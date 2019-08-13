Обзор Писем Минфина за июнь 2019

Обзор готовится на основе материалов справочных правовых систем и новостных интернет-ресурсов.

Общие вопросы

Письмо от 6 июня 2019 г. № 03-03-06/1/41356

Поскольку НК РФ не содержит специальных определений понятий "вещные права", "имущественные права", "интеллектуальная собственность", упомянутые понятия применяются в том значении, в каком они используются в других отраслях законодательства Российской Федерации.

Письмо от 13 июня 2019 г. № 03-09-11/42869

Таможенный представитель не является лицом, которому может осуществляться возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов.

Налоговый контроль

Письмо от 7 июня 2019 г. № 03-02-07/1/41805

Статьей 76 НК РФ не установлено, что налоговые органы вправе принимать решения о приостановлении операций только по счетам в банках, которые открываются для осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, статьей 76 НК РФ не определены полномочия банков по проверке обоснованности и правомерности принятых налоговыми органами решений о приостановлении операций по счетам плательщиков.

Письмо от 13 июня 2019 г. № 03-02-08/42856

Налоговые органы вправе принимать решения о приостановлении операций вышеуказанных лиц по счетам в банках, указанным в пункте 2 статьи 11 НК РФ, за исключением специальных избирательных счетов, специальных счетов фондов референдума (абзац пятый пункта 1 статьи 76 НК РФ).

Обзор налоговых новостей за июль 2019:

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 14 июня 2019 г. № 03-07-03/43452

Суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные лизингодателем в отношении услуг по сдаче в лизинг судов морского, речного и смешанного класса плавания, используемых для перевозки грузов за пределами территории Российской Федерации, местом реализации которых в целях применения налога на добавленную стоимость не признается территория Российской Федерации, после вступления в силу Федерального закона N 63-ФЗ будут приниматься к вычету у налогоплательщиков, приобретающих такие услуги. Учитывая изложенное, вносить изменения в Кодекс в целях снижения налоговой нагрузки при использовании механизма лизинга судов морского, речного и смешанного класса плавания не требуется.

Письмо от 13 июня 2019 г. № 03-07-05/43106

У банков, применяющих вышеуказанный порядок исчисления налога на добавленную стоимость, налоговая база по налогу исчисляется в соответствии с пунктом 3 статьи 154 НК РФ при реализации имущества, в том числе нежилых помещений, выделенных при разделе недвижимого имущества (здания), полученного по договору о предоставлении отступного, до начала его (их) использования для осуществления банковских операций, сдачи в аренду или до введения в эксплуатацию. При этом стоимость реализуемого имущества, в том числе нежилых помещений, определяется банком по данным бухгалтерского учета. Что касается расчета стоимости нежилых помещений, выделенных при разделе недвижимого имущества (здания), полученного по договору о предоставлении отступного, то порядок определения стоимости такого имущества нормами главы 21 НК РФ не регулируется.

Письмо от 19 июня 2019 г. № 03-07-08/44653

Если оказываемые иностранной организацией услуги в электронной форме поименованы в подпункте 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ, то такие услуги освобождаются от налогообложения НДС и, соответственно, обязанности по уплате НДС у иностранной организации при их оказании не возникает.

Письмо от 18 июня 2019 г. № 03-07-11/44374

В связи с этим суммы НДС, предъявленные по товарам (работам, услугам), приобретаемым для осуществления операций, освобождаемых от налогообложения НДС на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 НК РФ, к вычету не принимаются, а учитываются в стоимости этих товаров (работ, услуг).

Письмо от 13 июня 2019 г. № 03-07-05/43116

Услуги банка по предоставлению, в том числе с использованием средств связи, сведений об операциях по указанным счетам и о наличии средств на этих счетах не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость.

Письмо от 20 июня 2019 г. № 03-07-14/45017

Перечень операций, освобождаемых от налогообложения, установлен статьей 149 НК РФ. В данный перечень операции по реализации автомобильного топлива организациям и индивидуальным предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 "Упрощенная система налогообложения" НК РФ, не включены. Таким образом, указанные операции подлежат налогообложению НДС.

