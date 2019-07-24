Практика Верховного Суда по налогам за первое полугодие 2019

Это уже антиквариат, то есть предмет роскоши. Тут требуется повышенная стоимость маркировки!...
Может с начало о безопасности данных подумать, протестировать уязвимости и только после этого зап...
Ну тогда просто кошмар. Если я правильно понял анализы Роспотребнадзора не перепроверить? Просто ...
Повезет этим двоим-троим сотрудникам. Интересная работенка. Выиграет - не отразит в отчете и в ка...
@НикифорФоркраев, конечно проверяли. Как прописано в САНПИН 3 раза в месяц мы обязаны это делать-...
А если продавать не вещь (ботинки), а услугу по пошиву ботинок? Услуги-то не маркируются :)...
очень интересно, чем дело закончится, и как все было на самом деле. Потому что, если тетка реальн...
Совсем не за горами и авторское право.
Всё это упоминается на ПЕРВЫХ занятиях курса "_Введение_ в МСФО" и изучается на последующих.----...
да просто уже не знаешь, как себя обезопасить. И "хороший" показатель налоговой нагрузки вовсе не...
Может ещё авторское право получать на должность...
Глупые люди... Если налоговая захочет, то ты можешь это заявление заверить хоть пример министром,...
Организация продала 31декабря 20ХО товар А за 121 тыс. рублей с отсрочкой опл...
Да-да. У братьев-китайцев подсмотрели систему социального рейтинга, её и будем воплощать. Суть в ...
Да по методичке: Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49.
Что там непонятного? Цель - чтобы некие заинтересованные лица получили по 50 копеек с каждой пар...
И тапочки надо маркировать?
Что за ценный товар такой - обувь? Может его и продавать только при предъявлении паспорта? Дабы о...
Так вы про восстановление? Так и писали бы. Но дело в том, что при безвозмездной передаче на бла...
Лучше бы увеличили мат помощь не облагаемую. 4000 -позор .! Уже 2 раза инфляция была, а депутатом...
С начала 300 лет нас заставляли курить и платить налог, кто не курим, когда подсадили на это -опя...
Интересно, эти, с позволения сказать, милостивые люди, вообще понимают как это в ступе воду толоч...
Просто хотят нас подготовить к платной услуге.. скоро все соц сети будут просто платные...
Значит есть надежда! Давайте им мало платить и они разбегутся......
Бедняжки производители обуви на заказ. Сидит себе сапожник работает ботиночки на заказ в киоске д...
Чтобы понять, что нам грозит нужно просто поинтересоваться темой социальных рейтингов в Китае. То...
Човдруг? Несколько человек прочитают эту новость на бухгалтерско-юридических сайтиках вроде этого...
Веселенькая жизнь у нас получилась в эпоху Кали-Юга. С начало жили в СССР, потом в Олигарх РФ, а ...
Некоторые расходы контролировать намного проще. Не заметили, что последнее время почти все дискон...
интересно, а где прикорм раздают?
Интересно, тётка понимает, что на этом карьера её, как главного бухгалтера, закончена...
Не советую, чтобы этой спекуляцией заниматься надо бросить остальное. По тексту больше похоже на ...
Платят, то на 0,5 ставки проводят, то на 0.25(((