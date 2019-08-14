Применение иностранцем налога на самозанятых

Жаль, может быть кто-нибудь всё-таки откликнется.Тут разрыв по времени получается (разница в курс...
Так была же идея в турникеты бизнес-центров купюроприемники встроить.Хочешь поработать - плати!...
Ага, на туалетной бумаге вот тоже можно кучу денег сэкономить, пусть сотрудники черновики из бухг...
Я по курсовым не специалист
О как работали! Оказывается ранее можно было и не исполнять требования ГБ.... Институт профессио...
Продадут ведь на первом же допросе, с поторохами)))"А ещё, а ещё он называл начальника отдела кам...
интеллект не надо продавать, он Вам ещё пригодится...интеллектуальный продукт (продукт интеллекту...
Если это преднамеренное действие совершенное группой лиц, то ей самой светит 6лет. Сложно поверит...
Надежда, может быть Вы мне посоветуете?Я писал на форуме, но там никто не откликнулся. Планирую з...
Да ну, ерунда. От них выходного дня после Пасхи (как в Белоруссии) не дождешься. Уверена, что это...
А верхов то и не видно, они высоко за тучами сидят.
лично я продаю свой интеллект, и мне нафиг не надо находиться в офисе с тетками и персоналом кото...
Видите ли, не все готовы наниматься на работу, где надо будет преступать закон и готовиться к отс...
Монополисты чертовы. Обкрадывают народ, заламывают какие-то нереальные цены на проезд, а потом пы...
Их можно вносить ежеквартально, но обязанности такой нет. Просто ежеквартально платят, чтобы нало...
Мне сказали, что сейчас появился новый вид бизнеса - учить как надо работать, только учителя не в...
Страховые взносы должны вноситься равными долями ежеквартально....
На ЕНВД без работников, при перечислении страховых взносов "за себя", с 2017 г можно уменьшать на...
Товар оплачивался наличкой? Без кассовых чеков? На расчетный счет ничего не платилось?...
Кстати, да. У нас весь бизнес такой. Да и бюджет тоже.
Так если в тюрьме посидела, может, и головой повредилась. Ладно, что живая пока....
"Видны все насквозь" (ц)...и что? И для чего это? Для собственного развития? Костюм за 1000 Евро ...
а без "нужно соблюсти ряд требований" нельзя было обойтись? Ведь воспитывая и растя детей многие ...
По поводу соседнего торгового центра:Был на Руси один минигарх, удачно успевший снять сливки и от...
на какой онлайн-платформе построен курс?
А работать когда? И так задолбали с отчётностью. Только и знаешь, что отчёты пишешь. Прямыми обяз...
Письмо от 02.07.19 лишь разъясняет нормы закона, которые вступили в силу 01.05.19. По идее нормы ...
Декларацию 3-НДФЛ сдала 08.02.2019 г., одновременно отправила заявление на возврат. Камеральная п...
в том то и дело, что про Россию.
а я вот не пОняла: письмо ФСС от 02.07.19 распространяется на отношения с 01.05.19?...
А зарплату тоже сократят?
Я тоже без учета НДФЛ выдаю, но у меня в Положении о зарплате прописан процент аванса...
Автор, для начала попробуй реализовать все тобой предложенное.А потом начинай жаловаться, почему ...
Добрый день.Подскажите пожалуйста. Оформляю социальное пособие на возврат питания в детском саду....