Читалку для УЭК мне продали за 700 рублей (если склероз не изменяет)....
Всегда в поле 107 ставила месяц.
Вкупе с "левыми" ЭЦП мошенники хорошо разживутся на открытии ип и фирм на людей, которые будут да...
Не это надо требовать. Надо требовать установку почасовой оплаты и запрета выплаты за месяц менее...
Были для женщин в ТК РФ ограничения - их сняли, и, наверняка, не последние изменения. Есть и для ...
Если все будет работать также, как с начала года работает в налоговой, то я представляю, что это ...
– Полковник! Остановите поезд!– Поезд! Стой! Раз! Два!
Стоит поднять глаза и можно увидеть кто о чем вспомнил и о чем говорил. Но дегенератам это сложно...
А про НДФЛ с части стоимости за членов семьи?Надо в налоговую подавать сведения о невозможности у...
я тоже не верю что слив из статистики пошел, это дело рук 46 НИ ...
плюс грамотность и компетентность сотрудников банков оставляет желать лучшего, из-за их бестолков...
Мегапрорывная вещь для 2019 года) Весь вопрос в цене, если бизнесу это выгодно, то почему и нет. ...
Ну дык "на воре и шапка горит", известное дело.
Опять никаких аргументов, фактов, голословные утверждения, черно-бело и квадратно-гнездовое мышле...
кто такие банки вообще? они посредники между нами всеми и не больше, осталось сотрудникам банков ...
не верю, вся эта биометрия затеяна для чего то другого,а не для контроля за выдачей кредитов моше...
так уже сдаем, у нас полный комплект деклараций и по ОСНО и по УСН компаниям банки требуют, задер...
Эти карты "незаметны" по одной простой причине - фссп по должнику автоматом получает данные о сче...
Это такой министр экономики, который сейчас в тюрма сидит за свои вольнодумства......
Дык mityai как раз любитель: "если я хочу (............) ребенка чьего-нибудь для нужд своих...
В карман...Большой карман... Но не свой...
Смысла не вижу в этом электронном "улучшении", если только в том, что можно всё залить в какую-то...
У меня такое 2 раза было. Причём первый - во времена расцвета социализма; выковыривал через проку...
Ну блин в 12 у меня обед )
Бесплатный хостинг вам даже 1сУНФ не обещает.А бесплатных конструкторов - достаточное количество....
Ваш рынок порешает (а где-то уже порешал) где и кто им обрадуется. Первыми побежите?...
То есть 14 лет у нас совершеннолетие? Это уже не ребенок? Вот любители маленьких девочек обрадуют...
Кстати, у меня опять затёрся комментарий частично :(Вторая часть комментария (повторно, не дослов...
В заголовке про отмену решения об исключении, а в тексте про отмену решения о предстоящем исключе...
у нас нет проблем с Альфа-банком, очень лояльны
Расходы на приобретение МПЗ можно сразу списать в текущие затраты при упрощенном учете. (т.е. мин...
Хотелось бы доказательств, что есть бесплатный хостинг , а так же приемлемая сумма за выкуп домен...
Нет ни слова о труде несовершеннолетних, всякие условности про легкие условия труда, ограничения ...
Теперь работникам придется для надежности хранить заверенные копии приказов приема-увольнения со ...
1) Кто такой Улюкаев, и какое отношение он имеет к 1с Фреш?2)Вы сами то пользовались 1с Фреш или ...