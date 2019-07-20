Применение налога на самозанятых банкротом

blogkadrovika Выше уже есть ссылки на статьи 422-ФЗ. В них так написано про расчеты через посредника.... Вся правда о проверках и штрафах для самозанятых

deltax Если в расчётах участвует посредник, то самозанятому формировать и выдавать чек не надо - откуда ... Вся правда о проверках и штрафах для самозанятых

Над.К Агентства по уборке помещений, например, вполне себе имеют право на жизнь. Самозанятый может хоро... Вся правда о проверках и штрафах для самозанятых

blogkadrovika На тему "самостоятельно" написано " доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они... Вся правда о проверках и штрафах для самозанятых

blogkadrovika То есть, если ИП Пупкин, а самозанятый Булкин, то процесс уборки Булкиным квартиры будет выглядет... Вся правда о проверках и штрафах для самозанятых

Над.К В каком месте оговорено, что самозанятый должен все делать сам? И ни о каких особых посредниках в... Вся правда о проверках и штрафах для самозанятых

Mmmaximmm И сам блог тоже как невидимым сделать?и я своими комментариями не помешаю, и мне эта шелуха попад... Тинькофф Бизнес завел свой блог на «Клерке»

Mmmaximmm Как можно развидеть новости про тинькова?короче, как сделать их в спам и бан?... Тинькофф Бизнес завел свой блог на «Клерке»

blogkadrovika Знаем-знаем :) В обычных случаях. А вот кто является посредником для самозанятого - конкретно не ... Вся правда о проверках и штрафах для самозанятых

Невоспитанная Ни от кого из знакомых не слышала о повышении зарплаты в последние несколько лет. Сохранить бы ... Зарплата россиян растет, а доходы падают

Над.К Простите, вы вот насчет поиска посредников в НПА сейчас серьезно? Вы не знаете, кто такие посредн... Вся правда о проверках и штрафах для самозанятых

blogkadrovika П.2 ст.7 и п. 2 ст. 14 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. И там, и там речь идет о неких посредниках.... Вся правда о проверках и штрафах для самозанятых

Mmmaximmm Пусть кто угодно с ними работает, для меня важно, чтобы мои организации НЕ имели никаких отношени... Шесть лайфхаков от Тинькофф, как избежать проверок по 115-ФЗ

Mmmaximmm Вы так из штанов выпрыгиваете со своей рекламой, что наводит на определенные мысли... Шесть лайфхаков от Тинькофф, как избежать проверок по 115-ФЗ