При обнаружении ошибок просьба сообщать по адресу: maxymv1985@gmail.com

1. Налоговые законопроекты в июле

Завершение весенней сессии стало причиной ускоренной работы депутатов Государственной Думы по рассмотрению наиболее важных законопроектов. В этот процесс попали и два налоговых законопроекта, которые поступили в Госдуму в середине июля и уже к концу месяца были одобрены. Так, был принят Законопроект № 752536-7, устанавливающий льготную ставку по НДС 10 % в отношении реализации фруктов и ягод. Правда, в целях компенсации бюджетных потерь на этапе второго чтения была внесена поправка об отмене льготной ставки в отношении пальмового масла. Есть предположение, что в результате такой рокировки бюджет даже получит дополнительные доходы. Также оперативно был рассмотрен Законопроект № 752627-7, направленный на сдерживание роста цен на топливо.

Среди других июльских налоговых инициатив обращает на себя внимание правительственный Законопроект № 753237-7, которым к подакцизным товарам отнесена спиртосодержащая парфюмерная продукция. Это, безусловно, повлечет рост цен на данную категорию товаров. Хорошие шансы на одобрения имеют законопроекты, направленные на развитие аффинажа драгоценных металлов в рамках региональных инвестпроектов (Законопроект № 761460-7) и на установление нулевой ставки по НДС в отношении транзитной перевозки порожних вагонов и контейнеров (Законопроект № 753237-7).

Традиционно в Госдуму были внесены предложения, которые вряд ли найдут поддержку думского большинства. К таким инициативам можно отнести:

Законопроект № 751723-7 о внесудебном взыскании налогов с физических лиц;

о внесудебном взыскании налогов с физических лиц; Законопроект № 757476-7 об ограничении максимальной ставки по налогу на имущество;

об ограничении максимальной ставки по налогу на имущество; Законопроект № 751335-7 об увеличении налоговых вычетов на ребенка.





Обзор налоговых новостей за июль 2019:

2. ФНС России

Налоговая служба утвердила форму заявления об отсутствии статуса налогового резидента РФ (Приказ от 21.06.2019 № ММВ-7-17/318@). Документ может быть полезен и в спорах, связанных с резидентским статусом лица.

На своем сайте ФНС России опубликовала обзор решений Верховного Суда и Конституционного Суда за 2 квартал 2019 года, которые затрагивают налоговые вопросы.





Практика Верховного Суда за 2 квартал 2019:

3. Квалификация движимого имущества.

Налогоплательщикам следует обратить внимание на дело Лесозавод 25 (Определение от 12.07.2019 № 307-ЭС19-5241), в котором Верховный Суд пересмотрел сложившийся ранее в практике подход к квалификации имущества в качестве движимого/недвижимого при определении налоговых последствий. По мнению Суда, предметом оценки в таких спорах является правильность постановки на учет имущества в качестве движимого на основании ПБУ 6/01 и классификаторов основных фондов.

Комментарий к налоговым спорам за июнь 2019