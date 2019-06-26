Обзор практики Верховного Суда по налогам за май 2019

В обзор включаются решения Судебной коллегии по экономическим спорам, а также отказные определения судей Верховного Суда РФ по налоговым спорам.

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Общие вопросы

Определение от 30.05.2019 № 306-ЭС19-3426 (с. Завьялова Т.В., Промсвязьбанк) +

Взыскание недоимки должника по налогу на доходы физических лиц за счет собственных средств банка, при отсутствии у него соответствующей обязанности налогоплательщика или налогового агента, нарушает действующее законодательство, поскольку возложив на банк обязанность по уплате налоговых обязательств должника, инспекция фактически освободила последнего от уплаты сумм налога.

Определение от 06.05.2019 № 304-КГ18-12738 (с. Павлова Н.В., ИП Кузнецов Сергей Андреевич) –

Суд, установив, что инспекция обратилась в арбитражный суд в установленные сроки, решение инспекции вступило в законную силу 09.03.2016 (после даты, установленной в ФЗ № 436-ФЗ), налоги, начисленные по результатам проверки за периоды 2012 - 2014 годов, выявлены инспекцией после 01.01.2015 и не взысканы до 28.12.2017, пришел к выводу о нераспространении части 2 статьи 12 Закона № ФЗ № 436-ФЗ на спорные недоимки, изменил решение суда и удовлетворил требования инспекции.

Налоговый контроль

Определение от 27.05.2019 № 305-ЭС19-5981 (с. Павлова Н.В., Промстройсервис) –

Суды исходили из того, что внесение изменений в решение о проведении выездной налоговой проверки не противоречит действующему налоговому законодательству, исправления и изменения не привели к изменению существа налогового правонарушения и не повлияли на выводы инспекции, техническая ошибка не повлияла негативным образом на права и обязанности Налогоплательщика. Обстоятельства дела и представленные доказательства были предметом рассмотрения судов.

Комментарий к практике ВС РФ за май 2019:

НДС

Определение от 29 мая 2019 г. № 305-ЭС19-7273 (с. Антонова М.К., «Научно-производственное объединение БиоГрин) –

Судами отмечено, что в силу подпункта 3 пункта 2 статьи 170 НК РФ общество не несет каких-либо потерь в связи с отсутствием статуса плательщика налога на добавленную стоимость и имеет право учесть уплаченные суммы налога в качестве затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг).

Вычет налога на добавленную стоимость является правом, а не обязанностью налогоплательщика, за которым остается выбор момента использования такого права, но не ранее момента, когда это право возникнет, в том числе налоговые вычеты производятся не ранее того отчетного периода, когда возникает налоговая база. При этом факт привлечения налогоплательщика к ответственности за несвоевременную уплату налога в бюджет правового значения не имеет и, напротив, подтверждает выводы судов и налогового органа о возникновении налоговой базы позднее указанного периода.

Определение от 27 мая 2019 г. № 305-ЭС19-7486 (с. Антонова М.К., Рокадовские минеральные воды) –

Судебные инстанции исходили из отсутствия у Налогоплательщика права на налоговый вычет по полученному имуществу в качестве взноса в уставный капитал, поскольку учредитель общества ПАО Банк «Возрождение» (вноситель имущества; далее – банк) не использовало полученное в качестве отступного имущество в банковской деятельности, не сдавало в аренду, не реализовывало и при передаче имущества в уставный капитал заявителя НДС не восстанавливало. Более того, часть имущества получена банком в порядке отступного через аффилированное лицо без уплаты НДС на каждом этапе передачи имущества.

Определение от 14 мая 2019 г. № 309-КГ18-7043 (с. Антонова М.К., ИП Рожкова Елена Владимировна) –

Оценив содержание договоров, заключенных налогоплательщиком с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, проанализировав документы, сопровождающие исполнение названных договоров, суды установили, что товар закупался без НДС, платежи со стороны покупателей поступали налогоплательщику с указанием «без НДС». Судами также приняты во внимание пояснения контрагентов - покупателей товара, согласно которым в составе стоимости товара НДС продавцу ими не уплачивался, при реализации права на налоговые вычеты, уплаченные суммы не учитывались. С учетом установленных обстоятельств, суды признали, что инспекция правомерно исчислила НДС сверх стоимости товаров в размере 18% в соответствии с положениями статьи 164 НК РФ.

