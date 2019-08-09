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Юзвак Максим

НДФЛ при продаже ипотечной квартиры

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Рассматриваются налоговые последствия по НДФЛ при продаже унаследованной квартиры, обремененной ипотекой (Письмо Минфина от 2 августа 2019 г. № 03-04-05/58466)