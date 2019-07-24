Обзор практики Верховного Суда РФ по налогам за июнь 2019

В обзор включаются решения Судебной коллегии по экономическим спорам, а также отказные определения судей Верховного Суда РФ по налоговым спорам.

Общие вопросы

Определение от 10 июня 2019 г. № 306-ЭС19-8302 (с. Антонова М.К., ИП Замараев Вячеслав Юрьевич) –

Отказывая в удовлетворении требования о признании незаконным бездействия должностных лиц налогового органа, выразившихся в непроведении расчета подлежащего уплате земельного налога, судебные инстанции исходили из самостоятельного исчисления налогоплательщиком налогов, подлежащих уплате в бюджет. Вместе с тем суды отметили, что в случае излишней уплаты или взыскания налога Налогоплательщик был вправе потребовать возврата соответствующей суммы в порядке, установленном НК РФ, однако в рассматриваемом деле такие требования не заявлены.

Определение от 03 июня 2019 г. № 306-ЭС19-7503 (с. Антонова М.К., Управление общестроительных работ) –

Согласно приговору Алганов Д.Н., являясь директором Налогоплательщика, уклонился от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений в особо крупном размере, осуществляя финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «КапСтройИнжиниринг», ООО «ПК «Стройтэк», ООО «ПКФ «Волга-Дон», ООО ТД «Ресурс Стандарт». На основании вышеизложенного, суд пришел к выводу, что обстоятельства, указанные в приговоре, на момент принятия судебных актов арбитражным судом уже существовали, но об этих обстоятельствах не было известно, что позволяет их отнести к вновь открывшимся обстоятельствам и не противоречит пунктам 2 и 3 части 2 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, суд апелляционной инстанции отметил, что указанные в заявлении обстоятельства, по сути, являются новыми доказательствами, имеющими отношение к ранее исследованным судами обстоятельствам. Апелляционным судом указано, что пересмотр решения суда приводит к нарушению принципа взыскания вреда, причиненного бюджетам публично-правовых образований, поскольку с руководителя Налогоплательщика в пользу Министерства финансов РФ в лице управления Федерального казначейства по Волгоградской области взыскано 18 770 926 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного государству в результате преступления.

Отменяя постановление апелляционного суда и оставляя в силе решение суда первой инстанции, суд округа, руководствуясь положениями статей 309, 310, 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая разъяснения, изложенные в пунктах 5, 6 постановления от 30.06.2011 № 52 «О применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам», пришел к выводу, что установленные в приговоре факты в совокупности с полученными в ходе выездной налоговой проверки обстоятельствами, свидетельствуют об обоснованности оспариваемого решения в части выводов инспекции о получении налогоплательщиком необоснованной выгоды.

Комментарий к налоговым спорам за июнь 2019:





Налоговый контроль

Определение от 25 июня 2019 г. № 306-ЭС19-8880, от 18 июня 2019 г. № 306-ЭС19-9499 (с. Антонова М.К., Тольяттиазот) –

Судебные инстанции исходили из того, что сделки по реализации карбамида между Налогоплательщиком и NITROCHEM DISTRIBUTION AG обоснованно признаны налоговым органом контролируемыми и являются предметом проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с их совершением между взаимозависимыми лицами. Вместе с тем суды указали, что производя дополнительное начисление налога на прибыль, инспекция правомерно определила цену на продукцию общества, применив метод сопоставимых рыночных цен.

НДФЛ

Определение от 04.06.2019 № 306-ЭС19-5334 (с. Завьялова Т.В., Мирзоева Инесса Геннадьевна) +

Признавая незаконным решение инспекции и удовлетворяя заявленное налогоплательщиком требование, суды руководствовались положениями статьи 214.1 НК РФ и пришли к выводу о том, что датой получения дохода в данном случае должен признаваться день погашения вексельного обязательства, а не момент получения векселей. Выводы судов об определении момента признания дохода для целей налогообложения физических лиц согласуются с подходом, изложенным в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.04.2000 № 440/99 и сохраняющим свою актуальность, в соответствии с которым получение гражданином векселя как имущества, не обладающего потребительскими свойствами, не позволяет квалифицировать его как доход в натуральной форме. При таких обстоятельствах доводы налогового органа, приводимые в кассационной жалобе, о необходимости взимания налога в момент получения векселей как дохода налогоплательщика в натуральной форме (статья 211 НК РФ), не свидетельствуют о наличии оснований для передачи жалобы на рассмотрение в порядке кассационного производства Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации.

Обзор налоговых новостей за июнь 2019

Налог на имущество

Определение от 13.06.2019 № 305-ЭС19-7920 (с. Тютин Д.В., Институт стекла) –

В рассматриваемом случае налоговая база по налогу на имущество в отношении спорного объекта недвижимости должна определяться в соответствии с кадастровой стоимостью, установленной решением Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Москве и внесенной в Единый государственный реестр недвижимости. Учитывая установленный законодательством порядок пересмотра результатов определения кадастровой стоимости, оснований для использования при исчислении налоговой базы по налогу на имущество сведений о кадастровой стоимости объекта недвижимости, отличных от указанных в Едином государственном реестре недвижимости, у Налогоплательщика не имелось.

Определение от 6 июня 2019 г. № 305-ЭС19-7989, № 305-ЭС19-7991 (с. Антонова М.К., Ривьера) –

Определение от 05.06.2019 № 305-ЭС19-9942, от 04.06.2019 № 305-ЭС19-9396 (с. Завьялова Т.В., Торгово-Выставочный Комплекс «Авиапарк») –

Суды исходили из того, что для соответствия объектов обязательным условиям применения льготы по пункту 21 статьи 381 НК РФ необходимо, чтобы объект был вновь возведенным, имел высокий класс энергетической эффективности на момент его ввода в эксплуатацию, и в отношении такого объекта законодательством предусмотрено определение класса энергетической эффективности. Вместе с тем, в отношении принадлежащего Налогоплательщику объекта - нежилого здания правила определения классов энергетической эффективности действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены. Ссылка Налогоплательщика на СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" признается несостоятельной, поскольку содержание понятия "класс энергетической эффективности", используемого в Законе об энергосбережении, не тождественно аналогичному термину в СНиП 23-02-2003, в связи с чем, положения СНиП в части определения класса энергетической эффективности в периоде действия Закона об энергосбережении, не применимы. Таким образом, применение энергетических паспортов в качестве доказательства соответствия условиям рассматриваемой льготы, в отсутствие критериев для определения классов энергетической эффективности нежилых зданий (строений, сооружений) является неправомерным.

Практика Верховного Суда за 2 квартал 2019

ЕНВД

Определение от 17 июня 2019 г. № 307-ЭС19-8906 (с. Антонова М.К., ИП Стрекаловская Юлия Николаевна) –

Самостоятельное (самовольное) установление Налогоплательщиком в торговом комплексе перегородок, ширм, ограждений и определение зон торговли, складских помещений не изменяет существа объекта налогообложения. Указание в договоре аренды на наличие торгового зала также не изменяет осуществляемой Налогоплательщиком деятельности и не свидетельствует о возможности квалифицировать данное помещение как стационарный объект, имеющий торговый зал, поскольку арендованное Налогоплательщиком помещение входит в состав здания торгового комплекса как совокупности торговых предприятий, реализующих универсальный ассортимент товаров и оказывающих широкий набор услуг, а также централизующих функции хозяйственного обслуживания торговой деятельности. Доказательств того, что после перепланировки (реконструкции, ремонта) помещения производились замеры площадей, произведенные квалифицированным специалистом, имеющим соответствующий разрешительный документ, и при этом использовались калибрированные средства измерения, не представлены. Изменения в инвентаризационный документ, к числу которых относится технический паспорт на здание торгового центра, относительно обособления сданной в аренду Налогоплательщику части помещения, не внесены. Суды пришли к выводу о наличии у инспекции правовых оснований для принятия оспоренного решения с учетом доказанности неправомерного применения Налогоплательщиком при исчислении налога по арендуемому объекту розничной торговли в качестве физического показателя «площадь торгового зала» вместо показателя «площадь торгового места».

Определение от 13.06.2019 № 310-ЭС19-6281 (с. Павлова Н.В., ИП Шурыгин Александр Михайлович) +

Суды, удовлетворяя требования Налогоплательщика, указали на то, что он осуществляет свою деятельность без привлечения наемных работников. Поскольку положения абзаца третьего пункта 2.1 статьи 346.32 НК РФ, в отличие от подпункта 1 пункта 2 статьи 346.32 НК РФ, как указали суды, не содержат указания на то, что данная категория налогоплательщиков уменьшает сумму единого налога на уплаченные именно в конкретном налоговом периоде страховые взносы в фиксированном размере, решение налогового органа признано недействительным.