Обзор налоговых новостей за май 2019

Акциз

Определение от 15 мая 2019 г. № 308-ЭС19-5653 (с. Антонова М.К., Центр-Продукт) –

В связи с тем, что обстоятельства уничтожения спирта, кроме как в акте уничтожения не зафиксированы, основаны на представленных Налогоплательщиком доказательствах, имеющих формальный, неполный, непоследовательный и противоречивый характер, свидетельствующих об оформлении для создания видимости хозяйственной операции и уменьшения налоговой нагрузки по уплате налога, а достоверность уничтожения спирта не может быть установлена иными доказательствами, то суд сделал правильный вывод о не подтверждении Налогоплательщиком факта уничтожения им подакцизного товара.

Налог на прибыль

Определение от 31.05.2019 № 301-ЭС19-756 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Тютин Д.В., Муромский завод радиоизмерительных приборов) +

Основополагающим критерием для отнесения деятельности налогоплательщика к деятельности, осуществляемой через объекты обслуживающих производств и хозяйств, является направленность понесенных в рамках этой деятельности затрат на удовлетворение социальных, бытовых и культурных нужд граждан (работников и жителей соответствующих населенных пунктов) за счет выделенного налогоплательщиком на эти цели финансирования. Соответственно, положения статьи 275.1 НК РФ не могут распространяться на подразделения, функционирующие в целях удовлетворения потребностей самого налогоплательщика как хозяйствующего субъекта – для обеспечения производственного процесса, в том числе для исполнения возложенных на налогоплательщика обязанностей при ведении им предпринимательской деятельности.

Определение от 30.05.2019 № 305-ЭС19-4394 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Павлова Н.В., Орион Интернейшнл Евро) +

В главе 25 НК РФ отсутствуют положения, которые бы позволили сделать вывод о том, что воля законодателя направлена на ограничение возможности признания для целей налогообложения расходов на распространение рекламных материалов только в связи с тем, что местом их размещения выступают не стационарные объекты, например, остановочные павильоны наземного общественного транспорта, а транспортные средства (трамваи, троллейбусы, автобусы и т.п). Такого рода дифференциация возможности вычета затрат не имеет под собой разумного экономического основания и, соответственно, приводит к неравному налогообложению хозяйствующих субъектов.

В статьях 19 и 20 Закона о рекламе установлены лишь отдельные особенности распространения рекламы. При этом, учитывая, что Закон о рекламе не относится к актам законодательства о налогах и сборах и имеет иные цели правового регулирования, установленные в нем различия в составе ограничений, действующих при распространении рекламы с использованием стационарных рекламных конструкций и с использованием транспортных средств, не должны рассматриваться как имеющие значение для налогообложения прибыли, при отсутствии на то прямого волеизъявления законодателя.

Определение от 27 мая 2019 г. № 305-ЭС19-7486 (с. Антонова М.К., Рокадовские минеральные воды) –

Суды указали на обоснованность выводов инспекции о необходимости отнесения полученного имущества в виде зданий и сооружений, а также отчужденного впоследствии тепловоза к объектам основных средств и, как следствие, на наличие оснований для уплаты налога на имущество и отсутствие права на единовременное принятие убытка от реализации тепловоза. Суды отметили, что имущество является законченным строительством объектом, ранее использовалось в производственной деятельности и Налогоплательщик нес расходы по его поддержанию в надлежащем состоянии. При этом каких-либо вложений в имущество банком не производилось и необходимость капитальных инвестиций из представленных отчетов о техническом состоянии не усматривается.

Определение от 16 мая 2019 г. № 306-ЭС19-6571 (с. Антонова М.К., Даймлер Камаз Рус) –

Применительно к потере груза при его перевозке морским транспортом судебные инстанции исходили из того, что ни в ходе проведения налоговой проверки, ни в ходе судебного разбирательства Налогоплательщиком не представлено доказательств в подтверждение того факта, что затопление судна произошло в результате стихийного бедствия и (или) наступления иных чрезвычайных обстоятельств. В данном случае убытки возникли вследствие ненадлежащего исполнения морским перевозчиком своих договорных обязательств, предусматривающих ответственность за перемещение груза к установленному сроку, включая обеспечение его сохранности. При этом Налогоплательщик не лишен возможности возмещения причиненных ему убытков лицом, ответственным за осуществление перевозки или лицом, по чьей вине произошло затопление судна, в установленном законом порядке.