Письмо от 19 июня 2019 г. № 03-07-14/44482

Рекламные услуги, оказываемые на территории Российской Федерации, облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке в размере 20 процентов. Что касается оказания рекламных услуг в сети Интернет, оказываемых иностранными лицами, то порядок налогообложения таких услуг в Российской Федерации регулируется статьями 148 и 174.2 НК РФ.

Письмо от 27 июня 2019 г. № 03-07-05/47305

Принимая во внимание, что на основании пункта 1 статьи 39 НК РФ реализацией товаров признается передача на возмездной основе права собственности на товары, передача банком аффинажному предприятию монет из драгоценных металлов, являющихся законным средством наличного платежа иностранного государства, для производства слитков драгоценных металлов и возврат аффинажным предприятием банку произведенных слитков драгоценных металлов объектом налогообложения НДС не признаются.

Комментарий к налоговым спорам за июнь 2019

Налог на прибыль

Письмо от 5 июня 2019 г. № 03-03-06/1/40950

Нераспределенная прибыль присоединенной реорганизованной организации не подлежит обложению налогом на прибыль по ставке 20 процентов.

Письмо от 7 июня 2019 г. № 03-03-06/1/41761

Согласно статье 996 ГК РФ вещи, поступившие к комиссионеру от комитента либо приобретенные комиссионером за счет комитента, являются собственностью последнего. Получение указанных вещей, в том числе денежных средств, формирует обязательства комиссионера перед комитентом. Одновременно у комитента возникают права требования к комиссионеру. В случае если получены (перечислены) валютные ценности, то возникшие при этом обязательства и требования подлежат переоценке в соответствии с пунктом 1 статьи 250 и подпунктом 5 пункта 1 статьи 265 НК РФ.

Письмо от 6 июня 2019 г. № 03-03-06/2/41359

Произвольное исключение имущества из состава амортизируемого, в том числе по критерию временного неполучения дохода, НК РФ не предусмотрено.

Письмо от 10 июня 2019 г. № 03-03-06/2/42121

Доход, полученный от доверительного управления имуществом, в том числе промежуточный доход, не является доходом от реализации, данный доход является внереализационным доходом, который подлежит включению в налоговую базу при исчислении налога на прибыль организаций.

Письмо от 6 июня 2019 г. № 03-03-06/1/41690, от 6 июня 2019 г. № 03-03-06/1/41689

В случае исключения налогоплательщика из состава солидарных поручителей, к которым кредитор может предъявить требования по уплате задолженности по кредитному договору, экономической выгоды, которую можно оценить в соответствии с положениями главы 25 НК РФ, и, следовательно, налогооблагаемого дохода у такого налогоплательщика не возникает.

Письмо от 5 июня 2019 г. № 03-08-05/40874

Судами не исследуются и не отражаются в резолютивной части судебного акта возложенные на ответчика обязанности налогового агента по удержанию в бюджет Российской Федерации налога с доходов от источников в Российской Федерации в отношении присуждаемых иностранной организации компенсаций за незаконное использование товарного знака, в связи с чем иностранная организация получает доход без его налогообложения на территории Российской Федерации.

Письмо от 18 июня 2019 г. № 03-03-06/1/44236

Доначисленные по результатам налоговой проверки суммы налога на имущество организаций признаются для целей налогообложения прибыли организаций на дату вступления в силу соответствующего решения налогового органа.

Письмо от 14 июня 2019 г. № 03-03-10/43531

При выплате депозитарием дивидендов управляющей компании, разместившей по договору с негосударственным пенсионным фондом средства пенсионных резервов, применяется общий порядок налогообложения, установленный статьей 275 НК РФ.

