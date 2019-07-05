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Юзвак Максим

НДФЛ при продаже супругами квартиры

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Рассматривается порядок исчисления срока владения супругами квартирой в целях освобождения от НДФЛ доходов от продажи (Письма Минфина от 14 июня 2019 г. № 03-04-05/43616, Письмо от 17 июня 2019 г. № 03-04-05/44005, № 03-04-05/35776, № 03-04-05/35768)