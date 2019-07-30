Налогообложение участников клинических исследований

Бармена заменили на бармена с погонами майора...(ц)
Столетие, не меньше.А ведь отняли даже всеобщий вычет 400 руб. на человека......
Там в 111 номерах китайские туристы. Они чай зеленый пьют. ...
Разницу Д-Р обложат налогом (налог на приращенный вес), попытки списать по-больше в расходы будут...
Дахусим. Зато все протоколы по отчетности за 2 квартал/1полугодие 2019 года пришли в те же дни, ч...
В "Будапеште" 116 номеров. 5 чашек кофе на всех - не маловато?...
Возможно что данные действия это преступление. Вмешательство в личную жизнь и и слежка в данном с...
Зато эти данные можно технично слить конкурентам )))
Так он нос в чужое кофе засунул во оно как раздуло бедолагу? ...
9 января 1905 года питерских рабочих не оберегли ни иконы, ни портреты Государя Императора в рука...
Ну... слава Богу! Без этого верующему и молебен ни в радость!...
Жизнь одного человека, будь он даже императором - всего лишь миг между прошлым и будущим, микроск...
Разгонят, естественно, ваш крестный ход
Дануна, ещё и церковную десятину введут после такого перформанса......
Коллеги мои, а не пора ли и нам всем провести всероссийский крестный ход, дабы вразумил господь з...
Дружу с налоговиками из разных регионов.
Михаил, крутая инфа. Откуда знаете?
"Богородица, закритические режимы прогони!" (ц) из молебна в зале управления энергоблоком АЭС..."...
Вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении услуг, указанных в п...
Должны ли налоговики регистрировать обособленное подразделение по месту проведения выездной налог...
@Вилен Гарбузов, то что "они" его на 2 пункта подняли и вложились в АИС, говорит, что не нам реша...
Да ему пофиг на это. Подумаешь что-то там кто-то хочет. Перебьются. Есть только один вождь и одна...
Сразу видно сколько марихуаны выкурили сотрудники центробанка. ...
Вообще-то можно. Например, ЕНВД по перевозкам не зависит от того, кто заказчик...
Глупость какая то. реально, оказываю услуги организациям и физлицами по разным режимам налогообло...
Откуда такая оперативность? Обычно чеки в ФНС с большой задержкой приходят, а тут буквально утрен...
А как менеджер будет проверять мои данные? Меня вот очень напрягает, когда человек "с улицы" прих...
Только в начале своего существования любая религия живет и властвует над людьми, включа...
Вы почитайте первоисточник, ведь неспроста эту гадость разместили на сайте бухгалтеров....
Я бы для безнала отменила. Это жесть, следить и вручную бить чеки от физлиц при безналичной прода...
А в каком месте вы увидели конкретно про РПЦ? Экий вы застенчивый. Правда, судя по лексике, этого...