Практика Верховного Суда по налогам за 2 квартал 2019

Все средства связи использую и смс и почту и мессенджеры, кому что удобно. ...
После прочтения статьи и "болей" бухгалтеров в который раз благодарю наших разработчиков, которые...
это актуально для тех, кто понимает, что тут написано. Остальным можно не паниковать) . ...
Могем и без него, но на самостоятельную регистрацию уходит месяц...Не мне вас бизнесу учить, но м...
Я бы просто не принимал такую первичку к учету, понимаю что могут выгнать и нанять более сговорчи...
а годами кормить потом этих чудо сервисменов, которые прошивку к ККТ только за деньги обновляют, ...
Сейчас квартиры по поддельным электронным подписям у людей отнимают. Будут теперь и бизнес забира...
А зачем при смене собственника квартиры надо обходить водоканал, энергосбыт, ЖЭК, газ, отопление,...
Там не из чего вычитать. Или менеджеры родственники\друзья директора....
Медведев как то про 4-х дневную неделю говорил. Лучше работать чуть дольше и три для выходных тк....
Я думаю все это придумали все глобалисты загоняющие нас в электронный конслагерь. Если все деньги...
прелестные советы. Только вот полезны они только крупным предприятиям. малый бизнес, увы, работае...
А прописать в должностных дополнительные нюансы и за это "штрафовать". Надо просто поработать с л...
Деньгами наказывать, самый действенный способ, не сдал правильно оформленную первичку - принес уб...
Расскажите, как заставить менеджера передать правильно оформленную первичку в бухгалтерию. Инстру...
Идея хорошая. Только исполнение, как обычно, будет через то самое место... Сейчас паспорт требуют...
Закон наверно сделали для того что бы остатки собственности продавать заграницу и что бы они поня...
Мне иногда нравится подход ФНС, разработали сервис, налогоплательщик им воспользовался, заплатил,...
Это хорошие новости, главное чтобы не ФНС занималась системой биометрии))...
Я так думаю, что вся эта непризнанная выручка увеличивает активы предприятия, значит становится к...
Навязали и обязали. Либо закрывайся - либо покупай.
Почитав отзыв скажу что я бы на месте банка по полной вас блокирнул))) серьезнее надо быть в бизн...
Абсолютно согласен - в таком виде ККТ НЕ НУЖНА. Сделайте как в Казахстане приложение + касса! Что...
Получается самый крутой банк России - это Сбербанк )) Ага, ага ......
С одной стороны - карточка удобнее, чем книжка. Есть вероятность помять, намочить и т.д. С другой...
Товары, переданные покупателю, но по которым не признана выручка, учитываются в&nb...
Странно судить о банке по количеству офисов. Это прям какой-то прошлый век. Вы посмотрите как раз...
Думаю, если такую форму паспорта введут, то требования к данным и анкеты изменятся. Хотя в первое...
а смысл сейчас крыльями махать, когда все уже все купили?...
Коллеги уже занимаются проверкой по отзыву и в ближайшее время предоставят ответ....
Ну тут все просто: доходы в БУ учтены в соответствии с МСБУ, в НУ в соответствии с НК.А вот во ск...
Где проголосовать против? Задушили... Дайте налоговыне каникулы!Ну попробуйте уменьшить налоги в ...
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