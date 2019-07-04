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Юзвак Максим

Расходы, не учитываемые по УСН

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Рассматриваются примеры расходов, которые нельзя учесть по упрощенной системе налогообложения (Письма Минфина от 30 мая 2019 г. № 03-11-11/39342, от 4 июня 2019 г. № 03-11-11/40685, от 7 июня 2019 г. № 03-03-06/1/41816)