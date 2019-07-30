Налоговый вычет на лечение за рубежом

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ToT А кто пользуется Бухсофтом. Расскажите как на самом деле. Есть ли такие кто ушли с него. Или, нап... Что не нового в Бухсофте?

Крысавица Не забудьте так же сохранить документы, подтверждающие уплату страховых взносов, особенно ИП "за ... Да когда же можно выкинуть все эти бухгалтерские документы!

stesha_d А что вы смеетесь, ставки уже по 8 % годовых!!! И не в одном банке!... Ставка по ипотеке будет 8 % годовых