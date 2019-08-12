Камеры на дорогах, наказание богатых чиновников, телефонное мошенничество и другие новости за июль 2019

Правовые новости за июль 2019





Требования при задержке рейса – сайт Роспотребнадзора

Роспотребнадзор на своем сайте разместил информацию о том, что можно требовать от авиаперевозчика при задержке рейса. Так, без дополнительной платы авиаперевозчик обязан обеспечить:

предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;

обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов - в дневное время и каждые восемь часов - в ночное время;

размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время;

доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы;

организация хранения багажа».

Бесплатная социальная парковка – Законопроект № 751295-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому право на бесплатную парковку получают родители в многодетных семьях и инвалиды. В Пояснительной записке указывается, что проект направлен на повышение социальной защищённости граждан.

Обзор налоговых новостей за июль 2019:

Ответственность несовершеннолетних за жестокое обращение с животными – Законопроект 750685-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому уголовная ответственность за жестокое обращение с животными будет наступать с 14 лет. В Пояснительной записке указывается, что Внесение предусмотренных проектом изменений позволит исключить ситуации, при которых явно делинквентное поведение несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет не находит юридической оценки до момента совершения ими тяжких преступлений против личности.

Уголовная ответственность за несообщение о преступлении – Законопроект № 751924-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о готовящемся преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, предусмотренных пунктом а), е),л) части второй статьи 105 УК РФ (убийство), повлечет уголовную ответственность. В Пояснительной записке указывается, что сложилась парадоксальная ситуация - при которой установлена уголовная ответственность за несообщение о преступлениях небольшой и средней тяжести, однако, за несообщение о таких общественно опасных явлениях, как массовое убийство, совершенное общеопасным способом, наказание не предусмотрено

Телефонное мошенничество – сайт Роскачества

На сайте Роскачества размещена заметка о выявлении звонков мошенников. В материале приведены наиболее распространенные признаки мошенничества, среди которых:

Просьба сообщить короткий код на банковской карте;

Запрос личных данных;

«Информирование» о выигрыше в лотерее.

Рекомендуется при выявлении признаков мошенничества обращаться в полицию.

Комментарий к налоговым спорам за июнь 2019:

Требования о недостатках товаров – сайт Роспотребнадзора

На сайте Роспотребназора размещена информация о предъявлении требований в отношении качества товаров. В материале раскрываются понятия «срок годности», «гарантийный срок», «срок службы товара», рассматриваются их различия. Также рассказывается, какие требования можно предъявить в рамках указанных сроков.

Ответственность за обогащение чиновников – Законопроекты № 757818-7

В Государственной Думе РФ рассматриваются законопроекты направленные на установление уголовной и административной ответственности должностных лиц. В Уголовном кодексе устанавливается, что значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером законных доходов такого лица - наказывается штрафом в размере до пятикратной суммы незаконного обогащения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере не менее одной второй суммы незаконного обогащения. Изменения в КоАП предполагают, что Превышение стоимости активов должностного лица над размером законных доходов такого лица в случае, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - наказывается дисквалификацией на срок от двух до трех лет. В Пояснительной записке указывается, что законопроекты направлены на создание дополнительных механизмов, направленных на устранение возможности реализации коррупции для отдельных категорий лиц, замещающих важные с точки зрения интересов государства должности.

Возраст потребления алкоголя – Законопроект № 760375-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать ограничения розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания лицам, не достигшим 21 года. В Пояснительной записке указывается, что ряд исследований подтверждает, что алкоголь оказывает пагубное воздействие на различные структурные элементы мозга молодых людей в этом возрасте, так как в среднем внутреннее строение мозга заканчивает формироваться примерно к 21 году

Дайджест налоговых новостей за июль 2019:

Тюрьма рядом с родственниками – Законопроект № 762538-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому по письменному заявлению осужденного к лишению свободы либо с его согласия по письменному заявлению одного из его близких родственников по решению федерального органа уголовно-исполнительной системы при наличии возможности его размещения осужденный может быть направлен в исправительное учреждение, расположенное в субъекте Российской Федерации, в котором проживает один из его близких родственников.

Штраф за оставление ДТП – Законопроект № 764260-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа в размере десяти тысячи рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. В Пояснительной записке указывается, что даже в случае если участники ДТП пришли к соглашению и не имеют друг к другу никаких претензий, без оформления европротокола водитель, покинувший место ДТП, может быть привлечен к административной ответственности и лишен права управления транспортным средством минимум на один год.

Личный кабинет избирателя – портал Госуслуг

Как сообщает Министерство развития связи и массовых коммуникация РФ На портале госуслуг запущен личный кабинет избирателя. Теперь в разделе «Мои выборы» пользователь может узнать о своем участке для голосования, избиркоме по адресу места жительства, избирательных кампаниях, в которых он может принять участие в день голосования, и участвующих в них кандидатах и политических партиях. После завершения выборов в личном кабинете появится информация о результатах голосования.

Практика Верховного Суда за 2 квартал 2019:





Информация о камерах на дорогах – сайт ГАИ

Как сообщается, на сайте Госавтоинспекции начал работу в тестовом режиме новый интерактивный раздел, в котором собрана информация о местах размещения работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации. Чтобы узнать, где размещены комплексы фотовидеофиксации, необходимо перейти с главной страницы сайта в раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах» и выбрать субъект Российской Федерации, а затем на интерактивной карте найти интересующую область.

Выбор арбуза – сайт Роспотребнадзора

На сайте Роспотребнадзора приведена информация о требованиях к организации продажи арбузов, а также приводятся признаки, по которым можно выбрать качественный арбуз. В частности указывается, что хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым