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Юзвак Максим

5 лет реформе Верховного Суда ч. 3 - Комментарий к практике за 2014-2018 гг.

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Проанализированы тенденции и основные подходы в деятельности Верховного Суда РФ при разрешении налоговых споров

см. также:

Комментарий к практике за 2014:

Комментарий к практике за 2015:

Комментарий к практике за 2016:

Комментарий к практике за 2017:

часть 1:

часть 2:

Комментарий к практике за 2018:

часть 1:

часть 2: