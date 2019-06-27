Торговый сбор в общепите

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Владимир_Долгополов Он в нашей экономке то не разбирается, ещё на прогнозы по миру замахнулся))... Каким будет следующий экономический кризис

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Свечков Я думаю, что эти мошенники - сотрудники Сбербанка, зарабатывающие на кредитных историях. Они же и... Мошенники пугают несуществующими кредитами: пошаговые действия

Angeltag Странно анализировать только по выкладкам из Росстата... Бывает туда данные годами не грузятся, ... Сбербанк предложил компании закрыть счет, но проиграл дело в суде

Кисыч И в чем проблемы? Глянул поверхностно. Они как я понял работают в сфере обработки информации - ка... Сбербанк предложил компании закрыть счет, но проиграл дело в суде

Anulya согласна с Надеждой, по моей компании тоже за какой-то год (кажется за тот же 2016) такая же запи... Сбербанк предложил компании закрыть счет, но проиграл дело в суде

2nom Во что я нашел на одном ресурсе (далее - копипаста).Есть у нашей компании один интересный клиент…... Сотрудники требуют, чтобы зарплата руководства была не намного выше их зарплаты

Elv Вы замечательный специалист. Но анализ компании в данном аспекте никак не связан с 115 ФЗ по кото... Сбербанк предложил компании закрыть счет, но проиграл дело в суде

Angeltag Да, славу Богу управу нашли на эти банки совсем офигели...нам так же Тинькофф бизнес взяли и всё... Сбербанк предложил компании закрыть счет, но проиграл дело в суде

Elv Ну и что тут странного? У нас стройка и то пусто то густо. Тоже банки запрашивали документы, отво... Сбербанк предложил компании закрыть счет, но проиграл дело в суде

upb2b Спасибо за комментарий, но вы меня с кем-то путаете. Анализ компаний - моя профессия, а не ковыря... Сбербанк предложил компании закрыть счет, но проиграл дело в суде

2nom Вставлю свои пять копеек.Я (работаю в сфере "1С") в 2013 году (случайным) образом присосался к пр... Сбербанк предложил компании закрыть счет, но проиграл дело в суде

upb2b Новость не просто крутая, а бомба и огонь. Но засуну свои пять копеек. Данные по компании действи... Сбербанк предложил компании закрыть счет, но проиграл дело в суде