НДФЛ при продаже ипотечной квартиры

Это шутка? Вот к социализму происходящее там точно не имело отношения...
У нас хоть и не автотранспортное предприятие, но проверка сотрудников проходит ежедневно перед на...
На титульном листе отчета "Форма РСВ-1 ПФР" (по приказу минздавсоц № 894н) организация указывала ...
Спионерено с хабра, дискуссия о правах высших обезьян:
Просто источник не читали. Платон же ясно сформулировал, что при демократии даже у самого последн...
Вот и чудненько. Промежуточный биологический элемент можно будет устранить из этой цепочки как не...
И на правую руку. Все как запланировано.
Это единственная удачная (т.е. состоявшаяся) модель. Других социализмов в реальности не было.А эт...
Жесть! С 1995 года с 1С работаю, в DOCе все делала сама, в "семерке" частично, но в "восьмерку"...
Никакого агентского договора тут в принципе быть не может. ...
Здравствуйте! Такой вопрос. Устраиваюсь работать секретарём в отдел кадров на подставки. Предлага...
King has a lot (с)Так говорили моряки Royal Navy при виде гибели британского или союзного боевого...
Это одна из самых неудачных моделей социализма. Марксистская......
Французские кредиты...Угодно, не угодно, но за такой долг и "братца Вильгельма" пришлось продать....
Ах да, они же недавно просили не называть их Банком.Что касается ИП+Р/Сч+блокировка. То были случ...
Я - про тот, что был в реальности, а не про статьи 1834 года.Я родился при построенном социализме...
может учителю или врачу да, а вот медсестре или младшему воспитателю (нянечке) МРОТ и все......
Пролитая кровь - личная заслуга Ник.-2. Угодно ему было влезть в австрийские разборки с Сербией и...
И за кровь, пролитую в 1-ю Мировую в качестве отработки тех самых кредитов......
Мы про разные "социализмы" рассуждаем))Термин «социализм» впервые был использован в работе Пьера ...
А как же это? Неужели все наладили:Постоянные звонки с предложением купить их программу надоели у...
И что тогда мой знакомый Ашот будет делать, если я сам за мясом в регионы поеду?...
Я обычно отвечаю - Большаков Валера и Попов Володя-Кто такие?Тяжело вздыхая, несу с полки учебник...
Потому что очень часто практикуется заочный арест после счастливого убытия фигурантов в Лондон ...
Лучше учить их на забойщика скота и обвальщика мяса, скорее пригодится в трудные и голодные годы,...
Про собирание валежника забыли, чтобы было чем отапливать свои лачуги...
Социализм (отмена частной собственности, массовые убийства собственных граждан, "одно единственно...
Выставите встречный счет за Наполеона и антанту
Законы жизни на Руси: не верь, не бойся, не проси.
Ой, расскажите подробнее?
Видимо заработать финансов хотят на этом. Втянут в пирамиду 1С и будут учить потом за деньги. По ...
Полагаешь, будет работать ЕЩЁ медленнее?
Программа очень удобная. Бухгалтерия. Плюсы. - Программа сама заполняет справочники контрагентов ...