ЕНВД при аренде парковки

marina_tatyana@mail.ru Хочу написать в защиту Контур Бухгалтерии. Во первых такие крики возмущения пишут люди , которые... Накипело, про Контур бухгалтерию и клиентов

Rolen Все бы хорошо, но когда послал запрос на выписку по расчетам с бюджетом по нескольким организация... Бухгалтеры снова жалуются, что их отчеты «зависли» в ИФНС

id202816142 Получился вот такой ремейк "Накипело. Про 1С:Бухгалтерию и клиентовЕсли вы попадете работать в ко... Накипело, про Контур бухгалтерию и клиентов

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aaaaaa какое то совершенно неуместное замечание , почему то не по теме... две запятые пропустила, не спо... За что бухгалтеры любят свою работу

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id227385890 Очень удивлена написанному. Работаю в Контур.Бухгалтерии уже 4 года с разными компаниями, где у к... Накипело, про Контур бухгалтерию и клиентов

UNITSOFT Интересно! Видимо нам повезло, техподдержка в течение 2 часов отвечает. К нам в бухкомпанию прихо... Накипело, про Контур бухгалтерию и клиентов

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MissCherie Нужно же деньги где-то брать для поддержки малого бизнеса :))... ЕНВД отменят с 2021 года

Сергей Орешков Спасибо, но Контур не может делать что-то быстро))) вы и быстро две разные и несовместимые вещи. ... Накипело, про Контур бухгалтерию и клиентов

Lizavetta по ссылке про систему сдачи отчетности. Систему сдачи отчетности и сервис для ведения бух и налог... Накипело, про Контур бухгалтерию и клиентов

titova-tlt Всегда удивляют такие бухгалтера. Вы отчеты в срок сдали распечатайте от Оператора извещение о по... Бухгалтеры снова жалуются, что их отчеты «зависли» в ИФНС

Старый ворчун Неправильно. Налоги считаются по правилам НК, стандарты бухучета вообще никак не влияют на налог... Готов проект ФСБУ «Доходы»

yante Ну, знаем мы, что там у них в базах, какой бардак творится...... Готовьтесь ежемесячно сдавать в ПФР форму СЗВ-ТД

НикифорФоркраев По моему когда закон про зарплатное рабство вносили на рассмотрение, банки еще не выкатывали таки... ФАС предлагает обнулить комиссии при снятии наличных во всех банкоматах

yante Т.е. те, кто уклоняется, не платя вообще никаких налогов, и даже не становясь на учет в ИФНС, их ... ЕНВД отменят с 2021 года

yante Не знаю, как там бухгалтерия, но года 2 назад доказывал им, что "подменять данные, которые мой кл... Накипело, про Контур бухгалтерию и клиентов

GRF1618 В целом, вообще, поддерживаю все вышесказанное! Клиент работал в Эльбе, это же просто кошмар. Для... Накипело, про Контур бухгалтерию и клиентов

GRF1618 Ахахаха....напишите свой ИНН/КПП - Вам популярно объяснят, что не надо такое писать ) ... Накипело, про Контур бухгалтерию и клиентов