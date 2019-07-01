Инвестиции в золото, расходы по ККТ и другие налоговые новости в июне 2019

Наиболее интересные события в налоговой сфере за июнь 2019 года
0:21 – План
02:38 – Льготы для судовладельцев (Законопроект № 733024-7)
05:50 – Освобождение от НДС реализации драгоценных металлов (Законопроект № 738437-7)
07:25 – Освобождение от НДФЛ металлических счетов (Законопроект № 739187-7)
09:37 – Ответственность за тайные обособленные подразделения (Законопроект № 723363-7)
15:01 – Освобождение от НДС продукции с истекающим сроком годности (Законопроект 741225-7)
17:06 – Учет расходов по ККТ (Законопроект № 738898-7)
19:22 – Учет рекламных расходов или проблема применения отраслевого законодательства (Определение от 30.05.2019 № 305-ЭС19-4394)