Письмо от 6 июня 2019 г. № 03-03-06/2/41373

Положения, предусмотренные пунктом 29 статьи 280 НК РФ, не устанавливают порядок определения цен сделок с обращающимися ценными бумагами через российского или иностранного организатора торговли в случае признания их контролируемыми для целей налогообложения. В случае совершения сделки с обращающимися ценными бумагами через российского организатора торговли для целей налогообложения применяется фактическая цена реализации (приобретения) указанных ценных бумаг вне зависимости от того, признается или не признается такая сделка контролируемой для целей налогообложения.

Письмо от 11 июня 2019 г. № 03-03-06/1/42577

При расторжении договора с одним НПФ и заключении организацией договора негосударственного пенсионного обеспечения с другим НПФ, в который осуществляется перевод пенсионных средств, при сохранении ранее предусмотренных положений пенсионных программ и средств участников на индивидуальных пенсионных счетах, переведенных в новый НПФ, ранее учтенные в составе расходов суммы взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения не подлежат налогообложению.

Практика Верховного Суда за 2 квартал 2019

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 13 июня 2019 г. № 03-04-05/43038

Нормы главы 23 НК РФ в равной мере применяются ко всем физическим лицам независимо от их возраста.

Налогоплательщик вправе претендовать на получение имущественного налогового вычета при приобретении прав на квартиру в строящемся доме начиная с налогового периода, в котором квартира передана застройщиком и принята налогоплательщиком как участником долевого строительства на основании передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства, подписанного сторонами.

Письмо от 14 июня 2019 г. № 03-04-05/38974

Предоставление социального налогового вычета в сумме фактически произведенных расходов налогоплательщиком-бабушкой за обучение внучки действующим законодательством о налогах и сборах не предусмотрено. Такое законодательное регулирование, с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации (определение от 14.05.2013 N 689-О), не может рассматриваться как нарушающее конституционные права налогоплательщиков.

Письмо от 14 июня 2019 г. № 03-04-05/43616

Если квартира приобретена одним из супругов до заключения брака, то в случае передачи такой квартиры в собственность второму супругу на основании брачного договора минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества для целей налогообложения доходов от продажи квартиры исчисляется с даты государственной регистрации перехода права собственности.

Письмо от 7 июня 2019 г. № 03-04-05/41947

Денежные средства, безвозмездно полученные от физического лица, в том числе банковским переводом, не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц. Кроме того, сам по себе факт банковского перевода денежных средств между физическими лицами не является объектом налогообложения. Вместе с тем денежные средства, поступившие на счет налогоплательщика - физического лица, например, в качестве оплаты проданного имущества или, например, в качестве вознаграждения за оказанные услуги признаются доходом такого физического лица, подлежащим обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 10 июня 2019 г. № 03-04-05/42291

Положения подпункта 2 пункта 3 статьи 217.1 НК РФ учитываются при налогообложении доходов, полученных налогоплательщиком от продажи объекта недвижимого имущества, полученного в собственность в результате правоотношений, предусмотренных Законом от 04.07.1991 N 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».

Письмо от 14 июня 2019 г. № 03-04-05/43646

Экономическая выгода, полученная физическим лицом в виде процентов с суммы займа, предоставленного иным лицам, является доходом и подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке.

Дайджест налоговых новостей за июль 2019

Письмо от 18 июня 2019 г. № 03-04-05/44450

Если расходы на строительство, в частности, квартиры понесены не налогоплательщиком, а иным лицом, оснований для предоставления имущественных налоговых вычетов не имеется.

Письмо от 17 июня 2019 г. № 03-04-05/44005

Если изменение вида права собственности с общей совместной на общую долевую собственность не влечет у участников совместной собственности прекращения права собственности на объект недвижимого имущества, то моментом возникновения права собственности на квартиру является дата первоначальной регистрации права собственности (совместной собственности) на данную квартиру в порядке, установленном законодательством Российской Федерации на дату регистрации таких прав.

Письмо от 13 июня 2019 г. № 03-04-05/43108

Момент возникновения права собственности члена жилищно-строительного кооператива в недвижимом имуществе кооператива определен специальной нормой Гражданского кодекса и связан с полным внесением паевого взноса и фактом предоставления помещения. При этом передача недвижимости продавцом и принятие ее покупателем осуществляются по подписываемому сторонами передаточному акту или иному документу о передаче (пункт 1 статьи 556 Гражданского кодекса). Учитывая изложенное, от обложения налогом на доходы физических лиц на основании пункта 17.1 статьи 217 НК РФ освобождается доход, полученный при продаже налогоплательщиком квартиры, приобретенной по договору с жилищно-строительным кооперативом, только в случае, если такая квартира находилась в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и более начиная с даты, когда были соблюдены оба вышеуказанных условия.

Письмо от 28 июня 2019 г. № 03-04-05/47629

Поскольку суммы субсидии и материнского (семейного) капитала, направленные налогоплательщиком на приобретение квартиры, являются расходами налогоплательщика, то при продаже квартиры он имеет право уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на всю сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением данной квартиры.

Письмо от 26 июня 2019 г. № 03-04-06/47212

Суммы пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, уплаченные обществом (вкладчиком) в пользу работников (участников) в НПФ, в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом N 75-ФЗ О негосударственных пенсионных фондах», не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц.

Письмо от 14 июня 2019 г. № 03-04-05/43684

Доход в виде неустойки за неисполнение судебного акта, выплаченной организацией физическому лицу, в пользу которого судом было вынесено соответствующее решение, является доходом указанного лица, подлежащим обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

В случае изменения судом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, лица, в пользу которого суд присуждает неустойку за неисполнение судебного акта, дохода у физического лица, более не являющегося лицом, в пользу которого суд присуждает указанную неустойку, не возникает.

Письмо от 7 июня 2019 г. № 03-04-05/41974

В случае если физическое лицо в налоговом периоде участвовало в нескольких конкурсах, проводимых в целях рекламы товаров, работ, услуг, и получило выигрыш от разных организаторов, размер которого превысил 4 000 рублей, и каждым из организаторов при исчислении налога на доходы физических лиц ему было предоставлено освобождение в размере 4 000 рублей, то такое лицо по итогам налогового периода производит перерасчет налоговых обязательств в налоговой декларации исходя из того, что не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц доходы, не превышающие 4 000 рублей, полученные налогоплательщиком за налоговый период.

Письмо от 17 июня 2019 г. № 03-04-06/43714

Если условиями договора купли-продажи квартиры предусматривается предоставление покупателю коммерческого кредита в виде рассрочки платежа, то с учетом особенностей, предусмотренных статьей 212 НК РФ (в частности, предусмотренных абзацами седьмым и восьмым подпункта 1 пункта 1 статьи 212 НК РФ), материальная выгода, полученная от экономии на процентах, подлежит обложению налогом на доходы физических лиц.

Письмо от 25 июня 2019 г. № 03-04-05/46337

Для включения расходов в сумму профессионального налогового вычета требуется одновременное выполнение нескольких условий, а именно расходы должны быть фактически произведены, документально подтверждены и непосредственно связаны с осуществлением адвокатской деятельности.

Письмо от 25 июня 2019 г. № 03-04-06/46418

Если работник убывает в командировку ранее даты, указанной в приказе о командировании (возвращается из командировки позднее установленной даты), оплата его проезда в некоторых случаях не может рассматриваться как компенсация расходов, связанных со служебной командировкой. В частности, в случае если сразу после окончания командировки работнику предоставляется отпуск, который он проводит в месте командирования (независимо от продолжительности отпуска), имеет место получение работником экономической выгоды, предусмотренной статьей 41 Кодекса, в виде оплаты организацией проезда от места проведения свободного от работы времени до места работы.

Если же, например, работник остается в месте командирования, используя выходные или нерабочие праздничные дни, оплата организацией проезда от места проведения свободного от работы времени до места работы не приведет к возникновению у него экономической выгоды. Аналогичный подход используется в случае выезда работника к месту командировки до даты ее начала.

Письмо от 24 июня 2019 г. № 03-04-06/45698

Экономия на процентах за пользование беспроцентной ссудой, выданной членам профсоюза из кассы взаимопомощи при профсоюзном комитете, не является материальной помощью членам профсоюза. С учетом изложенного при несоблюдении иных условий, установленных абзацами седьмым - восьмым подпункта 1 пункта 1 статьи 212 НК РФ, при получении членами профсоюза беспроцентной ссуды, выданной из кассы взаимопомощи при профсоюзном комитете, дохода в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком указанными заемными (кредитными) средствами с 1 января 2018 года не возникает. В случае соблюдения иных условий, установленных абзацами седьмым - восьмым подпункта 1 пункта 1 статьи 212 НК РФ, доход в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 24 июня 2019 г. № 03-04-05/46120

Вид на жительство не подтверждает фактическое время нахождения физического лица на территории страны. При определении налогового статуса физического лица учитывается фактическое время нахождения физического лица в Российской Федерации, которое должно быть документально подтверждено.

Письмо от 21 июня 2019 г. № 03-04-05/45303

Жилищная субсидия для приобретения или строительства жилого помещения, предоставляемая военнослужащим в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц на основании пункта 36 статьи 217 НК РФ.

Практика Верховного суда за 1 полугодие 2019:

Письмо от 21 июня 2019 г. № 03-04-05/45297, от 21 июня 2019 г. N 03-04-05/45295

В случае внесения в кредитный договор изменений, отменяющих уплату процентов за пользование заемными средствами, в соответствии с положениями статьи 212 НК РФ у заемщиков возникает доход в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование заемными средствами, подлежащий обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке и при соблюдении условий, предусмотренных абзацами седьмым и восьмым статьи 212 НК РФ.

Письмо от 28 июня 2019 г. № 03-01-15/47867

Поскольку полученные денежные средства арбитром (третейским судьей) в рамках осуществления им арбитража (третейского разбирательства) не являются доходом от предпринимательской деятельности, эти денежные средства не учитываются при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Учитывая изложенное, доходы арбитра (третейского судьи), полученные от указанной деятельности, облагаются налогом на доходы физических лиц в порядке, установленном главой 23 НК РФ.

Письмо от 28 июня 2019 г. № 03-04-05/47738

Доход, полученный налогоплательщиком в виде денежных средств общества, не востребованных при его ликвидации, подлежит налогообложению в установленном порядке.

Налог на профессиональный доход (НПД)

Письмо от 10 июня 2019 г. № 03-11-11/42032

Индивидуальный предприниматель не вправе одновременно применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" и иные специальные налоговые режимы.

Письмо от 27 июня 2019 г. № 03-11-11/46949

Наличие ранее заключенных гражданско-правовых договоров между юридическим лицом и физическим лицом не является ограничением для применения указанным физическим лицом специального налогового режима НПД в отношении дохода, полученного от осуществления деятельности в рамках гражданско-правового договора, заключенного между физическим лицом, являющимся налогоплательщиком НПД, и указанным юридическим лицом, при соблюдении условий, предусмотренных Федеральным законом.

Письмо от 28 июня 2019 г. № 03-11-11/47696

Федеральный закон не содержит запрета на применение индивидуальным предпринимателем, признанным судом несостоятельным (банкротом), и в отношении которого введена процедура реализации имущества, специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".

Страховые взносы

Письмо от 3 июня 2019 г. № 03-11-11/40058

В случае перехода индивидуального предпринимателя в течение расчетного периода на применение НПД и отказа в этом же расчетном периоде от применения данного специального налогового режима (либо утраты права на его применение) размер страховых взносов, подлежащих уплате за расчетный период, определяется совокупно за периоды до и после применения НПД.

В случае утраты права на применение или отказа от применения НПД индивидуальные предприниматели не учитывают доходы, признаваемые объектом налогообложения по налогу на профессиональный доход, в целях исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 1 процента суммы дохода, превышающего 300 000 рублей за расчетный период. При этом доходы индивидуального предпринимателя от ведения предпринимательской деятельности за расчетный период, в течение которого он сначала перешел на НПД, а затем отказался от применения НПД либо утратил право на его применение, в целях исчисления страховых взносов учитываются суммарно за периоды до перехода на НПД и после отказа от применения данного специального налогового режима (или утраты права на его применение).

Письмо от 21 июня 2019 г. № 03-15-06/45499

В случае если организация с целью заботы о здоровье своих работников заключает на срок не менее одного года договоры ДМС или договоры на оказание медицинских услуг с медицинскими учреждениями, в рамках которых могут осуществляться медосмотры, суммы платежей по таким договорам не подлежат обложению страховыми взносами.

Письмо от 26 июня 2019 г. № 03-04-06/47212

Суммы пенсионных взносов, уплачиваемых обществом (вкладчиком) в пользу своих работников (участников) в НПФ по договору негосударственного пенсионного обеспечения, не облагаются страховыми взносами на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 422 НК РФ.

Письмо от 21 июня 2019 г. № 03-15-06/45624

Ученический договор не является трудовым договором или гражданско-правовым договором на выполнение работ, оказание услуг. Это следует из статей 56, 198, 199 Трудового кодекса. Выплаты, выплачиваемые по ученическому договору, заключенному с физическим лицом, ищущим работу, а также по ученическому договору на получение образования без отрыва от работы, заключенному с работником данной организации, не признаются объектом обложения страховыми взносами на основании пункта 1 статьи 420 НК РФ как выплаты, производимые не в рамках трудовых отношений или гражданско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг.

УСН

Письмо от 4 июня 2019 г. № 03-11-11/40685

Учитывая то, что расходы, связанные с уплатой портовых сборов, и расходы на услуги лоцмана указанным перечнем не предусмотрены, данные расходы при исчислении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, не учитываются.

Письмо от 3 июня 2019 г. № 03-11-11/40148

Расходы на приобретение права доступа к программному обеспечению с использованием сети Интернет могут быть учтены в расходах при исчислении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, при условии их соответствия критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ.

Письмо от 3 июня 2019 г. № 03-11-11/40080

Исходя из этого при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в случае продажи обществом ранее выкупленной у участника общества доли в уставном капитале общества в составе доходов учитывается выручка от продажи указанной доли в размере фактически поступивших денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.

Письмо от 3 июня 2019 г. № 03-11-11/40087

При получении от покупателя в частичную оплату за реализованное имущество, используемое в предпринимательской деятельности, векселя банка доход от реализации данного имущества в части, приходящейся на оплату векселем, учитывается индивидуальным предпринимателем, применяющим упрощенную систему налогообложения, на дату оплаты векселя банком (день поступления денежных средств от банка).

Письмо от 7 июня 2019 г. № 03-11-11/41778

Организации, приобретающие долю в уставном капитале другой организации в размере 100 процентов, не утрачивают право на применение упрощенной системы налогообложения при соблюдении всех других условий, предусмотренных главой 26.2 НК РФ.

Письмо от 7 июня 2019 г. № 03-03-06/1/41816

Расходы на приобретение земельных участков в вышеуказанный перечень расходов не включены. В связи с этим при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, указанные расходы не учитываются.

Письмо от 19 июня 2019 г. № 03-11-11/44650

Расходы на оплату услуг по обновлению сайта в сети Интернет могут быть учтены в расходах при исчислении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, при условии их соответствия критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ.

Письмо от 18 июня 2019 г. № 03-11-11/44458

Согласно подпункту 19 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ налогоплательщик вправе учесть расходы на разработку сайта в сети Интернет в случае их соответствия критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ, и при условии, что исключительное право на него не переходит к налогоплательщику.

