Обзор Писем Минфина за май 2019

Обзор готовится на основе материалов справочных правовых систем и новостных интернет-ресурсов.

Общие вопросы

Письмо от 8 мая 2019 г. № 03-02-08/33719

Нормативное регулирование по вопросу о том, что является делом о налоговом правонарушении и с какого момента оно считается возбужденным, в настоящее время отсутствует.

Разрешая споры по делам о привлечении лиц, вызываемых налоговыми органами в качестве свидетелей не по делу о налоговом правонарушении, к ответственности, предусмотренной статьей 128 Кодекса, суды признают несостоятельной позицию о том, что ответственность по статье 128 Кодекса может наступить лишь в рамках дела о налоговом правонарушении (апелляционные определения Свердловского областного суда от 06.07.2016 по делу N 33а-11638/2016 и суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.07.2013 по делу N 33-1352/2013).

Налоговый контроль

Письмо от 22 мая 2019 г. № 03-02-07/1/36882

НК РФ не определяется исчерпывающий перечень документов, которые налоговые органы вправе потребовать у проверяемого лица.

В случае когда проверяемое лицо не имеет возможности представить в налоговый орган истребуемые документы в связи с их отсутствием у этого лица в указанный срок, об этом сообщается налоговому органу с указанием причин невозможности представления истребуемых документов.

Комментарий к налоговым спорам за май 2019:

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 8 мая 2019 г. № 03-04-09/33763

В случае передачи организацией права собственности на приобретенные продукты питания конкретным лицам возникает объект налогообложения. При этом суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные организацией при приобретении данных продуктов питания, подлежат вычету в порядке и на условиях, установленных статьями 171 и 172 НК РФ.

Письмо от 14 мая 2019 г. № 03-07-11/34191

Полагаем, что при определении стоимости услуг по доверительному управлению имуществом, оказываемых на безвозмездной основе, для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость следует использовать методы, установленные главой 14.3 НК РФ.

Письмо от 6 мая 2019 г. № 03-07-11/32905

В случае если продавцом исправленный счет-фактура, выставленный покупателю, в книге продаж не зарегистрирован и, соответственно, сведения этого счета-фактуры в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость не включены, то у покупателя оснований для применения вычетов по налогу не имеется.

Письмо от 6 мая 2019 г. № 03-07-08/32901

При оказании российской организацией транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых на основании договора транспортной экспедиции при организации международной перевозки товаров, в том числе грузов, не предназначенных для реализации, нулевая ставка налога на добавленную стоимость применяется при наличии документов, предусмотренных пунктом 3.1 статьи 165 НК РФ.

Письмо от 13 мая 2019 г. № 03-07-11/34059

При предоставлении работникам, персонификация которых не осуществляется, указанных продуктов питания объекта налогообложения налогом на добавленную стоимость и права на вычет налога, предъявленного по данным товарам, не возникает.

В случае предоставления продуктов питания работникам, персонификация которых осуществляется, в отношении указанных продуктов питания возникает объект налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Письмо от 24 мая 2019 г. № 03-07-08/37729

Что касается применения налога на добавленную стоимость по товарам, отгруженным российской организацией - экспортером, но не вывезенным с территории Российской Федерации в таможенной процедуре экспорта, в случае если такие потери превышают нормы естественной убыли, то в отношении указанных товаров применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере 10 (20) процентов на основании пунктов 2 и 3 статьи 164 НК РФ. При этом согласно пункту 9 статьи 167 НК РФ налог на добавленную стоимость подлежит уплате в бюджет за налоговый период, на который приходится дата отгрузки товаров, с правом на вычет соответствующих сумм налога на добавленную стоимость.

Письмо от 17 мая 2019 г. № 03-07-08/35644

В случае если покупателем оказываемых российской организацией консультационных и юридических услуг является иностранная организация, местом реализации таких услуг территория Российской Федерации не признается и, соответственно, эти услуги налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации не облагаются независимо от постановки на учет в налоговом органе этой иностранной организации в связи с оказанием услуг в электронной форме на основании пункта 4.6 статьи 83 НК РФ.

Обзор налоговых новостей за июнь 2019:

Письмо от 24 мая 2019 г. № 03-08-08/37615

Применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость в отношении услуг по подсылу порожних контейнеров на станцию отправления экспортируемых товаров нормами пункта 1 статьи 164 НК РФ не предусмотрено. Вышеуказанные работы (услуги) подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость на основании пункта 3 статьи 164 НК РФ по ставке в размере 20 процентов.

Письмо от 24 мая 2019 г. № 03-07-11/37590

В счетах-фактурах, выставляемых в отношении оказанных в 2017 и 2018 годах услуг, указывается ставка НДС в размере 18 процентов.

Письмо от 21 мая 2019 г. № 03-07-13/1/36302

Абзацем первым пункта 3 статьи 161 НК РФ установлен особый порядок применения налога на добавленную стоимость, согласно которому при предоставлении на территории Российской Федерации органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления в аренду федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества налог на добавленную стоимость исчисляется, удерживается из доходов, уплачиваемых арендодателю, и уплачивается в бюджет налоговыми агентами - арендаторами данного имущества. В отношении операций по предоставлению в субаренду вышеуказанного имущества особенностей уплаты налога на добавленную стоимость не установлено. Поэтому при передаче в субаренду федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества организациями, которые арендуют такое имущество, уплата налога на добавленную стоимость должна производиться данными организациями.

Письмо от 13 мая 2019 г. № 03-03-05/34024

Местом реализации недвижимого и движимого имущества, находящегося на территории Республики Абхазия, территория Российской Федерации не признается, и, соответственно, такая реализация не является объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Письмо от 15 мая 2019 г. № 07-01-09/34738

Указание наименования покупателя с ошибкой в организационно-правовой форме не является основанием для отказа в принятии к вычету сумм НДС по такому счету-фактуре.

Письмо от 22 мая 2019 г. № 03-07-08/36849

Для определения сумм налога на добавленную стоимость, относящихся к операциям по оказанию услуг, облагаемых по нулевой ставке, налогоплательщику необходимо вести раздельный учет предъявленных сумм налога на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам), использованным при оказании услуг, облагаемых по ставкам налога на добавленную стоимость в размере 0 и 20 процентов. Порядок ведения раздельного учета в указанном случае НК РФ не установлен. В связи с этим налогоплательщик, оказывающий вышеуказанные услуги, должен самостоятельно определить порядок раздельного учета предъявленных сумм налога на добавленную стоимость, отразив его в приказе об учетной политике организации.

Письмо от 23 мая 2019 г. № 03-07-14/37324

Услуги по передаче прав на использование программ для электронно-вычислительных машин, оказываемые как по лицензионному, так и по сублицензионному договору, в том числе после 1 января 2019 года, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Письмо от 29 мая 2019 г. № 03-07-14/39090

При реализации индивидуальным предпринимателем, уплачивающим ЕНВД, автомобиля, принятого на учет по стоимости, включающей уплаченный НДС, налоговая база по этому налогу определяется в порядке, установленном указанным пунктом 3 статьи 154 НК РФ.

Комментарий к практике ВС РФ за 2018 (с учетом 2019) часть 1:

Налог на прибыль

Письмо от 8 мая 2019 г. № 03-03-07/33537

Первичные учетные документы, подтверждающие данные налогового учета, если они оформлены в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, и составлены на иностранном языке, должны быть в обязательном порядке переведены на русский язык

Письмо от 8 мая 2019 г. № 03-04-09/33763

Исходя из системных положений главы 25 "Налог на прибыль организаций" Кодекса расходы налогоплательщика на питание работников, предусмотренные трудовыми и (или) коллективными договорами, рассматриваются в налоговом законодательстве в качестве расходов, уменьшающих размер налоговой базы, только если они являются частью системы оплаты труда, так как включение сумм в состав расходов на оплату труда, как и в случае иных начислений по оплате труда, предполагает возможность выявить конкретную величину доходов каждого работника (с начислением налога на доходы физических лиц) (статьи 252, 255 и 270 НК РФ). В случае отсутствия такой возможности расходы на питание в целях налогообложения прибыли организаций не включаются в состав расходов на оплату труда для целей налога на прибыль организаций.

Письмо от 16 мая 2019 г. № 03-03-06/1/35185

Поскольку страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования не относятся к налогам и сборам, эти суммы не исключаются из расчета величины собственного капитала для целей статьи 269 НК РФ.

