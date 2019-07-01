Инвестиции в золото, расходы по ККТ и другие налоговые новости в июне 2019

rostan Это что бы плюнул и отказался от борьбы за свои права:)) ПФР держит в секрете сведения о стаже и ИПК пенсионеров

rostan Можешь перечислять сколько захочешь-а что с ними будет можешь посмотреть нав накопительную пенсию... ПФР держит в секрете сведения о стаже и ИПК пенсионеров

rostan ИП это вообще грустная история:))На бирже труда вас отнесут к категории впервые обратившееся,нару... ПФР держит в секрете сведения о стаже и ИПК пенсионеров

rostan Наш глава Пенсионного Фонда поддержал идею о повышении пенсионного возраста,всегда был на должнос... ПФР держит в секрете сведения о стаже и ИПК пенсионеров

rostan Писал и о нарушении прав и обращался в прокуратуру,но рука руку греет-полная тишина и тупые отпис... ПФР держит в секрете сведения о стаже и ИПК пенсионеров

rostan Я то же с такой непробиваемой проблемой столкнулся,суды с Пенсионным идут уже 2 года с переменным... ПФР держит в секрете сведения о стаже и ИПК пенсионеров

Над.К А почему она должна быть туда внесена? Это временная норма. Статья 7 закона 290-ФЗ тоже туда не в... Переход на онлайн-ККТ с 1 июля: срочные разъяснения налоговиков

Goody Это с кризиса 2008года так. И нетрудно проследить простую причинно-следственную связь у кого-то у... Российские миллиардеры стали еще богаче

kuznechov119m не понятно про 30 дней , кому разрешено автономно работать не подключаясь к ОФД передача в налог... Штрафа за неправильный фискальный накопитель в кассе не будет

ToT Сами разрушают свой бизнес. Скоро (уже сейчас) будет позорно у них работать, не говоря уже про ис... VPN от «Лаборатории Касперского» будет блокировать запрещенные в РФ сайты

Lora7766 Я сегодня начинающим бухгалтерам рассказывала, что в 1986 году рассчитывала ЗП на 130 человек вру... Бухучет давно минувших дней: бумажные журналы-ордера и «шахматки»

PokPok Не понятно, пишут, что доначислили 125 т.р., но расхождение из-за того, что выплаты по ГПХ облага... Данные РСВ и 4-ФСС сравнивают

yanski Я застала в конце 90х. В те времена на Лиговке частенько выключали свет, и вот мы с главбухом сад... Бухучет давно минувших дней: бумажные журналы-ордера и «шахматки»

Goody Прям навеяло :) Приехал к другу на фирму, по коридору идёт мужик из задних карманов джинсов так и... Время забивать гвозди

id49561203 Это про ишака, который заговорит? Хаджа Насредин взялся обучать осла падишаха грамоте. ... Что ждет Россию к 2030 году

id49561203 Уже было https://rg.ru/2009/04/02/biznes-proverki.html стоит ли повторять? Время забивать гвозди

id49561203 Если кто-то забыл, то хочу напомнить,что нечто подобное уже было и называлось как внепроцессуальн... Время забивать гвозди

glav=buh А я поняла, что при выплате зарплаты алиментщику этот код надо указывать. Т.е. что это зарплата о... В платежках надо будет указывать новый код