Письмо от 11 июня 2019 г. № 03-11-11/42629

Затраты на оплату заказа по разработке и созданию web-сайта, предназначенного для продвижения услуг на рынке и не принадлежащего на праве собственности налогоплательщику, могут учитываться в составе расходов при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ.

Письмо от 17 июня 2019 г. № 03-15-06/43884

Денежные средства, поступившие агенту в связи с исполнением обязательств по агентскому договору, учитываются в целях применения пониженных тарифов страховых взносов и в доле доходов от осуществления основного вида экономической деятельности, и в общей сумме доходов, принимая во внимание, что такой доход был получен организацией-агентом при осуществлении основного вида экономической деятельности.

Письмо от 27 июня 2019 г. № 03-11-11/47160

В случае, если расходы не могут быть документально подтверждены, такие расходы не могут учитываться при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.

Письмо от 25 июня 2019 г. № 03-11-11/46327

НК РФ не содержит запрета при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учитывать в составе расходов расходы по аренде нежилого помещения, находящегося на территории Республики Беларусь и используемого в предпринимательской деятельности, при документальном их подтверждении.

Письмо от 17 октября 2018 г. № 03-11-06/2/74476

При определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, у автономных некоммерческих организаций в составе доходов не учитываются добровольные имущественные взносы, внесенные гражданами и (или) юридическими лицами при ее учреждении.

Письмо от 28 июня 2019 г. № 03-11-11/47568

Расходы в виде платы нотариусу за нотариальное оформление доверенностей могут учитываться в составе расходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в порядке, предусмотренном подпунктом 14 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ. Расходы в виде платы нотариусу за оказание услуг правового характера могут быть учтены в составе расходов в зависимости от вида осуществленной нотариусом услуги при условии их соответствия критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ.

Письмо от 28 июня 2019 г. № 03-11-06/2/47815

В случае соответствия произведенных затрат установленному Федеральным законом N 214-ФЗ перечню такие расходы признаются для целей налогообложения произведенными в рамках целевого финансирования и не учитываются при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Письмо от 28 июня 2019 г. № 03-11-06/2/47609

В случае выплаты участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительной стоимости его доли в уставном капитале общества в соответствии с положениями Федерального закона у общества не возникает дохода, учитываемого при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

ЕНВД

Письмо от 18 июня 2019 г. № 03-11-09/44393

Передача физическим лицом - участником общества в доверительное управление доли участия в таком обществе в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" не является основанием для неприменения обществом единого налога в соответствии с абзацем вторым пункта 2.1 статьи 346.26 НК РФ.

Письмо от 17 июня 2019 г. № 03-11-11/43946

В связи с этим индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность, облагаемую ЕНВД, в одном муниципальном образовании с привлечением наемных работников, а в другом муниципальном образовании - без привлечения наемных работников, уменьшает сумму ЕНВД в порядке, установленном абзацем вторым пункта 2.1 статьи 346.32 НК РФ.

Письмо от 28 июня 2019 г. № 03-11-11/47556

Налогоплательщиками ЕНВД по указанному виду предпринимательской деятельности признаются организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие места для стоянки автомототранспортных средств или хранения автомототранспортных средств на платных стоянках. В отношении предпринимательской деятельности арендодателя, связанной с оказанием услуг по передаче в аренду земельных участков по их использованию арендаторами в качестве стоянки автомототранспортных средств, ЕНВД не применяется.

Патент

Письмо от 3 июня 2019 г. № 03-11-11/40049

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий реализацию товаров через магазин или иной объект стационарной торговой сети с размещением информации об ассортименте товаров в системе Интернет, может применять патентную систему налогообложения.

Письмо от 10 июня 2019 г. № 03-11-11/42026

Если индивидуальный предприниматель планирует осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий в нескольких субъектах Российской Федерации, такой индивидуальный предприниматель обязан получить патенты в отношении указанного вида предпринимательской деятельности в каждом из таких субъектов Российской Федерации.

