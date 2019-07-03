Страховые взносы по медосмотрам работников

Это что-то из области фантастики. Вы написали, что судьи на стороне ИФНС. Номерами дел не поделит...
ИФНС у нас в Самаре следят за оборотами и сами делают подлоги в виде фальсификатов заявлений по У...
можно не соглашаться, а можно ст. 59 НК почитать
Настоящие воры. Мало того что заставили покупать кассовый аппарат, который стоит 20000 + постоянн...
КБК одни для всех регионов. С годам могут меняться.
Поясните, пж., что за светофор такой? Где установлен?>Платежи в сторону юрлиц и ИП, окрашенных...
А номера КБК - одинаковые для всех регионов? Не меняются с годами?...
прямо любого склада??)или робот по полкам лазиет, вешает, меряет?...
типа в других программах это увидеть нельзя
Они тогда обидятся. И оставят ДА и компанию без сладкого. А вообще уже сил нет читать обо всей эт...
Я не понимаю, что сложного? Предъявить средство ЭСП вы можете только в виде карты. Поскольку толь...
Ну директоров фирм тоже не могут найти а если находят то кадр под забором напившийся лежит, что с...
Мне есть. Ибо фбр не финансируется из бюджета РФ.
Ну так это вы... У подавляющее большинство людей ваших желаний не возникает....
Именно так говорят на всех лекциях-курсах-семинарах. Да вот налоговики на них видимо не ходят......
У меня уже от этих ККМ крыша едет. Т.е. по п. 2 ст. 9 закона №54-ФЗ - ККТ не применяется при осущ...
А почему вы решили, что надо пробивать чек?
А чего не 15 минут дали на передачу данных? А аж целых 8 часов. Мы вчера весь день без света были...
А поясните пожалуйста, а вот если оплата от организации или ИП приходит по банк-онлайн или по эле...
Штрафов за СЗВ им уже мало
Это точно из бюджета бухгалтер... Штат раздут, видимость работы создавать надо, вот и считают к...
ну ведь бред же... я не говорю об учете больших количеств материалов. но вот канцтовары - мело...
К уведомлению о приеме на работу -копии трудового договора, в двух экз. А на увольнение-только са...
у вас же есть офис в Москве, вот и просветите нас, сколько у вас в Москве рядовой бух получает, с...
25 лет (мой общий трудовой стаж) ищу, найти не могу
от объемов зависитканарейки за копейки не бывает
Давно снес у себя сей нквдешный продукт. Малваребайтс рулит....
А я не могу сюда выложить требование, которое нам пришло недавно - там незензурно! )))...
это называется "снижение административной нагрузки на бизнес." Вы что, против снижения нагрузки н...
Идеальный работодатель тоже разыскивается.
Налорги вообще страх потеряли. Одно время писали в вызове на дачу пояснений - вызывается не допро...
"...информация будет представляться работодателями в информационную систему ПФР..." -ещё оди...
Может все-таки больше следить за доходами богатых? И .... заставить делиться этих зажравшихся эг...