалтерия через пять лет

vladisobolev вся эта фантазия построена на том, что роботы всё сделают. может оно и так, но как они определят,... Какой будет бухгалтерия через пять лет

Старый ворчун Можно бы и платность оставить в разумных размерах (300 - 500р). Но человек должен лично придти с ... Из-за изменений в правилах получения ЭЦП может наступить коллапс электронного документооборота

Елена_N 20 лет одно и то же... Удивляюсь на реакцию. Люди, а вы чего ожидали? ... Путину жалуются на падение доходов и низкие зарплаты

Goody Вн.сл. мчс у них приказы мвд и частично свои. Гр.сл. и у них 79ФЗ, а что у этих "договорников"? ... Путину жалуются на падение доходов и низкие зарплаты

Goody Видимо мы писали одновременно примерно. Не надо паники :) Видимо есть, раз люди говорят. Мне ниг... Путину жалуются на падение доходов и низкие зарплаты

Над.К Выше же описали ситуацию. И без погон, оказывается, есть именно пожарные. А не работники офисов... Путину жалуются на падение доходов и низкие зарплаты

XAPraha всё смешалось в доме Облонских… Есть совсем разные задачи и разные по складу люди, которые с этим... Какой будет бухгалтерия через пять лет

Goody "...И несколько минут говорил о том, что есть реальные доходы и располагаемые, а с... Путину жалуются на падение доходов и низкие зарплаты

Goody Что касается озвученным командиром своей зп и команды (в погонах), то тут надо проверочку устроит... Путину жалуются на падение доходов и низкие зарплаты

SBIS_MO Мысль выдавать ЭЦП и бесплатно связана с обязательностью ЭЦП для всех ЮЛ с 2021г. Именно ей будет... Из-за изменений в правилах получения ЭЦП может наступить коллапс электронного документооборота

Goody В МЧС пожарные все в погонах вн.сл. Гр.сл. тоже есть в МЧС, но они без погон встречаются только в... Путину жалуются на падение доходов и низкие зарплаты

Дмитрий424 Зависит от места, где-то это хорошие деньги, а что работа собачья, так это не Вова виноват, во мн... Путину жалуются на падение доходов и низкие зарплаты

Alexey Ermolov Есть возможность форму записи вывести себе на сайт? Для самообслуживания?... Небухгалтерская функция «1С:УНФ»

8529 Знаете, не поможет от штрафов. Там столько бумажек, помимо правильных трудовых договоров, что все... Самые частые нарушения, которые находит инспекция по труду

8529 Дополню, с Вашего позволения:6 Идет кампания по проверке определенных видов деятельности (прямо ... Самые частые нарушения, которые находит инспекция по труду

Goody По закону: не определено количество трудовых книжек у гражданина. Всё- точка! Никаких вопросов и ... ПФР спокойно относится к наличию у человека двух трудовых книжек

deltax О чем мечтает предприниматель? - Чтобы банки соблюдали условия договора: не производили унификаци... О чем мечтает предприниматель? Пятничная игра от Тинькофф

Goody К этому и идём. Только будет это через 5 или 50 лет, зависит о коррумпированности власти. Это сли... Какой будет бухгалтерия через пять лет

Goody Пока в россии всякие опг контролируют полигоны, как известный Ясный со своей бригадой в балашихе.... Путин обещал взять под личный контроль «мусорную реформу»

Shurhenchik При чем тут какой-то ОКВЭД?Кому дали доверенность тот и действует, даже если он не коров разводит... Любой скотовод может обнулить вашу декларацию по НДС

Zveruga И зачем её работодателю отдавать? Это лоббирование интересов какого-то крупного и нечестного по о... Бумажные трудовые книжки всех россиян предлагают передать на хранение в ПФР