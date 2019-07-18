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Юзвак Максим

Учет арендных расходов по УСН

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Рассматривается вопрос учета расходов по упрощенной системе налогообложения при найме жилья в командировке и при аренде недвижимости за рубежом (Письма Минфина от 27 июня 2019 г. № 03-11-11/47160, от 25 июня 2019 г. № 03-11-11/46327)