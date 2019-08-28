Налогообложение операций с облигациями

Если это вопрос ко мне, то у меня встречный - а что, в регионах плюют на федеральное законодатель...
Вы в регионах давно были?
Интересно, и чем это дело закончилось, после нового судебного заседания, назначенного на 15.08.2...
Для обсуждения на Клерке существуют комментарии
Да нет тут обсуждения проблематики. Есть пиар самого себя с распальцовкой ...
У вас в конце прошлого года была вкладка "Репутация", только недолго. Очень удобно было, но потом...
Не знаю, не согласен. Нам интересно все аспекты и стороны российского бизнеса. Почему нельзя об э...
На месте Клерка не публиковала бы данный блог. Сомнительная реклама....
Ничего себе! Просто невероятные технологии! Уверен, ни в одной стране мира такого нет. Запишу в б...
Интересно, что об этом думает разработчик в своем лицензионном соглашении...
Люблю смотреть отзывы в Тырнете, вот любопытный еще 2014 года Отрицательные стороныпокупали у нег...
Судя по количеству комментариев равному 0 - прячуться)))...
Я в таком виде ОСВ увидела в 90-х, когда работала отнюдь не в 1С, а в одной из программ, которые ...
То, что у ФНС стандартные запросы, давно не секрет. ИП просто предоставляют то, что у них есть. И...
Истинный крест, говорю я Вам!))) Но могу и скрин кинуть...
«- Извините меня, пожалуйста, что я, не будучи знаком, позволяю себе… но предмет вашей ...
Так что проверять-то банк будет? А по запросу банк в ФНС обязан даже по счетам обычных физиков п...
ОСВ это вообще треш придуманный 1С... для банков.... да понятно она НАМ нужна.. но не ИМ... я лич...
я бы... с вас Михаил тройной тариф брала .. за разложение обстакановки)))...
Очень боюсь. Я, вообще, много чего боюсь.
Клерк тоже не платил за ведение блога
Михаил не платил за ведение блога
Согласна, а при чем тут Клерк? Михаил рекламу проплатил, ждет клиентов.... Маг он или не маг-никт...
В некоторых ведомственных инструкциях упоминались сальдовые, оборотные и оборотно-сальдовые ведом...
В том виде, в котором 1с их формирует, придумала именно она. Он удобен для просмотра общей картин...
Рубрикатор сильно спрятан. Я уверен, что многие Клерки про него ничего не знают. Инструменты тоже...
Это те банки, которые "еще живы", а те, которые "лопнули", тоже где-то хранят инфу за 5 лет? :)...
Именно это меня и смущает ) Клерк, колитесь, под крышу сели ?)))) ...
@varo а тут можно продублировать ссылку на вебинар, когда она будет? ...
А разве сейчас нет врачей на крупных предприятиях? Сталкивался в нулевых 2000-х, когда на кондите...
Автор, не боитесь открытости ? У нас таких смелых пачками за год в СИЗО посажали ))...