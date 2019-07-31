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Юзвак Максим

НДФЛ при продаже дома в Крыму

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Рассматривается порядок исчисления срока владения недвижимостью в Крыму в целях обложения дохода от ее продажи НДФЛ (Письмо Минфина от 16 июля 2019 г. № 03-04-05/52678)