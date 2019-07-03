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Юзвак Максим

Страховые взносы по медосмотрам работников

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Рассматривается вопрос обложения затрат на медицинские осмотры работников страховыми взносами (Письмо Минфина от 17 мая 2019 г. № 03-15-05/35516, от 21 июня 2019 г. № 03-15-06/45499)

#Минфин#медосмотр#взносы