Опасность применения Писем Минфина

Налог на бездетность был в СССР . А за тунеядство давали срок....
Ну и ахинею на ночь глядя прочитал. :( Автор, не пиши больше, и без тебя бреда в интернете 99%....
А я думаю, они знают, что пишут) В большинстве случаев
Я отметила все три, на всякий случай
Бухгалтеры и не претендуют на умников в разновидностях программ 1С ;) Просто у многих стоит не од...
Да потому что бухгалтера не парятся. Предприятие-Бухгалтерия... Какая разница? Глобально говоря в...
"С 1 января 2013 г. формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных ...
"Пресс-секретарь Мосгорсуда рассказала, что в Коптевский районный суд поступили иски «Мосгортранс...
А между тем..."ООО «Анкор» подало иск в Тушинский районный суд Москвы к организаторам несогласова...
Спасибо, коллеги за пост.
Но странно, почему больще количество бухгалтеров омечают именно ее. А не "1С:Бухгалтерия 8" и "1...
Пропала клубная ночь*рыдает)))PS: но ничего, в качестве грейдеров для выравнивания "снежных дорог...
Господа Умники! "1С:Предприятие 8.3" никогда не была бухгалтерским продуктом! Это платформа для п...
Типа а вдруг поисковая система первую новость не успела прочитать?...
Понимаете, интернет-СМИ это не просто лента новостей, которую каждый день читают от начала и до к...
Актуальные ставки ЦБ теперь тут https://www.klerk.ru/tools/refinancing/
45 лет - это прекрасный возраст для бухгалтера, пеленки в прошлом, огромный опыт. Где его можно п...
Меня не раздражает, я точно помню что я читаю и когда. Ну освежили память, ничего же страшно не п...
данные на 16-08-2019 не актуальные . Дополните?
Нормальное предложение. Что вы имеете против профсоюзов?...
Да, даже после 35 очень сложно найти работу бухгалтером через кадровое агентство. Чаще всего вари...
Я то думал вы про другого Гаранта )) Название многообещающее такое "гарант упал на дно". А это вс...
Я человек простой вижу новость на клерке - читаю. Читаю и не понимаю. Вроде бы совсем недавно тож...
Не читайте, в чем проблема?
Про невнимательность бухгалтеров в возрасте - вопрос весьма и весьма спорный: 20-25-тилетние тоже...
Это отличная новость! Не берут юристом после сорока? Добро пожаловать в трактористы или палубные ...
Есть постановление Госкомстата РФ и номер формы, какое еще определение надо для "штатного расписа...
Яндекс-деньги, киви и т.п.
С ужасом думаю, что запретят покупать молоко с лпх.
Отличительные признаки наглой фальшивой морды:отсутствие водяных знаков, ныряющей металлической п...
Как бы письмо больше похоже на Договор мены (бартерный обмен)...
Ерунда)) Есть такое понятие, как сменность.Магазины, телевидение... Вы знаете, что такое останови...
Стоит отметить, что официального определения термина "штатное расписание" тоже нет....