В части убытков в результате дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП) суды указали, что перевозимый груз был поврежден в результате ДТП, произошедшего ввиду несоблюдения водителем перевозчика правил дорожного движения (несоблюдение скоростного режима), а не в результате аварии или обстоятельств непреодолимой силы (внешних факторов, не зависящих от водителя). При таких обстоятельствах, понесенные в результате ДТП убытки не позволяют отнести их к потерям от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций. В этой связи судами также отмечено, что понесенные затраты подлежат отнесению в состав внереализационных расходов по налогу на прибыль в период их признания должником (лицом, виновным в причинении убытков) или вступления в законную силу соответствующего решения суда о взыскании убытков в пользу налогоплательщика.

Комментарий к практике ВС РФ за 2018 (с учетом 2019) часть 1:

НДФЛ

Определение от 24 мая 2019 г. № 310-ЭС19-7555 (с. Антонова М.К., Новый Стиль) –

Суды исходили из того, что излишняя уплата НДФЛ в спорной сумме была вызвана действиями самого общества, которое, являясь налоговым агентом и обладая обязанностью удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате, должно было знать об имеющейся переплате в момент перечисления. Доводы, изложенные в кассационной жалобе, в том числе о необходимости определения начала течения срока на обращение в суд с момента представления справок о доходах по форме 2-НДФЛ в отношении физических лиц либо с момента получения акта налоговой проверки, а также о неуведомлении налоговым органом о факте переплаты, были предметом рассмотрения судов и получили надлежащую правовую оценку.

Определение от 24 мая 2019 № 309-ЭС19-6549 (с. Антонова М.К., Уралполимет) –

В части получения Поликарповым А.Н. от общества дохода в натуральной форме, невключенного заявителем в налогооблагаемую базу по НДФЛ, суды отметили, что спорные товарно-материальные ценности отражены в бухгалтерском учете общества, между тем, дальнейшая их реализация в проверяемом периоде не установлена, при проведении осмотра указанные ТМЦ не обнаружены. При этом, учитывая, что адресом доставки товаров являлся жилой дом, принадлежащий на праве собственности директору (главному бухгалтеру) общества, суды согласились с выводом налогового органа о том, что им получен доход в натуральной форме

Налог на имущество

Определение от 08 мая 2019 г. № 301-ЭС19-5657 (с. Антонова М.К., Легионпром НН) –

Судебные инстанции исходили из того, что по состоянию на 01.01.2016 в отношении спорных помещений в установленном законом порядке определена кадастровая стоимость, данные объекты расположены в административно-деловом центре, который включен в перечень объектов недвижимого имущества на 2016 год, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость, в связи с чем, налоговая база по спорным помещениям, принадлежащим Налогоплательщику, исчисляется также исходя из кадастровой стоимости. Судами отмечено, что соответствующий режим налогообложения распространяется как на административно-деловой центр в целом, так и на входящие в него помещения, даже если последние не поименованы непосредственно в указанном перечне.

Определение от 07 мая 2019 г. № 308-ЭС19-5523 (с. Антонова М.К., Аэропорт Ростов-на-Дону) –

Арендуемые трансформаторные подстанции используются Налогоплательщиком для собственных нужд и с учетом их функционального предназначения не относятся к имуществу, включенному в Перечень № 504, в связи с чем в отношении данных объектов льгота по налогу на имущество применению не подлежит. При этом Налогоплательщик не обладает статусом профессионального участника экономических отношений в области электроэнергетики и не относится к субъектам электроэнергетики в смысле, придаваемом этому понятию нормативными правовыми актами об электроэнергетике.

