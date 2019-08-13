Клерк.Ру
Юзвак Максим

Налогообложение интернет торговли

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Рассматривается возможность применения патентной системы и единого налога на вмененный доход при осуществлении торговой деятельности через интернет (Письма Минфина от 22 июля 2019 г. № 03-11-11/54498, № 03-11-11/54356)