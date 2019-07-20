Применение налога на самозанятых банкротом

По какой фирме? У них на сайте заявлены четыре...
Выше уже есть ссылки на статьи 422-ФЗ. В них так написано про расчеты через посредника....
Если в расчётах участвует посредник, то самозанятому формировать и выдавать чек не надо - откуда ...
Агентства по уборке помещений, например, вполне себе имеют право на жизнь. Самозанятый может хоро...
На тему "самостоятельно" написано " доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они...
То есть, если ИП Пупкин, а самозанятый Булкин, то процесс уборки Булкиным квартиры будет выглядет...
В каком месте оговорено, что самозанятый должен все делать сам? И ни о каких особых посредниках в...
Это у тебя знакомые не те. У меня тоже.
И сам блог тоже как невидимым сделать?и я своими комментариями не помешаю, и мне эта шелуха попад...
Как можно развидеть новости про тинькова?короче, как сделать их в спам и бан?...
О, сдам свою трешку, сниму однушку и еще останется
Знаем-знаем :) В обычных случаях. А вот кто является посредником для самозанятого - конкретно не ...
И не понятно - плакать или смеяться.
Точно, загадка же. Расскажите о чем речь
Ни от кого из знакомых не слышала о повышении зарплаты в последние несколько лет. Сохранить бы ...
А Баланс-2W не вписали? Овионтовское творчество, на мой взгляд, одно из самых удобных, если надо ...
Подскажите пожалуйста о чем вы говорите? Какой личный кабинет? Что за сервис для бухгалтера? ...
@Nadine Мы это все сделали два дня назад ))
Избави Боже, да какие претензии :))) просто шутка из серии "а что, так надо было?" Мне вот и в...
Простите, вы вот насчет поиска посредников в НПА сейчас серьезно? Вы не знаете, кто такие посредн...
П.2 ст.7 и п. 2 ст. 14 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. И там, и там речь идет о неких посредниках....
В собственном профиле. Вот тут: https://www.klerk.ru/user/
и как туда добавить свои?
Nаdine, не совсем понятны претензии. Пользователи сами указывают продукты, которыми пользуются в ...
Откуда вы взяли информацию об их существовании?
Так сначала предоплата или подписанный акт?Предоплата подразумевает, что акт будет подписан потом...
Пусть кто угодно с ними работает, для меня важно, чтобы мои организации НЕ имели никаких отношени...
Вы так из штанов выпрыгиваете со своей рекламой, что наводит на определенные мысли...
Нет. Бюджет сам делит поступления. В Бюджетный кодекс загляните...
Деньги поступили на карту, по кассе пробивается чек, делается отправка чека на электронку или ном...
можно на Украину, зачем сразу в Африку?