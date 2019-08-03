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Юзвак Максим

Налоговый вычет на лечение родственников

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Рассматривается вопрос предоставления социального налогового вычета по НДФЛ при оплате лечения родителей и дедушки (Письма Минфина от 23 июля 2019 г. № 03-04-05/54772, от 22 июля 2019 г. № 03-04-05/54229)