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Юзвак Максим

Патент при ведении бизнеса в разных субъектах РФ

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Рассматриваются особенности применения патентной системы налогообложения при ведении деятельности в нескольких субъектах (Письма Минфина 10 июня 2019 г. № 03-11-11/42026, от 14 июня 2019 г. № 03-11-11/43299, от 28 июня 2019 г. № 03-11-11/47410)