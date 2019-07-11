ЕНВД при аренде парковки

Так с бедностью поборолись, что дальше?
Хочу написать в защиту Контур Бухгалтерии. Во первых такие крики возмущения пишут люди , которые...
Все бы хорошо, но когда послал запрос на выписку по расчетам с бюджетом по нескольким организация...
Получился вот такой ремейк "Накипело. Про 1С:Бухгалтерию и клиентовЕсли вы попадете работать в ко...
Веп мани пеарит мошейников в товарах сервис который банит за всем и везде социальных с...
да, взяли вопрос на контроль! Обязательно поможем.
какое то совершенно неуместное замечание , почему то не по теме... две запятые пропустила, не спо...
Так и в статье не про вакансию дворника.
не, курорты Крыма - не вариант в отчеты. связь ужасть просто...
"Фиксированные взносы уменьшают налог в полном объеме, а взносы, уплаченные за сотрудников - экон...
Сергей. Контур часто помогал клиентам после жалоб Мы это видели не раз. Уверен, что они разрулят...
Выскажусь в защиту Контур.Бухгалтерии. Для небольших компаний - достаточно удобный и понятный сер...
Очень удивлена написанному. Работаю в Контур.Бухгалтерии уже 4 года с разными компаниями, где у к...
Интересно! Видимо нам повезло, техподдержка в течение 2 часов отвечает. К нам в бухкомпанию прихо...
Краткое содержание статьи: хнык-плак про кривые руки.Комментаторы и вовсе собрали всё в кучу, и Э...
И даже если не предусмотрены - тоже ничего страшного, при наличии заявления....
Нужно же деньги где-то брать для поддержки малого бизнеса :))...
Спасибо, но Контур не может делать что-то быстро))) вы и быстро две разные и несовместимые вещи. ...
по ссылке про систему сдачи отчетности. Систему сдачи отчетности и сервис для ведения бух и налог...
Да, уже натренированная. Спасибо СЗВ-М
Если случае перечисления ден средств третьим лицам предусмотрены трудовым/коллективным договором,...
лучше бы ее ни запустили никогда)
Всегда удивляют такие бухгалтера. Вы отчеты в срок сдали распечатайте от Оператора извещение о по...
Могут и ввести.Но отчеты всё равно не отменят.
Ага, на последние штаны...
Неправильно. Налоги считаются по правилам НК, стандарты бухучета вообще никак не влияют на налог...
Ну, знаем мы, что там у них в базах, какой бардак творится......
По моему когда закон про зарплатное рабство вносили на рассмотрение, банки еще не выкатывали таки...
Т.е. те, кто уклоняется, не платя вообще никаких налогов, и даже не становясь на учет в ИФНС, их ...
Не знаю, как там бухгалтерия, но года 2 назад доказывал им, что "подменять данные, которые мой кл...
В целом, вообще, поддерживаю все вышесказанное! Клиент работал в Эльбе, это же просто кошмар. Для...
Ахахаха....напишите свой ИНН/КПП - Вам популярно объяснят, что не надо такое писать ) ...
Было бы очень странно, если бы они именно об этом не подумали заранее... :)...