Письмо от 21 мая 2019 г. № 03-03-06/1/36696

Учитывая порядок определения налоговой базы по доходам, полученным участниками договора инвестиционного товарищества, а также то, что инвестиционное товарищество согласно нормам главы 55 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в силу положений статей 246 и 11 НК РФ не является юридическим лицом и не признается налогоплательщиком налога на прибыль, считаем, что обязанности налогового агента в соответствии с пунктом 3 статьи 275 НК РФ у организации, выплачивающей доход в виде дивидендов инвестиционному товариществу, не возникает.

Письмо от 16 мая 2019 г. № 03-03-06/2/35229

Расчет доли такого недвижимого имущества может быть произведен на основании балансовой стоимости активов российской организации и балансовой стоимости этой недвижимости. Необходимая информация может быть получена продавцом непосредственно от эмитента, акции которого реализуются, либо из иных не запрещенных законом достоверных источников.

Письмо от 17 мая 2019 г. № 03-08-05/35422

При выплате процентного дохода в пользу иностранной организации - заимодавца путем зачета сумм требований по долговому обязательству в счет оплаты вклада в имущество российской организации такая российская организация - заемщик признается налоговым агентом и обязана исчислить и перечислить в бюджет суммы налога на прибыль в срок, установленный абзацем вторым пункта 2 статьи 287 НК РФ, с учетом положений статьи 7 НК РФ.

Письмо от 27 мая 2019 г. № 03-08-05/38360

В случае если деятельность инженеров организации, проводящих оперативное техническое обслуживание воздушных судов группы компаний и прочих компаний, является вспомогательной деятельностью по отношению к использованию воздушных судов в международных перевозках, прибыль от предоставления таких услуг будет облагаться налогом в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Соглашения между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 15.11.1995.

Комментарий к практике ВС РФ за 2018 (с учетом 2019) часть 2

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 8 мая 2019 г. № 03-04-05/33557

В случае возникновения у физического лица долга в связи с принятием наследства и прощения долга кредитором у такого налогоплательщика возникает доход, подлежащий обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Полномочий по освобождению от уплаты налогов, если такая обязанность следует из положений НК РФ, Департаменту не предоставлено.

Письмо от 8 мая 2019 г. № 03-04-09/33763

По общему правилу с учетом указанных положений статьи 211 НК РФ стоимость любых доходов в натуральной форме, полученных физическими лицами, в том числе стоимость питания, предоставляемого организацией своим работникам, подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 13 мая 2019 г. № 03-07-11/34059

Если оплата организацией различных расходов в рамках проведения представительских мероприятий осуществляется в интересах физических лиц - участников таких мероприятий, то указанная оплата признается доходом таких лиц, полученным в натуральной форме, а суммы такой оплаты подлежат обложению налогом на доходы физических лиц.

В прочих случаях (в частности, если участие работников в проводимых организацией представительских мероприятиях является для них обязательным и связано с исполнением работниками трудовых обязанностей) оплата организацией различных расходов в рамках проведения представительских мероприятий не является доходом указанных лиц и не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц. При этом обязательность участия работника в проводимых представительских мероприятиях определяется, в частности, наличием приказа по организации о проведении соответствующего представительского мероприятия, утвержденного перечня работников, принимающих в нем участие, наличием непосредственной связи между вопросами, являющимися предметом переговоров, в рамках которых проводится представительское мероприятие, и служебными обязанностями, предусмотренными в трудовом договоре (контракте) с работником, принимающим участие в представительском мероприятии.

Письмо от 8 мая 2019 г. № 03-04-05/33820

В этой связи, если земельный участок и расположенное на нем здание магазина приобретены супругами в период брака за счет общих совместных средств супругов и непосредственно использовались в предпринимательской деятельности, независимо от того, что супруги к моменту продажи недвижимого имущества деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не осуществляют, доходы, полученные от продажи такого недвижимого имущества, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке.

Письмо от 15 мая 2019 г. № 03-04-05/34692

Доход физического лица - гражданина иностранного государства, не являющегося налоговым резидентом Российской Федерации, в виде стоимости полученного от бабушки в порядке дарения недвижимого имущества не подлежит налогообложению в Российской Федерации.

Письмо от 8 мая 2019 г. № 03-04-05/33903

При определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц для доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка в размере 30 процентов, имущественные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц не применяются.

Письмо от 8 мая 2019 г. № 03-04-06/33872

Выплаты, производимые налогоплательщикам в кассе игорного заведения в виде возврата неиспользованных денежных средств, ранее внесенных для участия в азартной игре или получения сопутствующих азартным играм услуг, не признаются выигрышем и не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц.

