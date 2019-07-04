Расходы, не учитываемые по УСН

Ценная информация. О многом говорит. С этого надо было начинать, а то навалили бредятины всякой ....
UMI.ru - это тоже проект 1С?
Это про эту программу идет речь: http://o-np.ru/ ?
вот сидит у магазина дядька-инвалидик, нет у него обоих прям кистей. Особо не вглядывалась, но, к...
Эм... серьезно чтоли? И как можно доверять такой банковской системе?...
Сегодня новенькое) запросили акты инвентаризации дебиторки и кредиторки). А они у нас каждый квар...
В одном "ругательном" банке происходит так: отправляешь платежку, выскакивает - подозрительный пл...
Паспорт никому,а бюджет на это,интересен многим
А еще надо посмотреть сколько из них перестали быть ИП.
Так чего же "бедный" Тинькофф для всех как красная тряпка для быка! Если могут блокирнуть любой с...
Кому и зачем вообще на фиг сдался этот паспорт?Кроме нас и Северной Кореи где-то еще выдают паспо...
Осталась на память о распиле бабла.
Поаккуратней со средними значениями, не уподобляйся гаранту."за 6 месяцев 2019 года в качестве са...
При этой схеме получается что самозанятый в москве получает доход в среднем где то 4..6 тысяч в м...
При этом"Налоговый вычет дается 1 раз в жизни самозанятого. "...
Это как?Вычет 1% (2% при работе с юриками) от дохода. Он никак не фиксирован. Фиксирован предел в...
Ну ФНС тоже заявляла, что не знает ни о каких сбоев и все работает в штатном режиме....
Так и вижу картину как специалист из отдела разработок фирмы Интел решил поменяться со специалист...
Можно ещё смену белья вспомнить...
Может закон почитаете или хотя бы статьи про него? Тогда узнаете, что за вычет и кому дается )А в...
Вычет за что? За факт регистрации? На т.е. изначально идеи собрать налоги не стояло? Тогда на фиг...
Платить, конечно. В декларации и раздел есть специальный, для расчета налога от среднегодовой сто...
У узбеков 30 лет назад не было Автоваза.Вместо введения запретительных пошлин (ради "поддержки от...
Добрый день. Находимся во Владимирской области, организации на УСН. В прошлом году выкупили у Адм...
Слушайте, кому нужно удалять ваши комменты? Кому вы тут нужны? )) Тоже мне, неуловимый Джо.Сбой б...
Почему вдруг 16 июля? 5 месяцев плюс 16 дней - это какая дата получается? Опечатка есть, то в сло...
А потом жалуются, что горы бумаг надо хранить
Про вас и О китайцах: АЛЕКСАНДР РОДЖЕРС: «ДОЙЧЕ БАНК» — УВЫ И АХБолее того, американские бан...
Рюмка, что-то мой комментарий про китайские авто с дверями из бочек от масла Роснефти удаляют, а ...
Здравствуйте. А вот скажите, как у вас работает комплектация товаров? Например, надо собрать пода...
тырить ручки , бумагу , а также чеки командировочные , грустно , плати нормально - мыслей даже не...
Это для тех, кто еще верит, что в Газпроме трава зеленей? Давайте обменяемся дурью) ...
Пример: Доход индивидуального предпринимателя в 2019 году составил: 350 000 р...
\\\\ А в наших банках такая фича, к сожалению, не подключена. И я бы не бесился - щас уже не зна...
Пример: Индивидуальный предприниматель зарегистрировался 16 июня 2019 года. Значит, раз...