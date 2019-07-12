НДФЛ по командировочным расходам

даже не пытаюсь пробовать потому что для малого бизнеса или если у тебя несколько мелких ...
Боюсь, ему тоже не известно)))
ну они хорошо живут не только потому, что по МСФО работают...
и куча левых пользователей (впервые_вижу) сбежалась бухгалтерию-контур похвалить))Ой, с чего бы в...
Многие контрагенты просят бухгалтерскую и налоговую отчетность с квитанциями о приеме. Равно, как...
А в Ворде нет этой статьи?
Вы правы!Это дурдом по-русски)Как в Нижнем Новгороде,2.8млрд руб штраф припаяли собственникам сад...
Никак и нигде. Будете платить 6% от поступившей суммы, если у вас УСН Доходы и договор не агентск...
А в чем фиктивность? Компания может быть зарегистрирована в любом регионе страны. Не запрещено...
Это другой продукт и сравнивать их немного некорректно. Но главное высказать свое мнение)))...
Разговор про регистрацию компании.
Я работаю как раз во фреш. Так что про мат часть рассказывайте другим....
Ну мы-то в одной живем и работаем. И в обсуждаемом варианте мы напишем в нал. декларации сумму из...
А почему облако не 1С? Вы мыслите до сих пор платформой 7.7. Платформа 8.3 и все современные конф...
Солидарна. И смешно на этом фоне слышать заявления первых лиц о росте ввп, зарплатах и прочих под...
Ничего фиктивного, ип регистрируется по месту прописки......
Облагодетельствовали, ничего не скажешь.
Здравствуйте. Такой вопрос _ ип по упрощение,на счёт поступило 300000 рублей проданный товар,из к...
Причем тут Германия? Мы обсуждаем наш учет и нашу отчетность. ...
)))))Финансовая отчетность. Конечно там нет налогов. Вообще нет. У нас же бухгалтерские стандарты...
Нет по ссылке никакой новой инфы. Автор коммента - спамер ) ...
Настройки зависают, не поменять аватар....
Ух ты! Ульяновская область, мои аплодисменты! Браво!
Высококвалифицированный специалист
Работаю 7 год в Контур. Эльбе все чётко. Видимо статья заказная, либо кто писал не отличается.......
Помогите понять: Что такое ВКС?
Нужно ли сдавать НДС, если организация зарегистрировалась 25 июня...
Нужно ли сдавать декларацию по налогу на прибыль за полугодие НКО, если у организации т...
Здравствуйте! Несколько дней назад ИП отправил декларацию по ЕНВД в электронном виде, хотя мог бы...
1. Надо ли в приложении 2 к разделу 1 РСВ отражать выплаты по договорам ГПХ?...
Три дня в ФМС покажутся ещё большИм сроком при том что ПФР хочет один день на уведомление о заклю...
Понравилось про регистрацию компании в регионе, где низкие ставки. Прям фиктивная регистрация пре...
Чем мне варианты с выгрузкой и нравятся, можно выбирать что должно быть в бухгалтерской программе...