В налоговую базу по налогу на доходы физических лиц подлежит включению вся сумма денежных средств, полученная налогоплательщиком в виде выигрыша от участия в азартных играх, проводимых в казино, без уменьшения на сумму ставки.

Письмо от 8 мая 2019 г. № 03-04-05/33827

Передача заемщиком заимодавцу права собственности на квартиру в счет погашения займа (в качестве отступного) приводит к возникновению у заимодавца дохода от реализации квартиры.

Письмо от 20 мая 2019 г. № 03-03-06/2/36023

В НК РФ не устанавливаются порядок определения доли имущества, а также требования к источникам информации, из которых возможно узнать о фактической доле недвижимого имущества, находящегося на территории РФ. Такими сведениями может располагать организация, продающая акции, на основании имеющихся у нее публикаций общепризнанных частных или официальных источников. Также полагаем, что расчет доли недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации в активах российского акционерного общества, может осуществляться на основании балансовой стоимости активов данного акционерного общества и балансовой стоимости его недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации.

Дайджест налоговых новостей за май 2019:

Письмо от 15 мая 2019 г. № 03-04-05/34711

Денежные выплаты на приобретение горюче-смазочных материалов для мини-электростанций, производимые семьям, ведущим традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, в соответствии с Положением на основании части 1 статьи 6 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 02.03.2016 N 1-ЗАО "О гарантиях прав лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе", не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц на основании пункта 3 статьи 217 НК РФ.

Письмо от 16 мая 2019 г. № 03-04-05/35137

Суммы упущенной выгоды, в соответствии со статьей 41 НК РФ отвечающие признакам экономической выгоды и являющиеся доходом налогоплательщика, подлежат налогообложению в установленном порядке по ставке в размере 13 процентов.

Письмо от 16 мая 2019 г. № 03-04-05/35316

Выплаты среднего заработка, производимые российской организацией при направлении работника в служебную командировку, не являются вознаграждением за выполнение трудовых обязанностей за пределами Российской Федерации и относятся к доходам от источников в Российской Федерации.

Письмо от 17 мая 2019 г. № 03-04-05/35767

При продаже грузового автомобиля, использовавшегося в предпринимательской деятельности, доход, полученный от его продажи, подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке

Письмо от 24 мая 2019 г. № 03-04-05/37849

На основании пункта 17.1 статьи 217 Кодекса (в редакции, действующей до 01.01.2019) от обложения налогом на доходы физических лиц освобождаются доходы, получаемые физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за соответствующий налоговый период от продажи объектов недвижимого имущества, а также долей в указанном имуществе, с учетом особенностей, установленных статьей 217.1 НК РФ. Если налогоплательщик по итогам налогового периода не будет являться налоговым резидентом Российской Федерации, то его доход от продажи в этом налоговом периоде недвижимого имущества в Российской Федерации подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в Российской Федерации в установленном порядке независимо от срока нахождения указанного имущества в собственности налогоплательщика.

Освобождение от уплаты налогов в индивидуальном порядке не представляется возможным.

Письмо от 24 мая 2019 г. № 03-04-05/37842

При этом имущественный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 220 НК РФ, не предоставляется по расходам на погашение процентов в части суммы кредита, полученного от банка в целях рефинансирования, не относящейся к сумме первоначального ипотечного кредита на новое строительство либо приобретение имущества, указанного в подпункте 4 пункта 1 статьи 220 НК РФ.

Письмо от 24 мая 2019 г. № 03-04-05/37897

К доходам индивидуального предпринимателя, получаемым от осуществления им тех видов деятельности, по которым он является налогоплательщиком налога, уплачиваемого в связи с применением специального налогового режима налогообложения, имущественные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц, в частности, по расходам на приобретение квартиры, не применяются.

Письмо от 20 мая 2019 г. № 03-11-11/35989

Поскольку полученное медиатором вознаграждение за осуществление регулируемой Федеральным законом № 193-ФЗ деятельности по проведению процедуры медиации не является доходом от предпринимательской деятельности, оно не может облагаться налогом, уплачиваемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Учитывая изложенное, доходы медиатора, полученные от указанной деятельности, облагаются налогом на доходы физических лиц в порядке, установленном главой 23 НК РФ.

