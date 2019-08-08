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Юзвак Максим

Применение ККТ и УСН при продаже недвижимости

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Рассматривается вопрос о применении предпринимателем упрощенной системы обложения и кассовой техники при продаже недвижимости (Письмо Минфина от 17 июля 2019 г. № 03-01-15/53174)