Учет арендных расходов по УСН

Читаю про такие... "инициативы" и вспоминаю строки классика: "Живут, под собою не чуя страны..."...
ничего. )))Лучше бы они реально семейный бизнес легализовали, чтобы жена могла законно помогать с...
а пункты 4 и 5 не стали читать?
«Отфильтруем тех: У кого логин без русских букв Не указал имя Не указал дату рожде...
Как же теперь я буду просить копию паспорта с фото и пропиской? Как в этот паспорт запишут информ...
Интересно, банки, предлагающие бесплатный бухучет, тоже будут это делать бесплатно или за 500 р в...
Причем тут вообще известные семейства?
Наверное, это дает возможность отвечать на время от времени появляющиеся расследования о бизнесах...
Вы должны платить фиксированные взносы. На них каникулы не распространяются....
Кому то и на счетах удобнее всего и в экселе. Я перед тем как говорить о программе ее как минимум...
Ничего странного - рейтинг фейковый, не объективный, т.к. его накручивает за деньги сам Тиньков. ...
Добрый день! Подскажите плиз.Впервые открыл ИП 2 апреля 2019 года. УСН 6%, но компания попадает п...
Т.е. вам мало уже имеющихся санкций, надо еще добавить? )
Я правильно понимаю, что кривыми понятиями вы закон обозвали? А прохиндеи у вас кто? Роструд? ))...
Детально разберемся в ситуации и предоставим ответ в рамках отзыва, чтобы была полная картина. Та...
Я понимаю, вашу боль. Но все же думаю, раз говорят о программе - это очень хорошо. Даже если и мн...
Чёт сдаётся что порог до 34тыс.руб завышен.. Возьмём зарплату библиотекаря - средняя чистыми око...
Потому, что я знаю мнение о программе, бухгалтеров, работающих на ней. Клерк, наиболее посещаемы...
Так что там в новой карточке с прописЬкой-то будет?
Я в своем отзыве изложил конкретную ситуацию, со всеми явками и паролями. Я не говорю что у всех ...
SPU ORB это в ПФР сдавать отчеты:http://www.pfrf.ru/branches/orenburg/info/~rabot/program/...
НУ КОГДА УЖЕ НАМ ЧИПЫ ВШИВАТЬ БУДУТ И РАДИОМЕТКИ НАНОСИТЬ??? НАДОЕЛО ЖДАТЬ! ХОЧУ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИМП...
Хм, странно почему тогда у Тинькова первое место в том рейтинге на который вы ссылаетесь? ...
А мне нынешний паспорт совершенно не нравится - слишком громоздкий и неудобный. ...
Ребята, о чем речь вообще. Какой сервис, просто ради любопытства почитайте мой отзыв, что бы вооб...
а то все такие рукожопые без Титькова ну ни как не зарегятся на Гугле, бизнесом могут заниматься,...
Гугл зло, а потом вас рекламщики гугла придолбают каждый день и рассылка всю почту за..т...
Да! Вы правы!) Продвигаю то, что незаслуженно задвигают)))...
Надин, у нас можно снизить стоимость обслуживания: - при оплате за год вперед — 2 месяца бес...
С нашими порядками и сервисом гос. органов и молодым менять паспорт каждые 10 лет радости мало. ...
Например, для "Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о фи...
Девушки, всё это не имеет никакого отношения к налогам. Это всё исключительно про бухотчетность.С...
По законопроекту - ничего. Просто в реестре пометка появится....