Письмо от 20 мая 2019 г. № 03-04-06/35964

Считать любую выплату, полученную физическим лицом в кассе игорного заведения, выигрышем неправомерно.

Письмо от 23 мая 2019 г. № 03-04-05/37209, от 22 мая 2019 г. № 03-04-05/37000, от 7 июня 2019 г. № 03-04-05/41959

Момент возникновения права собственности члена жилищно-строительного кооператива в недвижимом имуществе кооператива определен специальной нормой Гражданского кодекса и связан с полным внесением паевого взноса и фактом предоставления помещения. При этом передача недвижимости продавцом и принятие ее покупателем осуществляются по подписываемому сторонами передаточному акту или иному документу о передаче (пункт 1 статьи 556 Гражданского кодекса). Учитывая изложенное, от обложения налогом на доходы физических лиц на основании пункта 17.1 статьи 217 НК РФ освобождается доход, полученный при продаже налогоплательщиком квартиры, приобретенной по договору с жилищно-строительным кооперативом, только в случае, если такая квартира находилась в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и более начиная с даты, когда были соблюдены оба вышеуказанных условия.

При признании права собственности решением суда срок нахождения недвижимого имущества в собственности определяется с даты вступления в силу этого решения.

Письмо от 22 мая 2019 г. № 03-04-06/37009

Уплата в соответствии с законодательством иностранного государства организацией-работодателем страховых взносов, плательщиком которых признается такая организация, не приводит к возникновению дохода физического лица - работника указанной организации в натуральной форме, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц в соответствии с НК РФ.

Письмо от 27 мая 2019 г. № 03-11-11/38260

Поскольку физическое лицо - даритель является близким родственником в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации по отношению к одариваемому физическому лицу, такой доход в виде нежилого помещения, полученного в порядке дарения, не подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц. В случае если договор дарения заключен между физическими лицами вне рамок предпринимательской деятельности, на индивидуального предпринимателя, применяющего упрощенную систему налогообложения и получившего в порядке дарения имущество от близкого родственника, порядок учета доходов, предусмотренный главой 26.2 НК РФ, не распространяется.

Письмо от 17 мая 2019 г. № 03-04-05/35776, от 17 мая 2019 г. № 03-04-05/35768

Минимальный предельный срок владения недвижимым имуществом супругами исчисляется с даты первичной государственной регистрации одним из супругов права собственности на такое имущество, приобретенное в совместную собственность супругов.

Изменение состава собственников, в том числе переход имущества к одному из участников общей собственности, не влечет для этого лица прекращения права собственности на указанное имущество. При этом на основании статьи 131 Гражданского кодекса изменение состава собственников имущества предусматривает государственную регистрацию такого изменения. Моментом возникновения права собственности на квартиру является не дата внесения в Единый государственный реестр недвижимости записи о праве собственности на указанное имущество в связи с изменением состава собственников, а момент первоначального возникновения права совместной собственности на квартиру.

Налог на профессиональный доход (НПД)

Письмо от 24 мая 2019 г. № 03-11-11/37596

При соблюдении ограничений, предусмотренных Федеральным законом, адвокат, который получает доход от сдачи в аренду (внаем) жилого помещения, может применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в отношении доходов от сдачи в аренду (внаем) жилого помещения.

Письмо от 29 мая 2019 г. № 03-11-11/38994

В случае оказания физическим лицом, местом жительства которого является субъект Российской Федерации, не включенный в эксперимент, услуг на территории субъекта Российской Федерации, который включен в эксперимент, такое физическое лицо вправе применять НПД в отношении всех доходов, являющихся объектом налогообложения НПД, в том числе доходов от источников, находящихся за пределами Российской Федерации. При этом если физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, при оказании услуг дистанционно находится в субъекте, включенном в эксперимент, то при условии соблюдения норм указанного Федерального закона такое лицо вправе применять НПД.

Налог на имущество

Письмо от 30 мая 2019 г. № 03-05-05-01/39385

Основанием для неуплаты налога на имущество организаций арендатором в отношении учтенного на его балансе арендованного объекта недвижимого имущества является договор аренды, в котором предусмотрено, что учет переданного в аренду имущества ведется на балансе арендодателя.

