Снижение НДС по фруктам и ягодам

Обычно главный бухгалтер достаточно в хороших отношениях с руководителем (а также другие отношени...
Это все замечательно, если у вас нет стандартных вычетов (а у меня их несколько... надеюсь, дальш...
И чего Вы фоточку убрали? Это фото вывешено на информационном стенде в суде. Ну, а на заседании я...
Да это невозможно, вся эта информация - ложь. Мы продавали квартиру, все данные можно проверить з...
Эта статья "заказная". Для чего? А для того, чтобы все при получении ЭЦП предоставляли свои фотог...
всей налоговой скинулись на поездку?
Аудитором нет разницы в какой программе работать. По многим вопросам мы сработаем быстрее их техп...
СБИС тоже порядочная ерунда. Работал 2 года на СБИС, и при первой же возможности сбежал на Контур...
Ноу хау? Поделитесь плиз)))
Трижды сталкивался у контрагентов со случаями сдачи уточненной декларации непонятно кем сданной с...
в итоге опять пострадают обычные люди из за очередного повышения цен...
Рожденный ползать летать не может!!! Всегда коньком Контура была отчетность. А все попытки влезть...
к сожалению, тоже мимо ))) на такой работе не соскучишься;а вот это - да! Несведущие л...
я вот тоже не люблю, когда пишут неграмотно. Во-первых, если человек не смог освоить курс средней...
Хм... а возвраты физ.лицам?
странно что такая топорная реклама у контура, набегают пиарщики похвалить программу, исправление ...
Лучше в Крым, у нас проблемы с водой, светом и канализацией ...
Это же Краснодарский край
а что изменится?? быстрее начнут работать??
А Вы считаете, что бухгалтер, приходя на работу в фирму, должен тут же менять программу, а не раб...
там не просто кривые рученьки, а растущие из "изголовья ног". ...
Все российское? Тогда пусть отменят импорт и экспорт. И китайскую стену по периметру....
Запредельный идиотизм!!! Автор вообще слышал о Конституции, правах и свободах человека... Все зап...
Думала нет уже таких недалеких в природе)))) Как можно заставить открыть ИП, ну и второе если уж ...
Ну не знаю, стоимость облачной 1С - вообще дешевле только на счетах, наверное. Просто стартаперы ...
Так если бы бухгалтер выбирал сам, а то некоторые приходят со своим, и приходится работать там, с...
Так у вас и не кассовую дисциплину проверяли, а расхождения декларации с их данными...
что-то, какая то, муть голубая. Информация на уровне слухов. Хотелось бы конкретики какой то. Ном...
Ошибаетесь. Банки уже давным давно лишены этого удовольствия...
И еще для коллекции мошенники 5599 0050 2896 2046 и 4890 4947 0546 3289 Взяли деньги и потеряли...
На личном опыте знаю: ИФНС запросила у меня КУДИР, естественно, предоставил. А дальше пошли приди...