Применение ККТ и УСН при продаже недвижимости

Если отменят енвд я точно закроюсь, это будет последняя капля. ...
То, что вы можете попасть в те самые жернова, вас не пугает? ;)...
Надо жесткая рука типа Сталина,чтобы прекратить все это безобразие......
Чем Вас Сталин не устраивает?
В законе вроде бы говорится, что на карту Мир надо перечислять пособия, выплачиваемые из средств ...
Не может их это устраивать. Просто они пытаются выжить самостоятельно....
это палка о двух концах. Если население страны будет расти за счет маргиналов, в этом тоже нет ни...
Нет, конечно. Знаю детей с подобными диагнозами в городе, их мамы ходят по терапевтам, логопедам,...
я не претендую, но знание современной истории это точно не грех. А вот вы на что претендуете, на ...
А чё ж с 18-ти? Паспорт в 14 выдают, ИНН и СНИЛС с рождения можно получить, давайте с 14 за тунея...
Что вы включаете в понятие богатые?
Если так будут поступать наши граждане, население России вымрет, вернее его заменят понаехавшие. ...
Поправили, да. Спасибо за бдительность
И каковы ваши предложения? Лишить всех пособий?
Нонсенс, но именно живут, пипИваючи (пиво каждый день). Они в деревне не сажают ничего в огороде!...
Да. Он не изготавливает товар, он его перепродает
Добрый день. Подскажите пожалуйста, ИП изготовление по инд. размерам москитных сеток, наемных раб...
У нас разное понятие о богатых
@степан степановдо 50 достаточно!
Чем дальше в лес...та же песня, как и с онлайн кассами...оплаты ЖКХ будут взяты под контроль! И...
Мдя, бред. И вот такие сидят в ГД, разогнать бездельников и лаботрясов. Ни когда не понимал какая...
Попробуйте прожить на пособие! и именно халупу, а не жильё. Навар??? Вы вообще о чём? Если работы...
Ни в коем случае! Дружеский совет и призыв вещи разные ;)...
Вот, теперь все в порядке.
К фиктивным сделкам призываете?
Всэх, Лаврэнтий, всэх! Ныпыкасаимых у нас нэт! Есть патылетный план! (с)http://publication.pravo....
То же мне, эксперты. Преступности в стране нет, взяток нет, хищений на гос уровне нет, есть тольк...
В деревнях сейчас есть тенденция: работы нет, родители ОСОЗНАННО рожают детей, и живут на пособия...
Налоги и кто кому должен - немножко разные понятия....Сегодня работа есть, а завтра её может и не...
Чушь какая! Вместо мигрантов, которые и так работают за копейки на этих работах хотят привлечь на...
Только вот не надо всех подводить под воров и жуликов. Вы, я вижу, сторонник рубить лес что бы ще...
не надумают отказать в возмещении?