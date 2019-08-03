Налоговый вычет на лечение родственников

А давайте! Я их тут где-то написала?
Мне ваши "хотелки" огласить? )))
Ну наконец-то суды начали думать! Наверное поняли, что когда замочат весь бизнес, наступит безраб...
Зашла с компа, который со звуком, прошла по ссылке. Смогла досмотреть/дослушать примерно до полов...
Соблюдение закона всеми сторонами - это не "хотелка", а обязанность. А если государство считает, ...
Ответ очень простой: затем, что сегодня Вы позволили укусить себя за палец, а завтра Вам руку по ...
Вот мы и хотели бы узнать, что за такой источник:)))) Да, мы знаем об одном доначислении, но толь...
Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», предприниматель представлял налоговой службе декларац...
Хм, а это значит - что?? Значит, люди просто до больниц НЕ ДОЕЗЖАЮТ((( Или урина, подорожник и к...
Уважаемые модераторы форума, может вы лично общаетесь с КП Уфа, дайте пожалуйста инфу что за пре...
Вот ведь и в правду говорят, на одном конце города сказали п..., на другом сказали о...Интересно ...
Простите, а вы - это кто? Налоговики? А мои хотелки, это требования НК, да? ))...
Все такие умные, аж диву даешься )) Мало того, что есть закон, который дает право не отправлять, ...
эммм,а мы почему под ваши хотелки должны прогибаться?)))) ...
отправили бы эту несчастную усн и все)
Да. Статья 14 ФЗ-217 - 7. В случаях, предусмотренных уставом товарищества, размер взносов может о...
То им не нравится, что деньги снимаются через банкоматы. То не нравится, что вносится через банко...
Да. В обсуждаемом случае - не позднее 30 апреля 2020 года.
))) Расценки за обналичку не для кого не секрет. Дак вот, логически возможны вариации, эти 12 млр...
Согласна, конечно. Исходить надо из целесообразности. Еще у ФНС писулька есть о том, что если нал...
А я не сеть выбираю, а магазины, товар которых меня устраивает ;) И да, на рынок тоже хожу, он у ...
"которые способны передавать данные о платежах за рубеж". О! Дак они оказывается тоже знают сколь...
Конечно, ведь все вокруг врут про медицину. Одна Скворцова и у.р. говорят правду ;)...
Какой Сталинград, вы в своем уме вообще? Фотографии трех-четырех годичной давности. Причем от тог...
О как! А это обязательное условие, чтобы наплевать на закон и прогнуться под хотелки налоговой? )...
Как шутит народ в интернете "Чип будут звать Антонина Ильинична. Работать он будет медленно, а в ...
Почему про шапочку из фольги промолчали? Или это засекреченная технология?...
Сергей, спасибо за отзыв о программе.Старый интерфейс зарплаты был привычен пользователям, которы...
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5 Еврокоптеров в МАЦ (уточняюсь), это хорошо. 1 всегда в Москве, остальные в Остафьево.И 6 площад...
Застрахуйте меня от человеческой зависти, лести, от сплетен и от суеты сует. Милости прошу)...
Да ведь, всех, кто шел в Шереметьево поставили на круг в ожидание, жгли ребята керосин государств...