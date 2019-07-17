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Юзвак Максим

Вычет по НДС при возврате товара

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Рассматривается возможность применения вычетов по НДС при возврате товаров (Письма Минфина от 8 июля 2019 г. № 03-07-11/50174, от 9 июля 2019 г. № 03-07-11/50537)