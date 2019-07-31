ggalla На очень большом крытом рыбном рынке в ОАЭ стоят несколько островков касс. Продавец выписывает со... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

ToT Максим, спасибо за такой труд, а вы полные тексты новостей можете выкладывать сюда?... НДФЛ при продаже дома в Крыму

MaxC Как следует из распоряжения правительства, в закон «О валютном регулировании и валютном контроле»... Для экспортеров создадут единую систему внешней торговли

Над.К Простите, а почему сейчас? Почему не 19 лет назад, не 15 и даже не 10? Когда была высокая цена на... Почти 40 % россиян не хотят видеть Путина у власти после 2024 года

mmmm301 А помните в 90-х, ходили сумочники (большие рыночные сумки) по организациям с польскими и турецки... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

MaxC Или я что-то не понимаю, или большинство речных "круизников" Московского, да и других речных паро... Водные перевозки пассажиров и грузов на иностранных судах запретят

raykhman.v Согласен с автором, что сейчас нужно найти баланс и что многое рассматривается как риск. Все слож... Законная оптимизация против спорных контрагентов. Кто сильнее?

Tatarin2019 Ни к бумажным ндс и обналке не отношусь, но суть происходящего знаю, работаю не много по другому,... У кого получается с бумажным НДС без разрывов и доначислений?

Tatarin2019 @Владимир Николаевич1, У Вас разве не было такой ситуации, что налоговики обнуляли через свои упо... У кого получается с бумажным НДС без разрывов и доначислений?

MaxC издержки крупных городов и мегаполисовя в Банкфурте, ой, то есть во Франкфурте, к примеру, в райо... Британскому журналисту продемонстировали, зачем нужны онлайн-ККТ

Buh Lo Действительно! У нас недавно по решению суда списали штраф по ЗоЗПП по апартаментам и машиноместа... Как ФНС решила прикинуться Роспотребнадзором и что из этого получилось

werw33 прлстт тупо получать ЗП минималку. платить фиксировку..а остальоое--в серую на счет..экономия 13%... На какую пенсию могут рассчитывать ИП

geologov_12 До первых проверок все это. У меня уже 3 кассы на ИП без НР, и третья намечается((((Автомат Киви,... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

Альтернатива Что такого. Просто нужно внести изменения закон добавить и самозанятых. Я думаю это скоро сделают... Как ФНС решила прикинуться Роспотребнадзором и что из этого получилось