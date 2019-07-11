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Юзвак Максим

ЕНВД при аренде парковки

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Рассматривается вопрос о применении единого налога на вмененный доход в отношении аренды имущества для автостоянки (Письмо Минфина от 28 июня 2019 г. № 03-11-11/47556)