Страховые взносы

Письмо от 8 мая 2019 г. № 03-04-09/33763

Оплата питания работникам, осуществляемая работодателем за счет собственных средств на основе локальных нормативных актов, а не в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления, исходя из действующего в настоящее время законодательства Российской Федерации о налогах и сборах подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Письмо от 13 мая 2019 г. № 03-07-11/34059

Оплата организацией питания работников, предоставляемого во время официальных приемов, а также питания работников, занятых на сельскохозяйственных работах, подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке как выплата, производимая в рамках трудовых отношений работника и работодателя.

Письмо от 17 мая 2019 г. № 03-15-05/35516

Возмещаемые организацией работникам суммы расходов по оплате медицинских осмотров облагаются страховыми взносами в соответствии с пунктом 1 статьи 420 НК РФ.

УСН

Письмо от 14 мая 2019 г. № 03-11-11/34423

В связи с изложенным затраты налогоплательщика на приобретение энергии могут учитываться в составе расходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, при условии их соответствия критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ (с учетом пункта 2 статьи 346.16 НК РФ).

Письмо от 17 мая 2019 г. № 03-11-11/35597

При применении УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, налогоплательщики учитывают расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем, оплаченные в период применения УСН.

Особенности исчисления налоговой базы при переходе на УСН с общего режима налогообложения установлены в статье 346.25 НК РФ. При этом статья 346.25 НК РФ не предусматривает право индивидуальных предпринимателей, перешедших с общего режима налогообложения на применение УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, учитывать при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, остаток расходов, связанных с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем, полностью оплаченных в период применения общего режима налогообложения, но не отнесенных к расходам в данный период.

Письмо от 13 мая 2019 г. № 03-11-06/2/33992

Поступившие суммы в виде инвестиционной надбавки к тарифу по утилизации твердых коммунальных отходов учитываются налогоплательщиками в доходах при исчислении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Письмо от 27 мая 2019 г. № 03-11-11/38174

Налогоплательщики, использующие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при исчислении налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 2018 год вправе уменьшить налоговую базу по данному налогу как на всю сумму полученных убытков за 2016 и 2017 годы, так и частично в соответствии с очередностью их получения.

Письмо от 17 мая 2019 г. № 03-11-11/35605

При заключении договора лизинга, предусматривающего учет предмета лизинга на балансе лизингодателя, амортизацию по имуществу, составляющему предмет лизинга, начисляет лизингодатель. При этом для лизингополучателя предмет лизинга в этом случае не является амортизируемым имуществом. В случае, если условиями договора лизинга предусмотрено, что амортизацию начисляет лизингодатель, стоимость лизингового имущества, соответствующего критериям, предусмотренным в пункте 1 статьи 256 НК РФ, и находящегося на балансе организации-лизингодателя, учитывается при определении остаточной стоимости основных средств в целях применения упрощенной системы налогообложения.

Письмо от 20 мая 2019 г. № 03-11-11/36060

Расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учитываются в составе расходов по мере реализации данных товаров покупателю.

Расходы на приобретение услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учитываются в составе расходов на дату оплаты их поставщикам или проведения зачета взаимных требований. При этом данные услуги должны быть уже оказаны сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями.

Письмо от 24 мая 2019 г. № 03-11-11/37588

Ни Налоговым кодексом Российской Федерации, ни имеющейся судебной практикой не предусматривается возможность получения налогоплательщиками "налоговых каникул" после вступления в силу соответствующего закона субъекта Российской Федерации несколько раз путем снятия с учета в качестве индивидуального предпринимателя и повторной регистрации в таком качестве.

Письмо от 30 мая 2019 г. № 03-11-11/39342

Расходы на рацион питания экипажей морских и речных судов в вышеуказанный перечень расходов не включены. В связи с этим при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, указанные расходы не учитываются.

Письмо от 31 мая 2019 г. № 03-11-06/3/39855

Поскольку информационный ресурс маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками позволяет получать сведения о доходах налогоплательщиков в оперативном режиме, применение ЕНВД и ПСН в отношении реализации вышеуказанных товаров представляется экономически необоснованным, так как позволяет минимизировать налоговые платежи. В то же время в отношении предпринимательской деятельности по реализации указанных товаров налогоплательщики вправе применять, в частности, упрощенную систему налогообложения.

ЕСХН

Письмо от 27 мая 2019 г. № 03-11-11/38282

Вознаграждение, уплачиваемое членами потребительского кооператива за оказанные потребительским снабженческо-сбытовым кооперативом услуги по реализации сельскохозяйственной продукции по договорам поручения и агентским договорам, учитывается в составе доходов от реализации сельскохозяйственной продукции для расчета вышеуказанной доли доходов от реализации. При этом следует иметь в виду, что данное вознаграждение включается также и в состав общего дохода от реализации товаров (работ, услуг).

