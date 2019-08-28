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Юзвак Максим

Налогообложение операций с облигациями

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Рассматривается вопрос учета доходов по УСН и налогу на прибыль при осуществлении операций с облигациями (Письмо Минфин от 6 августа 2019 г. № 03-11-06/2/58917)