Клерк.Ру
Юзвак Максим

Учет расходов на сайт

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Рассматривается вопрос учета по упрощенной системе налогообложения расходов на создание и обновление сайта (Письма Минфина от 18 июня 2019 г. № 03-11-11/44458, от 19 июня 2019 г. № 03-11-11/44650)

#УСН#сайт#Минфин