НДД

Письмо от 17 мая 2019 г. № 03-06-06-01/35580

В случае если в соответствии с техническим проектом разработки месторождения схема транспортировки нефти имеет несколько коммерческих узлов учета углеводородного сырья, то при определении фактических расходов на участке недр в соответствии со статьей 333.47 НК РФ не учитываются расходы на услуги по транспортировке (доставке) добытого на участке недр углеводородного сырья, осуществляемые после коммерческого узла, на котором фактически производится передача добытого углеводородного сырья организациям, осуществляющим его транспортировку.

Письмо от 30 мая 2019 г. № 03-06-06-01/39501

При реализации углеводородного сырья, добытого на участке недр, за налоговый (отчетный) период в целях исчисления НДД в сумме величины расчетной выручки от реализации углеводородного сырья, добытого на участке недр за налоговый (отчетный) период, учитывается в том числе попутный газ, добытый на участке недр. При этом в случае отсутствия фактов реализации попутного газа при отсутствии цен на газ для соответствующего региона добычи налогоплательщик вправе определить значение Цпнг на основании понесенных расходов на его добычу, определяемых в соответствии с порядком, установленным им в учетной политике для целей налогообложения.

Письмо от 30 мая 2019 г. № 03-06-06-01/39374

В целях исчисления НДД в случае реализации налогоплательщиком природного газа, добытого на участке недр за налоговый (отчетный) период, налогоплательщик учитывает в том числе сумму величины выручки от реализации природного газа, добытого на участке недр, в расчетной выручке от реализации углеводородного сырья, добытого на участке недр за налоговый (отчетный) период. При этом при отсутствии цен на газ для соответствующего региона добычи для определения значения Цгаз при определении расчетной выручки от реализации углеводородного сырья, добытого на участке недр, налогоплательщик вправе использовать цену на газ по договору купли-продажи с организацией, являющейся взаимозависимым с налогоплательщиком лицом, уменьшенную на затраты по транспортировке третьими лицами этого газа до места перехода права собственности на него к покупателю (при условии, что указанные затраты не учтены в цене договора), а при отсутствии реализации добытого газа налогоплательщик вправе определить значение Цгаз на основании понесенных расходов на его добычу, определяемых в соответствии с порядком, установленным им в учетной политике для целей налогообложения.

Патент

Письмо от 14 мая 2019 г. № 03-11-11/34432

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность по созданию сайтов, при соблюдении положений главы 26.5 Кодекса вправе применять патентную систему налогообложения в отношении данного вида предпринимательской деятельности.

Письмо от 8 мая 2019 г. № 03-11-11/33739

В отношении предпринимательской деятельности по установке окон и дверей, установке жалюзи на окна, отделке балконов и штукатурных работ индивидуальный предприниматель вправе применять ПСН в соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ.

Письмо от 8 мая 2019 г. № 03-11-11/33678

При оказании услуг по изготовлению оцинкованных кожухов для изоляции труб и несущих металлических конструкций для прокладки труб индивидуальный предприниматель вправе применять ПСН по виду предпринимательской деятельности, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ. При этом глава 26.5 НК РФ не содержит ограничений в части оказания услуг (выполнения работ) в рамках вышеуказанного вида деятельности по заказам как физических, так и юридических лиц.

Письмо от 8 мая 2019 г. № 03-11-11/33474

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий добычу (вылов) водных биоресурсов и поставляющий их покупателям по договорам поставки, вправе применять патентную систему налогообложения.

Применение патентной системы налогообложения в отношении предпринимательской деятельности в сфере оптовой торговли главой 26.5 НК РФ не предусмотрено.

Письмо от 14 мая 2019 г. № 03-11-11/34440

Исходя из правовой позиции, выраженной в пункте 20 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Кодекса в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 4 июля 2018 года, по смыслу нормы подпункта 12 пункта 2 статьи 346.43 Кодекса патентная система налогообложения может применяться при ведении деятельности по ремонту объектов, связанных с проживанием граждан (предназначенных для обслуживания жилья и т.п.).

