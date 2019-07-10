Обзор налоговых новостей за июнь 2019

Депутаты Госдумы сосредоточились на законопроектах, которые необходимо принять к окончанию весенней сессии (28 июля). Видимо, этим объясняется небольшое количество предложений по внесению изменений в Налоговый кодекс РФ.

1. Налоговые законопроекты в июне

Центральным законопроектом июня можно назвать Правительственный законопроект, предоставляющий различные налоговые льготы в отношении воздушных и морских судов (Законопроект № 733024-7). Предлагается освободить от НДС ввоз в Россию гражданской авиации и различных комплектующих к воздушным судам. Также устанавливается нулевая ставка по НДС при реализации воздушных судов. Участники российских офшоров в Калининградской области и Приморье, получат право не облагать доходы от эксплуатации судов, а также не уплачивать транспортный налог по данным судам.

Группа членов Совета Федерации подготовила пакет законопроектов, направленных на стимулирование инвестиций в драгоценные металлы. Предусматривается освобождение и применение нулевой ставки по НДС в отношении ряда операций с драгоценными металлами (Законопроект № 738437-7). Кроме того, предлагается освободить от НДФЛ доходы, получаемые по обезличенным металлическим счетам (Законопроект № 739187-7).

В июне депутаты Госдумы подготовили ряд налоговых предложений, которые не имеют серьезных перспектив на одобрение:

Усиление ответственности за несообщение об обособленном подразделении ( Законопроект № 723363-7 );

); Освобождение от НДС безвозмездной передачи пищевых продуктов с истекающим сроком годности ( Законопроект 741225-7 );

); Расширение возможности учета расходов на он-лайн ККТ (Законопроект № 738898-7).

Налоговые новости за июнь 2019:

2. Учет рекламных расходов

Налогоплательщикам следует обратить внимание на дело Орион Интернейшнл Евро (Определение от 30 мая 2019 г. № 305-ЭС19-4394), в котором Верховный Суд рассмотрел значение Закона о рекламе при учете затрат на рекламирование.

Комментарий к налоговым спорам за май 2019: