Налоговый вычет на лечение за рубежом

Спасибо за интересную и нужную публикацию!Зарегистрировался как ИП 16.06.2019 в ИФНС? Тогда вся д...
Но вы продолжаете пользоваться?
Выгодно, выгодно))) Математика тут не сложная, но и не такая буквальняа как тут посчитали. Я всю ...
А че тут может быть выгодно. вон цифры
Если берут половина покупателей в аренду, значит кому-то реально выгодно ...
Я думаю, что в индивидуальном порядке можно решить такой вопрос с любой кассой. Звоните им лучше....
Зачем менять то, что работало, непонятно. Изначально все устраивало, так как было просто и понятн...
Начинали работать в 2014 году, тогда это была программа зарплата и кадры. Всё очень просто и поня...
Т.е. делать то же, что делается сейчас, без всяких электронных паспортов?...
Смотри, накаркаешь..Ибо обсуждение плохих клиентов - это, конечно, интересно, но есть и более сер...
О как! Не знала, спасибо! Век живи - век учись, дураком помрёшь (это я про себя). Но у меня так в...
Ну, не такой уж он и бессмысленный (СЗВ-М) - наштрафовали кругленькую сумму ...
Так теперь мошенникам гораздо легче будет людей разводить! Ведь все в одном! Можно и кредит оформ...
2alex1995Алекс, а Вы способны смотреть западные фильмы на языке оригинала?Или смотрите только те,...
Китая применяя ЕНВД превратился в сверхдержаву, только в РФ все через зад! Нуну! ...
Где вам показывают чернуху, которую они не смотрят? В кинотеатрах? Так посмотрите что, показываю...
Зато не вызывает когнитивного диссонанса зелёное земноводное во время ночных раздумий о "прокорме...
Ага, щас... Мне вот с такой свободой ФНС по щедрости присвоила аж целых два ИНН и соответственно ...
А вдруг правда перестанут добавлять пальмовое масло в продукты? Ну а вдруг? Не зря же депутаты с...
А вы программой то пользуетесь?
А ведь и правда уже достали анонсами бредового характера. Отписываюсь и не помогает....
Свои мнение про Бухсофт можно писать вот тут: https://www.klerk.ru/user/products/buhsoft/...
А кто пользуется Бухсофтом. Расскажите как на самом деле. Есть ли такие кто ушли с него. Или, нап...
Фильм, на взгляд придирчивого, советского ещё зрителя, конечно же примитивен до безобразия. Заявк...
Когда вышел последний отличный военный фильм на западе? И кого они продвигают - американских супе...
Ты смотрел все эти фекальные массы?
Не забудьте так же сохранить документы, подтверждающие уплату страховых взносов, особенно ИП "за ...
А что вы смеетесь, ставки уже по 8 % годовых!!! И не в одном банке!...
И что ж ты, подпиндосник, нам твои бездуховные америки с гейропами в пример-то ставишь?...
Это прокатывает если держат только затраты, а если реализация? у меня по агентским договорам в л...
В Америке выпустят скорее выпустят отличное военное кино, наподобие "Они больше не постареют", че...