Взыскание налогов с граждан без суда

До пенсии всё равно не дожить, а если и дожить - то и на пенсии придётся работать. Поэтому эти от...
кому что) но на волне спроса и при обесценивании валют выручаеткакая-то подозрительно знакомая ци...
Лучше бы он своим банком занялся. У меня в списке подключенных к телефону карт числится "Мир", ко...
)))) Это, да!!! С каким удовольствием они штрафуют за никому не нужный СЗВ-М не своевременный, а ...
Конечно, не успел - штраф! А выдумщику премия!
Неполное рабочее время устанавливается по нормам ст. 93 и ст. 91 ТК. При этом есть такой любопыт...
Это все, что вы нашли сказать по теме? ))
Греф любит стоить из себя великого кибернетика и гениального проектировщика ИИ, при этом рассказы...
Мне нравится это Ваше "на содержании"...
то есть ему ещё и банк комиссию отменил?
Можно ли уменьшать налоги в т.ч. на добровольно уплаченные в ПФ взносы? Если нет, то в чём смысл?...
Тезисно согласен, а по-отдельности если взять каждый пункт, всё немного не так - страна слишком б...
ну и чего непонятно, одному чуваку дал целевой займ на уплату страховых взносов, Ксения видно з/п...
Хмм.. согласен. Работал главбухом в разных конторах, делал черновики только налоговых платежей. К...
Вааааня! Привет! Первый коммент с 16.09.2014 )))) @ismordvinov
Странно, что нет telegram
Еще ничего не произошло, а уже стресс у бухгалтера. Зачем? Как говорит у нас айтишник - нужно пом...
За что ИП платит, те услуги и получает.
В настройках по умолчанию отключены все уведомления. Нужно включить.И да дизайнера, который рисов...
А платежки, особенно неналоговые бухгалтер должен делать? Это где такое написано? И почему ИП дол...
"Ежемесячно мигрант должен вносить авансовый платеж по патенту, при просрочке оплаты даже на 1 де...
Сам себя поправляю:Одно управление (Курганское) в 2015 году всё-таки доначислило взносы (30 тыс. ...
я ф шоке! у ИП бухгалтер на содержании, а он напрягается платежки рисует.....может бухгалтера уво...
Неужели без печенек никак не обойтись?
Мой знакомый укладывается в 6500 в год... Из них 5900 за 1С-отчетность. Ну, и сам научился сдават...
Такой херней ПФ пытался заниматься в прошлом веке; ничего у них не вышло, давно уже прекратили....
На каком основании? А выплатит эту зарплату налоговая за свой счет или как? :)...
Т.е. если работник на даче своей пахает в выходной, это не выходной, потому что он не отдыхает? )...
В выходной работник должен отдыхать. А посещение больницы вряд ли можно приравнять к выходному....
я думал каждую пятницу - выходной введут (
В некоторых банках есть общий карточный счет, а номер карты и фио получателя указываются в назнач...
Налоговая доначислит по МРОТ, если есть доход у ООО. И это вполне логично....