УСН

Определение от 24 мая 2019 г. № 308-ЭС19-7097 (с. Антонова М.К., Фирма «ЖКХМ») –

Суд исходил из того, что Налогоплательщик как управляющая организация является исполнителем коммунальных услуг, а не агентом (посредником) между ресурсоснабжающими организациями и собственниками помещений в многоквартирном доме, не осуществляет посредническую деятельность в части предоставления коммунальных услуг собственникам помещений; в правоотношениях с ресурсоснабжающими организациями и собственниками помещений выступает самостоятельным субъектом, его правовое положение соответствует правовому положению исполнителя коммунальных услуг. Также судами указано, что полученными на расчетный счет денежными средствами за коммунальные услуги Налогоплательщик распоряжался по своему усмотрению, расчеты с ресурсоснабжающими организациями осуществляло с задержками и не в полном объеме, по окончании расчетного периода на счетах Налогоплательщика и в его распоряжении оставались денежные средства, что опровергает доводы Налогоплательщика о том, что денежные средства за жилищно-коммунальные услуги, содержание, обслуживание и ремонт жилого фонда, поступившие от собственников помещений, в той же сумме перечислены поставщикам коммунальных услуг.

Определение от 14 мая 2019 г. № 304-ЭС19-5984 (с. Антонова М.К., ИП Панасюк Олег Васильевич) –

Суды исходили из того, что прекращение обязательства займа в денежной форме предоставлением имущества в качестве отступного является самостоятельным видом прекращения ранее существовавших прав и обязанностей, следовательно, передача имущества в качестве отступного признается реализацией имущества, и полученный доход от этой реализации подлежит учету при исчислении налоговой базы по УСН.

Патент

Определение от 20 мая 2019 г. № 301-ЭС19-6218 (с. Антонова М.К., ИП Савин Николай Михайлович) –

Суды отметили, что деятельность по оказанию услуг сортировки и погрузки продукции не подпадает под действие выданного предпринимателю патента на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, поскольку осуществлялась за дополнительную плату, не входящую в состав стоимости перевозки и рассматривалась сторонами отдельно от услуг перевозки.

Комментарий к практике ВС РФ за 2018 (с учетом 2019) часть 2

Вопросы добросовестности

Определение от 27 мая 2019 г. № 309-ЭС19-7903 (с. Антонова М.К., ММК-МЕТИЗ) –

Рассматривая спор по эпизоду включения в состав по сомнительным долгам дебиторской задолженности ООО «МАГУС» в размере 178 058 032 рублей, суды установили, что на протяжении всей деятельности учредителями, руководителями и работниками данной организации являлись бывшие либо действующие работники налогоплательщика, получающие от последнего доход и подчиняющиеся приказам его руководителя. При этом данные организации на момент заключения договоров и формирования задолженности являлись взаимозависимыми лицами; осуществляя расходы на оплату услуг контрагента и не получая прибыль от сдачи имущества по причине отсутствия оплаты, заявитель фактически получал лишь дополнительные расходы, увеличивающие размер убытков, что свидетельствует об отсутствии экономической эффективности для заявителя таких правоотношений. Учитывая установленные обстоятельства, руководствуясь статьями 265, 266 НК РФ, суды трех инстанций указали, что взаимоотношения Налогоплательщика с подконтрольным ему ООО «МАГУС» не имели намерения на получение прибыли от заключенных сделок и были направлены на получение необоснованной налоговой выгоды путем списания дебиторской задолженности в резерв по сомнительным долгам в целях увеличения внереализационных расходов, в связи с чем признали решение инспекции по данному эпизоду законным.

Определение от 22 мая 2019 г. № 307-ЭС19-7219 (с. Антонова М.К., Финанс-Инвест) –

Суды исходили из доказанности налоговым органом совокупности обстоятельств, свидетельствующих о создании обществом особой схемы расчетов, при которой денежные средства, полученные посредником (ООО «Сана+») по соглашениям о бронировании, своевременно и в полном объеме не поступали на расчетный счет Налогоплательщика и не включались последним в качестве дохода в налогооблагаемую базу при исчислении единого налога, уплачиваемого при применении УСН. При этом денежные средства, поступавшие от физических лиц во исполнение соглашений о бронировании квартир в строящихся жилых домах, фактически являлись авансовыми платежами до момента зачета в счет оплаты стоимости квартиры по основному договору. Кроме того суды указали, что Налогоплательщик при определении финансового результата искусственно занижал стоимость финансирования строящихся объектов (квартир) в результате формального введения в цепочку участников сделок (инвесторов) подконтрольного взаимозависимого лица с целью перераспределения поступающих от физических лиц денежных средств между участниками сделки, а также путем неотражения в составе доходов поступлений по финансированию, что позволило существенно снизить полученный при строительстве финансовый результат и формально сохранить право на применение УСН.

