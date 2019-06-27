Торговый сбор в общепите

Значит нужно платить вовремя чтобы на налоговиков-рэкетиров не нарваться...
И где бюджетное (не казённое) учреждение ОМС возьмёт деньги "оптом", чтоб их перечислить сразу?...
Статья хорошая и правильная, только поможет ли...ЗЫ. Прошу прощения за занудство, но что-то у авт...
Вообще работадатель видимо с гонорком "Я есть, Царь!" И это ещё работнику стоит подумать связыват...
Слов нет. Просто Страшно от нашего "правосудия" и государственного беспредела...
Здравствуйте! Что делать с ифнс, если они не зачитывают переплату по налогу на новый ОКТМО при пе...
Он в нашей экономке то не разбирается, ещё на прогнозы по миру замахнулся))...
..."выглядит как-то странно"... Именно с этой формулировки различные проверяющие структуры начина...
Вопрос был, "чьи деньги?". Если Ваша компания наработала так, что возникли убытки. То крайний най...
Дело в том, что 5 лет назад у 95% граждан ещё прочно висел на ушах толстый-претолстый слой лапши ...
Я думаю, что эти мошенники - сотрудники Сбербанка, зарабатывающие на кредитных историях. Они же и...
Странно анализировать только по выкладкам из Росстата... Бывает туда данные годами не грузятся, ...
...хотя... сейцчас внимательней глянул: не похоже, что они занимаются разработкой - средняя зарпл...
И в чем проблемы? Глянул поверхностно. Они как я понял работают в сфере обработки информации - ка...
Очень. Почему-то банки лезут сразу и исключительно блоировать банк-клиент и выгонять, а чтоб конк...
То, что вы написали выше, называется анализ компании ?)) Все...у меня все О-о...
согласна с Надеждой, по моей компании тоже за какой-то год (кажется за тот же 2016) такая же запи...
"а компания рискует получить требование об уплате налогов" так всё и было Три обращения...
Это же Россия!!!! сначала закроют,а потом разбираться будут,но самое страшное,что в стране уже да...
Во что я нашел на одном ресурсе (далее - копипаста).Есть у нашей компании один интересный клиент…...
Вы замечательный специалист. Но анализ компании в данном аспекте никак не связан с 115 ФЗ по кото...
Вообще странно, что на мой безобидный комментарий последовала такая неадекватная реакция. Обычно ...
Это вряд ли. Скорее всего очередная ошибка данных, как у нас водится...
Да, славу Богу управу нашли на эти банки совсем офигели...нам так же Тинькофф бизнес взяли и всё...
Ну и что тут странного? У нас стройка и то пусто то густо. Тоже банки запрашивали документы, отво...
ВЫ правы! Есть презумпция невиновности и не дело банка блокировать счета. Пусть испол...
Спасибо за комментарий, но вы меня с кем-то путаете. Анализ компаний - моя профессия, а не ковыря...
Вставлю свои пять копеек.Я (работаю в сфере "1С") в 2013 году (случайным) образом присосался к пр...
Первокласник Пессимистов, но историкоподкованный: Если все время думать о смерти (согласно статис...
Наконец-то кто-то осмелился подать на них в суд. А то полный безпредел...
Новость не просто крутая, а бомба и огонь. Но засуну свои пять копеек. Данные по компании действи...
Во-во. Появился, наконец, разум на горизонте. Вся проблема в том, что дяди там, берут хорошие вещ...