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Юзвак Максим

Применение ЕНВД к татуажу и пирсингу

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Рассматривается возможность применения единого налога на вмененный доход к салонам татуажа и пирсинга (Письмо Минфина от 24 июля 2019 г. № 03-11-11/54991)