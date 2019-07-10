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Юзвак Максим

НДФЛ при покупке квартиры в рассрочку

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Рассматриваются налоговые последствия по налогу на доходы физических лиц при приобретении квартиры с рассрочкой платежа (Письмо Минфина от 17 июня 2019 г. № 03-04-06/43714)