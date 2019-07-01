Клерк.Ру
Юзвак Максим

Инвестиции в золото, расходы по ККТ и другие налоговые новости в июне 2019

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Наиболее интересные события в налоговой сфере  за июнь 2019 года

0:21 – План 

02:38 – Льготы для судовладельцев (Законопроект № 733024-7) 

05:50 – Освобождение от НДС реализации драгоценных металлов (Законопроект № 738437-7) 

07:25 – Освобождение от НДФЛ металлических счетов (Законопроект № 739187-7) 

09:37 – Ответственность за тайные обособленные подразделения (Законопроект № 723363-7) 

15:01 – Освобождение от НДС продукции с истекающим сроком годности (Законопроект 741225-7) 

17:06 – Учет расходов по ККТ (Законопроект № 738898-7) 

19:22 – Учет рекламных расходов или проблема применения отраслевого законодательства (Определение от 30.05.2019 № 305-ЭС19-4394) 

#налог #новости #Госдума