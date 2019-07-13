Клерк.Ру
Юзвак Максим

Снижение НДС по фруктам и ягодам

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Рассматривается предложение по установлению льготной ставки по НДС при реализации ягод и фруктов (Законопроект № 752536-7)

#Госдума#НДС#фрукты#ягоды