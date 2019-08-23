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Юзвак Максим

НДС по медицинским автомобилям

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Рассматриваются налоговые последствия по НДС при продаже автомобиля с медицинским оборудованием (Письмо Минфина от 4 июля 2019 г. № 03-07-11/49370)