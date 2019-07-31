НДФЛ при продаже дома в Крыму

Красиво, но витиевато. Это Вы о спирали истории?Один умный знакомый мне как-то сказал: "В России ...
На очень большом крытом рыбном рынке в ОАЭ стоят несколько островков касс. Продавец выписывает со...
Максим, спасибо за такой труд, а вы полные тексты новостей можете выкладывать сюда?...
Ха, вы попробуйте сейчас защитить от лохотронщиков, получите тот же результат. А бандиты просто п...
ну, Вы пессимист))). хотела бы и я быть в этом уверена, но не могу: у меня богатая фантазия. Кста...
Вот поэтому и говорю про слишком много совпадений, ваши же слова опять же совпадения. Красивая по...
С экономикой в целом и с "мытным промыслом" в России века эдак с 9-го всё "путём".На сбор податей...
"если кто-то где-то там у нас порой честно жить не хочет..."*напевает)))...
В нашей стране элементарно
Как следует из распоряжения правительства, в закон «О валютном регулировании и валютном контроле»...
Простите, а почему сейчас? Почему не 19 лет назад, не 15 и даже не 10? Когда была высокая цена на...
А помните в 90-х, ходили сумочники (большие рыночные сумки) по организациям с польскими и турецки...
Задумываться -это вряд ли, зарплату им платят за исполнительность, а не за размышление. Пусть смо...
Или я что-то не понимаю, или большинство речных "круизников" Московского, да и других речных паро...
Согласен с автором, что сейчас нужно найти баланс и что многое рассматривается как риск. Все слож...
Вероятно, у каждого свои резоны не любить нашего сказочного президента. О каком "успокоиться" мож...
Один из примеров реальных, работал с одной компанией на протяжении 3-х лет, белая, нормальная фир...
Ни к бумажным ндс и обналке не отношусь, но суть происходящего знаю, работаю не много по другому,...
@Владимир Николаевич1, У Вас разве не было такой ситуации, что налоговики обнуляли через свои упо...
управляемая генетика - страшная штука))))
гены)))результат целенаправленной селекции...
Всё предрешено)) Когда промотались, полезли в купечество детей женить, замуж выдавать. Перед капи...
Да... но "широка страна моя родная". Я в прямом смысле - слишком большие расстояния. Я сейчас, к ...
А кем уничтожена станкостроительная промышленность СССР? Только в Москве было уничтожено 4 станко...
издержки крупных городов и мегаполисовя в Банкфурте, ой, то есть во Франкфурте, к примеру, в райо...
В заголовке ошибка: надо - "прикинутЬся".
Давайте еще 1812 годом сравним)))По данным Росстата, с конца 2000 года по конец 2016-го количеств...
Действительно! У нас недавно по решению суда списали штраф по ЗоЗПП по апартаментам и машиноместа...
ещё как зависит...сначала было 1000 (условно) паровозов, а потом на субботнике знаменитом починил...
прлстт тупо получать ЗП минималку. платить фиксировку..а остальоое--в серую на счет..экономия 13%...
Сорри, про вид деятельности по третей кассе умолчу. Четвертая в проекте....
До первых проверок все это. У меня уже 3 кассы на ИП без НР, и третья намечается((((Автомат Киви,...
Какой такой "Культ личности"? Нет никакого культа личности. Есть новое дворянство)))Причем, такое...
Что такого. Просто нужно внести изменения закон добавить и самозанятых. Я думаю это скоро сделают...
Знаете, для меня, как потомка тех, кого привезли в Сибирь в товарных вагонах, когда в пути умерло...