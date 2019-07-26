Транспортный налог при лизинге

первый пункт не прокатит - есть спец инструкция , где видеосъемка в помещениях ИФНС запрещена....
а зачем нулевой 6-ндфл сдавать? бред! достаточно письма, что доход не выплачивался в 1кв и всемдя...
Почти хорошо. А частные музеи, ремесленные центры и т.д.? Только государство освобождаем?..Авторы...
Я вот только одного не пойму... Вроде как люди регистрируют ООО (изначально, да?) чтобы ПЛАТИТЬ Н...
Ничего вредного в самом пальмовом масле нет. Ну Жириновский чушь несет, зачем же её повторять?Про...
Мечтать не вредно, а вот отказываться от услуг бухгалтера не советую..Налоговики начнут рисовать ...
Абсолютно точно.Только после того как начнёшь понимать учёт, эти сервисы уже не нужны))) на своей...
Если за рулем сидит сам директор и возит самого себя, то ни о каком медицинском осмотре речи не и...
Есть. Теперь на ценнике целый опус написан про отсутствие заменителей....
Пл..клуны...не вы ли продавали в Индонезию Су за которые власти рассчитались пальмовым маслом? А ...
Вы никогда не видели приказы об утверждении форматов? Они вообще-то не бухгалтерам адресованы, а ...
))))А что с точной цифрой банк еще не определился?
Мне всякие трудночитаемые и малодоступные для понимания тексты законов встречались. Эта абракадаб...
У них другое понимание; оно выражается объёмом продаж. Пока подобными методами удаётся продать до...
На неделе открываю свой личный кабинет ИП и вижу там пени 77 копеек по взносам ИП на ОПС. И это у...
Так ничего и не изменилось, наоборот, обострилось. Особенно с внедрением в налоговой сами знаете ...
Как же они задрали со своим неуёмным обновляйзингом..........
Есть деление на продукцию без заменителей молочных жиров БЗМЖ и с заменителями молочных жиров, пр...
Знаете, я ценю своё время и свои нервы чуть больше, нежели лишние 5-10-20 рублей своего клиента, ...
Бедняги. Зашугали несчастных "малышей" злобные госорганы. Я, кстати, не шучу. Довольно значительн...
Хроники великой державы, встающей с колен. Продажи бытовой химии в России, особенно стиральн...
Электронный формат счета-фактуры поменялсяЭто - фейк.Формат не поменялся. В нем не изменилось нич...
Дорогая редакция «Клерка»!Позвольте официально ответить на заявления данного материала:В данный м...
Проект удален. Будут и дальше платить! Это же наша история, зачем так жестко?...
Вы, мадемуазель, забыли, что любое движение здесь - это "дружба 2". А потому тут ни логика, ни эк...
А есть такой "декретный" отпуск? Перерыл все приказы-указы - не нашел!...
А как же: "деньги не пахнут"?
Полностью поддерживаю. Не раз наблюдала, как эти "курьеры" обращаются с коробками еды во время до...
Плохая аура у подобных покупок...
Добрый день, сотрудник получил диплом бакалавра (по направлению подготовки 38.03.03 Управление пе...
И тем более их нет с 1 июля 2019 года. Носить с собой кассы курьеры не обязаны....
Похоже мое дело не хочет платить за рекламу.
После общения с милыми-юными вообще дар речи пропадает, не знаешь, что им ответить. А вот если бы...
Не придется ;) После того, как к вам приедет наш менеджер, скачивайте на смартфон приложение myDS...
Подскажите какой код выбрать в поле "Статус плательщика" рядом с БИК на втором листе при возврате...