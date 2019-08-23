НДС по медицинским автомобилям

В том-то и дело, что по настоящему в частные руки не передали, конкуренцию не создали. Каждый раз...
А я в прошлом году не увидела августовской индексации, как у всех работающих пенсионеров. Целый м...
http://rustep.com/2017/08/aes-i-bitkoiny/
Эта тема у хохлов тоже :) https://m.news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=1fd266ea9d7142a0d2bc0dd96c72...
Что за бред, большинство банков сейчас оправляют/зачисляют деньги без всяких рейсов(как это было ...
Все оформятся самозанятыми или Ип и будут работать на 3 работах. Кому сделают хорошо? ...
Вот интересно что это за депутаты? То что избиратели просят не выполняют. зато из пальца высасыва...
Банки будут работать до 19. 4 дня . Бухгалтера тоже до 19-20 4 дня и ещё пятницу как обычно. хоро...
Модуль, к слову, сначала вежливо просит. А выгонит, если совсем обнаглеют.Имею и как ИП, и как не...
Больной на голову банк.Печально, что Клерк имеет шанс скатиться к Банки.ру: монетизация от банков...
У нас что мало выходных? Или мало людей на митингах? Теперь налоговая должна пересмотреть налогов...
Тоже прилетело на 3 клиента 4 требования. А не отпишешься- штраф((...
Абсолютно согласна.Тут выше предлагали рассмотреть налоговое бремя в других странах, чтобы понять...
Я с тобой категорически не согласна. Потому что вместо него мог быть А, Б, В и т.д....
И у меня, но только не на уточнёнку, а на просроченную первичную....
А причем тут вообще счета бухучета? А раньше вы эквайринг по 50 счету проводили, да? ))...
Ну вообще-то это уже давным-давно не являлось целью ККТ. Поскольку тот же эквайринг платеж безнал...
Последствия бывают не у подписи на заявлении о регистрации фирмы, а у конкретных действий в дальн...
А может вместо системы быстрых платежей достаточно быстро проводить платежки?И длительность в пои...
О! А нужно? А зачем поясните
Моим клиентам УК в основном и платят на расчетный счет физики за услуги ЖКХ))) Теперь бухгалтер п...
ИП был на 6%, а вот ООО-шкам нужны были акты.
Да дело интересное, но название организации вызвало недоумение....
может - начиная с каких доходов?и сразу второй вопрос: какая ставка для доходов меньше 150 тысяч ...
Если по 6%, тогда зачем акты об оказанных услугах рисовали??? Здесь скорее всего 15%....
А номинальный директор - не мошенник в вашем определении, не аферист? Он никого не обманывает? Си...
тут речь идет про вообще мелкий бизнес, которые себе с трудом могут позволить онлайн кассу. таких...
Этот ИП был на УСН, судя по фразе об уплате единого налога в сумме 16 млн. руб. за 5 лет.Как-то у...
вам физ.лица часто платят напрямую на расчетный счет без применения эквайринга?мне раньше платили...
Были в том году похожие схемы мошенничества. Когда "добропорядочные" граждане говорили что вам по...
Не в росте дело. Есть внутренние габариты салона (ширина прохода, шаг кресел, размеры камбуза и г...
Что и требовалось доказать...соотечественник, однако))
Это ты еще до пункта про бартер недочитала. Т.е. там вообще денег нет, но чек пробей...