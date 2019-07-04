Расходы, не учитываемые по УСН

Кошки Рyлят Ценная информация. О многом говорит. С этого надо было начинать, а то навалили бредятины всякой .... Через «1С:УНФ» можно создать шикарный сайт. И бесплатно

ToT Эм... серьезно чтоли? И как можно доверять такой банковской системе?... Банки не отдают вклады

ИП__ Так чего же "бедный" Тинькофф для всех как красная тряпка для быка! Если могут блокирнуть любой с... Обзор про блокировки: опыт того, кто сталкивается с ними каждый день

Кошки Рyлят Кому и зачем вообще на фиг сдался этот паспорт?Кроме нас и Северной Кореи где-то еще выдают паспо... Электронные паспорта появятся в 2021 году. Какими они будут?

Ali При этой схеме получается что самозанятый в москве получает доход в среднем где то 4..6 тысяч в м... 75 тысяч самозанятых пополнили бюджет Москвы на 80 млн. рублей

Ali Ну ФНС тоже заявляла, что не знает ни о каких сбоев и все работает в штатном режиме.... Как «Меркурий» повлиял на поставки молочной продукции

Ali Так и вижу картину как специалист из отдела разработок фирмы Интел решил поменяться со специалист... Предлагают разрешить россиянам меняться местами работы

Над.К Может закон почитаете или хотя бы статьи про него? Тогда узнаете, что за вычет и кому дается )А в... 75 тысяч самозанятых пополнили бюджет Москвы на 80 млн. рублей

FA Вычет за что? За факт регистрации? На т.е. изначально идеи собрать налоги не стояло? Тогда на фиг... 75 тысяч самозанятых пополнили бюджет Москвы на 80 млн. рублей

Над.К Почему вдруг 16 июля? 5 месяцев плюс 16 дней - это какая дата получается? Опечатка есть, то в сло... Фиксированные взносы ИП-2019: расчет, КБК, сроки

alex1995 Рюмка, что-то мой комментарий про китайские авто с дверями из бочек от масла Роснефти удаляют, а ... АвтоВАЗ объявил о полной остановке производства из-за срыва поставок

Laikalasse Здравствуйте. А вот скажите, как у вас работает комплектация товаров? Например, надо собрать пода... МойСклад: пять плюсов. Без стеснения

id109201364 тырить ручки , бумагу , а также чеки командировочные , грустно , плати нормально - мыслей даже не... Кто из сотрудников обворовывает компанию и как это остановить

проза жизни Это для тех, кто еще верит, что в Газпроме трава зеленей? Давайте обменяемся дурью) ... Предлагают разрешить россиянам меняться местами работы