Довод о том, что денежные средства, поступившие от дольщиков, являлись средствами целевого финансирования и использовались по назначению, следовательно, не подлежат включению в доходы при исчислении налоговой базы по УСН, признается несостоятельным. При рассмотрении данного вопроса суды учли условия соглашений о бронировании, согласно которым данные суммы подлежали зачету в счет предстоящей оплаты стоимости квартиры по основному договору (авансовые платежи); денежные средства физических лиц для целей строительства многоквартирного дома привлечены обществом с нарушением требований законодательства об участии в долевом строительстве.

Определение от 17 мая 2019 г. № 303-ЭС19-6757 (с. Антонова М.К., Дальневосточная топливная компания) –

Вопреки доводам жалобы, реальный характер расходов на приобретение товара и его использование в хозяйственной деятельности налогоплательщика (реализация третьим лицам) само по себе не может служить бесспорным основанием для получения налоговых вычетов, поскольку предъявляя к вычету налог на добавленную стоимость по операциям с контрагентами налогоплательщик должен подтвердить не только факт реального приобретения товара (работ, услуг), но и то, что товар приобретен непосредственно у тех контрагентов, которые заявлены в представленных в налоговый орган документах.

Определение от 13 мая 2019 г. № 301-ЭС19-5806 (с. Антонова М.К., Игротэк) –

Оплата выполненных работ производилась Налогоплательщиком не в полном объеме, что позволяло взаимозависимым организациям не превышать лимит выручки, установленный пунктом 4 статьи 346.13 НК РФ, и оставаться на упрощенной системе налогообложения. В связи с незначительными перечислениями в счет оплаты работ задолженность Налогоплательщика перед взаимозависимыми организациями составляла более 186 млн. рублей, однако контрагенты не предпринимали каких-либо действий по ее взысканию. Судебные инстанции пришли к выводу о доказанности инспекцией совокупности обстоятельств, свидетельствующих о том, что хозяйственные отношения Налогоплательщика с заявленными контрагентами существенно отличались от взаимоотношений с иными организациями, не являющимися взаимозависимыми, и именно взаимозависимость оказала влияние на финансовые результаты их деятельности, что привело к получению заявителем необоснованной налоговой выгоды в виде занижения налоговой базы по налогу на прибыль путем завышения расходов на стоимость субподрядных работ.

Определение от 08.05.2019 № 307-ЭС19-6366 (с. Завьялова Т.В., Агрофирма «Вельская») –

Налогоплательщик с целью сокрытия выручки от реализации древесины умышленно привлекло для совершения операций по продаже древесины, заготовленной на арендованных земельных участках, находящихся в федеральной собственности и являющихся землями сельскохозяйственного назначения, подконтрольные ему организации. Будучи осведомленным о произрастании на арендованных земельных участках деловой древесины, с целью формальной легализации ее реализации Налогоплательщик сознательно создал ситуацию, направленную на получение необоснованной налоговой выгоды, путем заключения договоров на расчистку земель сельскохозяйственного назначения с контрагентами и предоставления возможности данным организациям осуществлять продажу заготовленной древесины конечным покупателям.

Определение от 6 мая 2019 г. № 306-ЭС19-5444 (с. Антонова М.К., ТЭК "Норма") –

В представленных к проверке товарно-транспортных накладных отсутствуют сведения, позволяющие идентифицировать контрагента Налогоплательщика, акты оказанных услуг не содержат информацию о заключенных договорах перевозки, свойствах груза, условиях перевозки, маршруте перевозки, пунктах отправки и пунктах прибытия, сроках перевозки и иной информации, необходимой для исполнения экспедитором обязанностей. Кроме того, содержание актов не позволяет соотнести их между собой и с условиями договоров; в указанных актах отсутствует расшифровка транспортных услуг, оказанные услуги не оплачены в полном объеме.

Дайджест налоговых новостей за май 2019: