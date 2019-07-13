Снижение НДС по фруктам и ягодам

Ольга Коврижных Обычно главный бухгалтер достаточно в хороших отношениях с руководителем (а также другие отношени... Налоговики не спешат с выплатами по 3-НДФЛ

Ольга Коврижных Это все замечательно, если у вас нет стандартных вычетов (а у меня их несколько... надеюсь, дальш... Налоговики не спешат с выплатами по 3-НДФЛ

Любовь Л1 И чего Вы фоточку убрали? Это фото вывешено на информационном стенде в суде. Ну, а на заседании я... Судьи «подыгрывают» налоговикам? Крик души юриста

lev1364 Да это невозможно, вся эта информация - ложь. Мы продавали квартиру, все данные можно проверить з... «Ночной бухгалтер». Пользуясь госуслугами, можно остаться без квартиры

lev1364 Эта статья "заказная". Для чего? А для того, чтобы все при получении ЭЦП предоставляли свои фотог... «Ночной бухгалтер». Пользуясь госуслугами, можно остаться без квартиры

Любовь Л1 Аудитором нет разницы в какой программе работать. По многим вопросам мы сработаем быстрее их техп... Накипело, про Контур бухгалтерию и клиентов

vasya.gemoroev СБИС тоже порядочная ерунда. Работал 2 года на СБИС, и при первой же возможности сбежал на Контур... Накипело, про Контур бухгалтерию и клиентов

gofmanz в итоге опять пострадают обычные люди из за очередного повышения цен... ЕНВД отменят с 2021 года

КлавдияПетровна Рожденный ползать летать не может!!! Всегда коньком Контура была отчетность. А все попытки влезть... Накипело, про Контур бухгалтерию и клиентов

ZZZhanna к сожалению, тоже мимо ))) на такой работе не соскучишься;а вот это - да! Несведущие л... За что бухгалтеры любят свою работу

ZZZhanna я вот тоже не люблю, когда пишут неграмотно. Во-первых, если человек не смог освоить курс средней... За что бухгалтеры любят свою работу

Ника_Д. странно что такая топорная реклама у контура, набегают пиарщики похвалить программу, исправление ... Накипело, про Контур бухгалтерию и клиентов

Невоспитанная Лучше в Крым, у нас проблемы с водой, светом и канализацией ... Готовьтесь ежемесячно сдавать в ПФР форму СЗВ-ТД

Над.К А Вы считаете, что бухгалтер, приходя на работу в фирму, должен тут же менять программу, а не раб... Накипело, про Контур бухгалтерию и клиентов

Lemori там не просто кривые рученьки, а растущие из "изголовья ног". ... Накипело, про Контур бухгалтерию и клиентов

msw Все российское? Тогда пусть отменят импорт и экспорт. И китайскую стену по периметру.... Visa и MasterCard могут уйти из России

orlova76 Думала нет уже таких недалеких в природе)))) Как можно заставить открыть ИП, ну и второе если уж ... Как ИП невольно стал обнальщиком и теперь должен миллионы

strela54 Ну не знаю, стоимость облачной 1С - вообще дешевле только на счетах, наверное. Просто стартаперы ... Накипело, про Контур бухгалтерию и клиентов

strela54 Так если бы бухгалтер выбирал сам, а то некоторые приходят со своим, и приходится работать там, с... Накипело, про Контур бухгалтерию и клиентов

saigak Так у вас и не кассовую дисциплину проверяли, а расхождения декларации с их данными... Как налоговые инспекции проверяют кассовую дисциплину

sdef48 что-то, какая то, муть голубая. Информация на уровне слухов. Хотелось бы конкретики какой то. Ном... Как ИП невольно стал обнальщиком и теперь должен миллионы

saigak Ошибаетесь. Банки уже давным давно лишены этого удовольствия... Как налоговые инспекции проверяют кассовую дисциплину

dinon1982 И еще для коллекции мошенники 5599 0050 2896 2046 и 4890 4947 0546 3289 Взяли деньги и потеряли... Как можно найти мошенника по номеру карты?