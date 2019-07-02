Учет расходов на сайт

Это что бы плюнул и отказался от борьбы за свои права:))
Смотря на какой системе налогообложения ИП.Можешь платить фиксированно,можешь больше в разы больш...
Можешь перечислять сколько захочешь-а что с ними будет можешь посмотреть нав накопительную пенсию...
ИП это вообще грустная история:))На бирже труда вас отнесут к категории впервые обратившееся,нару...
Наш глава Пенсионного Фонда поддержал идею о повышении пенсионного возраста,всегда был на должнос...
Писал и о нарушении прав и обращался в прокуратуру,но рука руку греет-полная тишина и тупые отпис...
Я то же с такой непробиваемой проблемой столкнулся,суды с Пенсионным идут уже 2 года с переменным...
А почему она должна быть туда внесена? Это временная норма. Статья 7 закона 290-ФЗ тоже туда не в...
поясните мне пожалуйста, почему статья 2 129-фз не внесена в 54-фз? ...
Это с кризиса 2008года так. И нетрудно проследить простую причинно-следственную связь у кого-то у...
это контора под чк, давно уже в госзаказах.
Ещё кто-то себе ставит это говно от чекистов :) ВПН который блокирует, ха-ха-ха! ...
не понятно про 30 дней , кому разрешено автономно работать не подключаясь к ОФД передача в налог...
Да кому вообще нужен антивирус? Качай только с пары проверенных сайтов, не открывай сомнительные ...
Да нет, у них в перспективе весь госсектор в заказчиках - золотое дно......
Просто не надо путать холодное с зеленым. Работник в оправдание расхода подотчетных средств предъ...
Сами разрушают свой бизнес. Скоро (уже сейчас) будет позорно у них работать, не говоря уже про ис...
Давно пора., а то ИП доход - расход в не равных условиях с другими. А этот. Выдумщик налога 1%,...
Да ничего не будет. Ну, пригласят, объясните им доходчиво, напишите письмо о вере в светлое будущ...
Не в районе Обводного канала работали? ))
Я сегодня начинающим бухгалтерам рассказывала, что в 1986 году рассчитывала ЗП на 130 человек вру...
А чего вдруг вам за них обидно стало? У них есть выбор, работать на 6% или на 1%. Кроме того, при...
Не понятно, пишут, что доначислили 125 т.р., но расхождение из-за того, что выплаты по ГПХ облага...
И страховой полис без ККМ - тоже непонятно, это ИП без работников услуги оказал? Уже вручили тако...
Я застала в конце 90х. В те времена на Лиговке частенько выключали свет, и вот мы с главбухом сад...
А мне очень нравится, как налоговики по-своему понимают фразу п. 1 ст. 2 129-ФЗ: "Установить, что...
Обидно за 6%-ных упрощенцев((((
Смешно, ПРАЗДНИК,заняться нечем.Человек, который все это изрек, далекий человек от бухгалтерии.Ра...
Прям навеяло :) Приехал к другу на фирму, по коридору идёт мужик из задних карманов джинсов так и...
Это про ишака, который заговорит? Хаджа Насредин взялся обучать осла падишаха грамоте. ...
Уже было https://rg.ru/2009/04/02/biznes-proverki.html стоит ли повторять?
Если кто-то забыл, то хочу напомнить,что нечто подобное уже было и называлось как внепроцессуальн...
Ну уж система налогообложения ни при чем у ИП без работников...
А я поняла, что при выплате зарплаты алиментщику этот код надо указывать. Т.е. что это зарплата о...
В некоторых (немногих) случаях всё же спишут.