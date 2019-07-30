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Юзвак Максим

Налогообложение участников клинических исследований

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Рассматриваются налоговые последствия по НДФЛ и страховым взносам в отношении вознаграждения участникам клинических исследований (Письмо Минфина от 9 июля 2019 г. № 03-15-06/50597)