Между тем, судами не учтено, что в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 02.06.2016 № 178-ФЗ «О внесении изменений в статью 346.32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» в подпункте 1 пункта 2 статьи 346.32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации слова «при выплате налогоплательщиком вознаграждений работникам» исключены. Кроме того, указанный Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2017 года (статья 3 Федерального закона от 02.06.2016 № 178-ФЗ). Таким образом, действие подпункта 1 пункта 2 статьи 346.32 НК РФ было распространено на все категории плательщиков ЕНВД. Следовательно, при рассмотрении настоящего дела суды допустили ошибку и применили нормы права без учета указанных изменений. Между тем, учитывая то обстоятельство, что Налогоплательщик мог бы все равно уменьшить суммы ЕНВД на сумму уплаченных страховых взносов, но в следующем налоговом периоде, которое не оспаривается налоговым органом, равно как и отсутствие в конкретном споре ущерба для соответствующих бюджетов (в материалах дела имеются доказательства об отсутствии задолженности у Налогоплательщика, страховые взносы им уплачены), в настоящем случае допущенная судами ошибка не привела к наступлению таких последствий, которые могли бы быть признаны основанием для компетенции Судебной коллегии Верховного Суда и отмены судебных актов в соответствии со статьей 291.11 АПК РФ.

Практика Верховного суда за 1 полугодие 2019

Вопросы добросовестности

Определение от 26.06.2019 № 309-ЭС19-9123 (с. Павлова Н.В., Темир-Текс) –

Суды также указали на неправомерное применение Налогоплательщиком налоговых вычетов по НДС, поскольку приобретение в лизинг игрового оборудования и передача его в аренду взаимозависимым лицам, были осуществлены не в интересах налогоплательщика, а в интересах взаимозависимого лица.

Определение от 24 июня 2019 г. № 303-ЭС19-9726 (с. Антонова М.К., ЧукотХозТорг) –

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суды установили, что территория торгово-складских комплексов представляет собой единое торговое пространство; иных лиц, осуществляющих розничную торговлю на данной территории, не установлено; арендованные площади не выделены в самостоятельные объекты недвижимости со своими техническими паспортами и инвентаризационными номерами, свидетельствами о государственной регистрации, и действуют как единый объект торговли; места торговли имеют установленные контрольно-кассовые аппараты с подключением в единую систему программы «1С торговля и склад», установленную на общем сервере Налогоплательщика; рабочие места продавцов-кассиров оборудованы платежными терминалами, компьютерами с платформой «1С» и контрольно-кассовыми аппаратами (ККМ), зарегистрированными на Налогоплательщика; ведение учета осуществлялось единой бухгалтерией; заключение договоров осуществлялось на общую площадь комплексов, не подразделяя на магазины (отделы) на оплату коммунальных и иных услуг; обслуживание здания производится в целом по зданию торгово-складского комплекса без разделения на торговые точки; доставка товара по договорам перевозки груза производилась Налогоплательщиком в целом без разделения по видам товаров. При этом генеральный директор подтвердил факт формального соблюдения налогоплательщиком требований оформления документов для применения ЕНВД путем создания схемы разделения (дробления) бизнеса.

Определение от 13 июня 2019 г. № 303-ЭС19-8187 (с. Антонова М.К., ИП Змачинский Анатолий Геннадьевич) –

Суды пришли к выводу о доказанности налоговым органом совокупности обстоятельств, свидетельствующих о создании Налогоплательщиком с взаимозависимыми лицами формального документооборота, направленного на минимизацию налоговых обязательств путем «дробления» бизнеса. Суды исходили из доказанности инспекцией обстоятельств отсутствия самостоятельной деятельности обществ, их подконтрольности Налогоплательщику, приобретения хозяйствующими субъектами горюче-смазочных материалов у одних и тех же поставщиков, наличия единого программного обеспечения, управленческого персонала и контролирующего лица, отсутствия у подконтрольных лиц имущественной самостоятельности.

Определение от 04 июня 2019 г. № 309-ЭС19-5047 (с. Антонова М.К., ИП Семенцов Владимир Сергеевич) –

Основанием для доначисления налога явился вывод инспекции о занижении предпринимателем налоговой базы путем установления в договоре заниженной цены на объект незавершенного строительства с одновременным установлением более высокой цены на стоимость земельного участка, операции по реализации которых не облагаются НДС. Суды установили, что существенное изменение цены объекта, принимая во внимание общую стоимость реализованной недвижимости, направлено на получение необоснованной налоговой выгоды.

Дайджест налоговых новостей за июнь 2019

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