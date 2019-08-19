Итоги реформы Верховного Суда

Комментарии к деятельности Верховного Суда РФ по разрешению налоговых споров в 2014-2019 гг.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В августе 2014 года на основании нескольких законодательных актов был упразднен Высший Арбитражный Суд РФ, а его функции переданы Верховному Суду РФ. По сути, была осуществлена крупнейшая за последнее время судебная реформа. Следует заметить, что преобразования носили не технический, а содержательный характер, поскольку состояли не только в передаче функций от одного высшего суда к другому, но и привели к изменению порядка пересмотра решений нижестоящих судов. Появилась Судебная коллегия по экономическим спорам, в которой сосредоточился основной объем работы по проверке актов нижестоящих арбитражных судов.

Обоснованность таких преобразований объяснялась необходимо-стью установления единства подходов в системе судов общей юрис-дикции и арбитражных судах. Реформа, по мнению ее инициаторов, позволяла добиться единообразия в судебной практике . Действительно, проблема применения различных подходов в зависимости от того, где рассматривается дело, существовала. Кроме того, наличие двух автономных судебных систем нередко приводила к тому, что лица, проиграв дело в одной юрисдикции, начинали спор в другой юрисдикции и добивались положительного для себя результата.

В итоге, одновременно могли существовать два судебных акта с противоположными выводами. Однако вопрос о том, насколько такие недостатки требовали столь кардинальной перестройки судебной системы, до настоящего времени остается открытым. Деятельность Высшего Арбитражного Суда РФ в большинстве случаев получала положительные оценки специалистов. Отмечалось внедрение прогрессивных подходов в судебной практике. Во многом благодаря ВАС РФ, формировался баланс между государственными и предпринимательскими интересами. Также указывалось на активное внедрение в деятельности арбитражных судов информационных технологий, что существенно облегчало жизнь участникам процесса.

Высказывались предположения, что достижения ВАС РФ могут сойти на нет с передачей его функций Верховному Суду РФ.

Применительно к налоговым спорам были опасения серьезного смещения практики в пользу государственных интересов.

Заметим, что дальнейшая деятельность Верховного Суда РФ в новом качестве не привела к революционным изменениям. Во всяком случае, при рассмотрении налоговых дел продолжают активно применяться подходы, выработанные Высшим Арбитражным Судом РФ. Хотя встречаются дела, где позиции ВАС РФ модифицируются.

Впрочем, можно обнаружить и определенные проблемы. Во-первых, налоговые споры, подведомственные арбитражным судам, до настоящего времени не были предметом рассмотрения Президиума ВС РФ. Во-вторых, не оправдываются надежды на активное издание Судом обобщающих актов по налоговым аспектам . Наконец, можно отметить снижение влияния актов высшего суда (в сравнении с актами Президиума ВАС РФ) на деятельность нижестоящих арбитражных судов .

В настоящей работе анализируется деятельность Верховного Суда РФ в отношении налоговых споров за 2014 – 2018 (частично 2019) годы. Дается общая характеристика деятельности Суда за соответствующие года, выявляются тренды, освещаются проблемы, анализируются споры по отдельным налогам и вопросам. При этом оценка отдельных решений Верховного Суда РФ может и не совпадать с мнением других специалистов. Однако ознакомление с различными подходами позволит читателям лучше разобраться с проблемой.

Следует заметить, что комментарии готовились по истечении соответствующего года. При этом определенные выводы и предположения, сделанные по итогам года, впоследствии могли не подтверждаться. Вместе с тем изложенные позиции сознательно не корректировались, чтобы читатели могли видеть динамику взглядов на те или иные вопросы. Также в отношении отдельных выводов делались дополнения с учетом практики, которая появилась в последующие годы.