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Юзвак Максим

НДФЛ по командировочным расходам

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Рассматриваются налоговые последствия по НДФЛ при компенсации проезда до/после даты, указанной в приказе о командировке (Письмо Минфина от 25 июня 2019 г. № 03-04-06/46418)