Письмо от 14 июня 2019 г. № 03-11-11/43299

Если договоры на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом заключаются в субъекте Российской Федерации, в котором получен патент, а в другом субъекте Российской Федерации находится только пункт назначения (отправления) груза в рамках указанных договоров, налогоплательщик вправе не подавать заявление на получение патента в другом субъекте Российской Федерации и, соответственно, вправе осуществлять указанный вид деятельности в рамках одного патента, полученного по месту постановки на учет в налоговых органах.

Письмо от 19 июня 2019 г. № 03-11-11/44717

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг по оформлению интерьера жилого помещения и услуг художественного оформления, при соблюдении положений главы 26.5 НК РФ вправе применять ПСН в отношении данного вида деятельности.

Письмо от 21 июня 2019 г. № 03-11-11/45625

В перечне видов предпринимательской деятельности, установленном пунктом 2 статьи 346.43 НК РФ, в отношении которых индивидуальными предпринимателями применяется ПСН, предпринимательская деятельность в части оказания услуг по заполнению бланков, написанию заявлений, снятию копий по индивидуальному заказу населения не предусмотрена.

Письмо от 28 июня 2019 г. № 03-11-11/47410

Если договоры на оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом заключаются в субъекте Российской Федерации, в котором получен патент, а в другом субъекте Российской Федерации находится только пункт назначения (отправления) груза в рамках указанных договоров, налогоплательщик вправе не подавать заявление на получение патента в другом субъекте Российской Федерации и, соответственно, вправе осуществлять указанный вид деятельности в рамках одного патента, полученного по месту постановки на учет в налоговых органах.

ЕНВД

Письмо от 14 июня 2019 г. № 03-11-11/43627

Суммы страховых взносов, исчисленные за предыдущие налоговые периоды, но уплаченные в текущем налоговом периоде, могут быть учтены индивидуальным предпринимателем в данном налоговом периоде при уменьшении суммы единого налога на вмененный доход.

Торговый сбор

Письмо от 5 июня 2019 г. № 03-11-11/40960

Услуги общественного питания, в том числе реализация покупной продукции, если такая реализация является составной частью указанных услуг, не признаются торговой деятельностью в целях главы 33 НК РФ. При этом определение объекта осуществления торговли главой 33 НК РФ привязано к осуществлению вида деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор, на этом объекте. Поэтому объекты организации общественного питания, если с использованием таких объектов осуществляется исключительно оказание услуг общественного питания, не могут быть признаны объектами осуществления торговли в целях применения главы 33 НК РФ.

Госпошлина

Письмо от 16 апреля 2019 г. № 03-05-04-03/26952

За совершение юридически значимых действий, предусмотренных подпунктами 1, 3, 6 и 7 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ, в случаях направления в регистрирующий орган документов, необходимых для государственной регистрации, в форме электронных документов многофункциональными центрами, нотариусами, представителями плательщика и Банком России государственная пошлина не должна уплачиваться.

Письмо от 10 июня 2019 г. № 03-05-06-03/42094

В случае отказа уполномоченного органа в выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции уплаченная сумма государственной пошлины возврату не подлежит. Также уплаченная государственная пошлина не может быть зачтена в счет суммы государственной пошлины, подлежащей уплате за совершение аналогичного действия.

Письмо от 28 июня 2019 г. N 03-05-06-03/47723

Платежное поручение, подтверждающее осуществление операции с использованием электронного средства платежа, а также указанное извещение являются доказательством факта уплаты государственной пошлины за совершение юридически значимых действий, определенных главой 25.3 НК РФ, и могут прилагаться к заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины. Следовательно, независимо от способа уплаты государственной пошлины, в том числе и с использованием ЕПГУ, при подаче заявления о возврате излишне уплаченной суммы государственной пошлины должен прилагаться к заявлению подлинный платежный документ в случае, если государственная пошлина подлежит возврату в полном размере, а в случае, если она подлежит возврату частично, - копия указанного платежного документа.