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Юзвак Максим

Учет по УСН расходов по банковскому кредиту

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Рассматривается возможность учета по УСН процентов по кредиту и комиссионного вознаграждения банку (Письмо Минфина от 26 июля 2019 г. № 03-11-11/55825, от 6 августа 2019 г. № 03-11-11/59072)

#кредит#УСН#Минфин