Последствия перехода с патента на УСН

Как-то все очень адресно. Вот пенсионерам как раз помощь в виде бесплатного проезда и чего-то там...
Выдаем, конечно. Вот так они выглядят А вот тут можно почитать как устроен образовательный процес...
а Трудовая инспекция считает это нарушением локальных актов. Вот точно день в день надо и все тут...
Собственнику не нужен - в том виде, в каком он утвержден законодательством. А бухгалтер сейчас ну...
а сертификаты никакие не выдают после обучения?
в Москве много чего делают из того, что в регионах делать обязаны, но не хотят...
ну вот скинулись все на пиццу, а как получатель денег (пиццерия) получит эти деньги???? Им тоже с...
Вы что серьезно считаете, что можно подарить постороннему лицу около 200 млн. руб. и считать что ...
Ключевое слово - "в Москве". Разве вы не знаете, что Москва - не Россия.У меня маме с подозрением...
Это же Клерк, тут местным новостям принято верить наслово. И вообще, ФНС Клерк прессуют, он за ва...
ээээ - вы правда не знаете как это считается? не смешите людей. Скорее всего считается по средне...
Вот и я не знаю. Каждый раз как этим контрагентам переводишь - за сердце хватаешься. Не знаешь, з...
Вопрос "Сколько у нас денег?" это, как правило, не вопрос о текущем остатке на счете. Это вопрос ...
Взял долг - верни! Ну или воспользуйся банкротством.
Что криминального в открытии и закрытии фирмы?Вижу только неуплату НДФЛ с полученного дохода лица...
Так-то через неделю уже осень 2019. А в статье нет никаких отсылок на номер дела (дел). Похоже кт...
Будет ли выплата 28 августа полного оклада считаться авансом? Ведь по сути это есть аванс, не изв...
с миной противотанковой! паршивцы все редкостные - как зп клянчить это пожалуйста, а как в налого...
Тоже вспоминаю одну историю, связанную с одной ну очень известной федеральной сетью, правда, они ...
очень жаль, что консультируют и проверяют разные отделы налоговой инспекции...
В соответствии с п.7 ст.31 НК РФ налоговым органам предоставлено право в определенных случаях опр...
Да, они открывают всем. Да, очень быстро. Но через полчаса после открытия приходит сообщение, о т...
Ахинея какая-то. Ну прогнали через ИП пару сотен лямов - налоги ведь заплачены? В чем проблема? А...
Уважаемые авторы статьи. Прежде чем писать пугалки и пиарить своих юристов пожалуйста укажите хот...
Прочитал как детектив, на одном дыхании...пишите еще
У нас с января по одному контрагенту вся эта ерунда, причем весь 2018 было нормально (а раньше да...
А реально сколько банк хранит наши выписки? Есть ли какие-то сроки?...
Не касаясь деятельности и всяких движений, мне вот что понравилось:То есть, например, человек-ИП-...
Ну вообще-то блокирует счета не законодатели. Да и пока это только предложение, причем не законод...
Не мимо. Это как раз один из тех случаев, из-за которых наши законодатели решили блочить счета....
Какая прекрасная реклама своих услуг! Однако, правила русского языка никто не отменял: "договОры"...