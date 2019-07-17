Вычет по НДС при возврате товара

То есть сбои будут при каждом плановом обновлении?
Даже не удивлена почему-то....
Осталось 808247 пользователей
в Китае своя юнионпэй, они на первом месте в мире.
Россия является ключевым рынком региона Visa CEMEA. В 1994 году в с...
на первом месте ватсап, все вопросы решаются в нем, в реальном времени идет обсуждение и решение...
Я не думаю, что многие удивятся узнав, что большинство контор по обналичиванию и торговле бумажны...
Сейчас воюем с налоговой по поводу снижения выручки, а потом будем со Спером, и будет наяривать в...
полгода наблюдаю как ООО-шка вообще ничего не указывает в наименовании платежа. пусто совсем))) И...
только эл.почта... т.к. все пути ведут к ней.. приходишь на рабочее место и начинается, ватсап, ...
Интересная мысль. А кассовый метод можно применять в бухучете?...
А чего они хотели?! Когда рисуешь затраты - тщательней нужно к вопросу подходить....
У арабов хорошо туристам, как и у нас в общем-то, а вот если кто из своих положим пожелает того и...
в страховую. Из нее формируются балы. А накопительная пенсия как была когда-то накоплена, так и о...
ФНС проводит плановое обновление системы... "Это штатная ситуация"В Минюсте сообщили РБК, что сей...
Вам зачисляется 16 не потому, что накопительная заморожена, а потому что 6% идет в солидарную час...
Согласен, красавцы...Только представителей фнс тоже оставьте ;)...
Аптеки закроются. Потому что лекарства не смогут продавать - обязательная маркировка......
Это еще что. Мне не вернуть пеплату. Сервис показывает переплату, а когда нажимаешь распорядиться...
у них СЗВ-М через Москву идет.... хорошо не через Луну.... поэтому и принимают долго.. что там пр...
вариант 3 - отнеси НДС на непринимаемые расходы никак нельзя? Контрагент начислил, я возместил, г...
Жизнь такая... Сети - компьютеры, чем их больше - тем чаще сбои. Представьте себе на минуту, что ...
давно пора генуборку провести) молодцы)
Я до сих пор не понимаю (и мне почему-то не стыдно за это) куда уходит эта «накопительная» часть....
О как)))) А что без всех будем делать? ))
Главное меня не удалите. Всех остальных можно.
Коллеги, как думаете, если в кассовом чеке выданному покупателю не указан ИНН и наименование юр.л...
Так ведь система под контролем ФНС сейчас так что не удивительно. В прошлом году работник ЗАГСа р...
Напомню, что из-за «сбоя» до сих пор у многих (и не только ИП) пропал стаж. Проверьте прошлые год...
Греф последовательно осуществляет большую еврейскую мечту: построить машину, которая бы сама прин...
Похожая ситуацияРКО за 2018 год 24 тыс руб.Бухгалтерия сервис другого сервиса, нежели указан в ст...
ЦБ еще не снизил ставку, но крупнейшие банки уже снизили проценты по вкладам - ожидается снижение...
Транзакции в РФ - доли процента операций Visa и Mastercard. Можно сколько угодно корчить из себя ...
Мнения по этому вопросу расходятся. Позиция Минфина России: налог за год нужно пересчитать (Письм...