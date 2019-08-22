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Юзвак Максим

Последствия перехода с патента на УСН

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Рассматривается вопрос обложения доходов при переходе предпринимателя с патента на упрощенную систему (Письмо Минфина от 24 июля 2019 г. № 03-11-11/55022)