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Юзвак Максим

Налоговый вычет на лечение за рубежом

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Рассматривается возможность предоставления социального налогового вычета по НДФЛ в отношении расходов на медицинские услуги, оказываемые зарубежными организациями (Письмо Минфина от 15 июля 2019 г. № 03-04-06/52406)