ККТ

Письмо от 29 мая 2019 г. № 03-01-15/39082

Индивидуальный предприниматель, применяющий патентную систему налогообложения, за вышеуказанным исключением, оказывающий услуги (выполняющий работы) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации, вправе осуществлять расчеты без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи (направления) покупателю (клиенту) указанного документа.

Письмо от 29 мая 2019 г. № 03-01-15/39139

Индивидуальный предприниматель, применяющий патентную систему налогообложения, за вышеуказанным исключением, оказывающий услуги по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий, вправе осуществлять расчеты без применения контрольно-кассовой техники, в том числе после 01.07.2019, при условии выдачи (направления) клиенту указанного документа.

Письмо от 29 мая 2019 г. № 03-01-15/39141

Индивидуальный предприниматель, применяющий патентную систему налогообложения, за вышеуказанным исключением, оказывающий услуги химической чистки, крашения и услуги прачечных, вправе осуществлять расчеты без применения контрольно-кассовой техники, в том числе после 01.07.2019, при условии выдачи (направления) клиенту соответствующего документа.

Письмо от 29 мая 2019 г. № 03-01-15/39142

Индивидуальный предприниматель, применяющий патентную систему налогообложения, за вышеуказанным исключением, оказывающий услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству, вправе осуществлять расчеты без применения контрольно-кассовой техники, в том числе после 01.07.2019, при условии выдачи (направления) клиенту соответствующего документа.

Письмо от 29 мая 2019 г. № 03-01-15/39042, № 03-01-15/39109

Федеральный закон N 54-ФЗ не содержит положений, ограничивающих санкционированный доступ третьих лиц к контрольно-кассовой технике, в том числе передачу им контрольно-кассовой техники. Однако следует учитывать, что использование такой контрольно-кассовой техники третьим лицом не освобождает уполномочивающую организацию от предусмотренных Федеральным законом N 54-ФЗ обязанностей и ответственности за их неисполнение. Вместе с тем положениями Федерального закона N 54-ФЗ не запрещается организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся агентами, регистрировать и при осуществлении расчетов применять зарегистрированную ими контрольно-кассовую технику.

Письмо от 12 октября 2018 г. № 03-01-15/73581

При осуществлении расчетов за услуги, в том числе услуги, оказываемые брокерами, депозитариями, услуги по доверительному управлению, организации обязаны применять ККТ, за исключением случаев, установленных Федеральным законом N 54-ФЗ.

Письмо от 3 сентября 2018 г. № 03-01-15/62829

При приобретении и погашении инвестиционных паев применение ККТ не требуется.

Госпошлина

Письмо от 8 мая 2019 г. № 03-05-06-03/33725

Согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 333.25 НК РФ стоимость недвижимого имущества, за исключением земельных участков, может определяться оценщиками, юридическими лицами, которые вправе заключить договор на проведение оценки согласно законодательству Российской Федерации об оценочной деятельности, или организациями (органами) по учету объектов недвижимого имущества по месту его нахождения. В случае если наследуется доля имущества, полагаем, что плательщик государственной пошлины имеет право представить документ с указанием стоимости наследуемой доли, выданный лицами, указанными в подпункте 8 пункта 1 статьи 333.25 НК РФ.

Письмо от 23 мая 2019 г. № 03-05-05-03/37376

При подаче в суды общей юрисдикции, а также мировым судьям исковых заявлений, содержащих требования о признании права собственности на недвижимое имущество, должна уплачиваться государственная пошлина в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ в зависимости от стоимости имущества, как при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке. По исковым заявлениям о признании права собственности по делам, рассматриваемым арбитражными судами, должна уплачиваться государственная пошлина в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ в размере 6 000 рублей.

При подаче в суды общей юрисдикции исковых заявлений, содержащих требования о признании сделок (договоров купли-продажи) недействительными, должна уплачиваться государственная пошлина в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ в зависимости от стоимости имущества, определенного сделкой (договором). При подаче искового заявления в арбитражный суд по спорам о признании сделок недействительными должна уплачиваться государственная пошлина в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ в размере 6 000 рублей.

При подаче в суды общей юрисдикции, а также мировым судьям исковых заявлений, содержащих требования о расторжении договоров, должна уплачиваться государственная пошлина в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ в зависимости от статуса обращающегося лица. При подаче искового заявления в арбитражный суд по спорам, возникающим при расторжении договоров, должна уплачиваться государственная пошлина в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ в размере 6 000 рублей.

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