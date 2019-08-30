Учет по УСН расходов по банковскому кредиту

Если нужно купить одну сразу-куда ни шло. У меня сеть из 4 магазинов. За каждую заплатила!! про ...
Понятно, ладно, наверное подумаю на счет аренды
Так я товароучет купил как раз потому что мне нужно было с ЕГАИС работать. А так, нет, не надо до...
Вот тут вы не правы, захожу с ЭП сделаной на ФЛ и в кабинет ФНС ИП и в кабинет ФЛ, сдаю деклараци...
Вот и я про тоже. Также реально выгоднее. Вы забыли сказать, что в аренду еще входит поддержка ма...
Добрый вечер. Год назад купил МТС Кассу. присоединюсь к вашему обсуждению и расскажу про свои ГОД...
Во-первых, мы на ты не переходили. Во-вторых, это вы заявили, что счета не отличаются вообще. А э...
Дело ваше. Гляньте только цифры от jully788
Понятно. Все равно слабо верю в экономию. Возьму в рассрочку. И, кстати, кассами я не пользуюсь, ...
Проблема! Потому что сейчас нет спроса на вторичные кассы. ВСЕ берут новые, потому что не хотят з...
Я видел, что у МТС Кассы разные модели, но если вам так хочется поновее каждый раз, так продаете ...
Почему это не будет? Д и собсвенно зачем, чтобы она была в собственности… Кассы все время обновля...
Ребят, а я видел, что сейчас есть и услуга рассрочки кассы? Почему бы в рассрочку просто не взять...
Если тебе предложат 2 одинаковые квартиры в одном подъезде друг над другом, ты тоже скажешь, что ...
Этот закон ни коим образом не касается иностранных отелей. Иначе и нашим отелем придется соблюдат...
А в каком месте статьи идет речь о ставке НДС 0%?
Ты чушь несёшь. Во-первых, я математик. Можно даже сказать звали меня на кафедре в аспирантуру на...
Порой и во впихуемое не всегда суется впихуемое)))))
Ваш совет никак не связан с тем, что вам реально прекратили звонить. Это просто случайность.Я тож...
Я один раз по ошибке отправил контрагенту счёт фактуру, которая автоматически сформировалась в уч...
Тайм менеджмент нужен управленцам и владельцам, но никак не бухгалтерам. Тем более они этого не о...
на мой взгляд надо сразу в поддержку букинга обращаться...
Очень больная тема... Порой даже хочется кое-что сделать, а сидеть не хочется......
Пусть работает. Только если он ИП, ему невозможно применять НПД ни по какой деятельности в случае...
Может уже хватит свою неграмотность демонстрировать?
Глупости продолжаете писать. Логику вы явно не изучали никогда...
Счет физлица само физлицо не может использовать доля кучи всяких расчетов :) Потому что есть норм...
Вы только сейчас начали психовать? Поздравляю, сэкономили себе год спокойной жизни.А вот многие у...
Простите, но вообще-то есть закон 192-ФЗ от 03.07.2018. Вы о нем не слышали? А указанный вами пун...
Вы серьезно??? У простых людей есть столько денег, чтобы оплатить своё банкротство? )) Или 100 ты...
А ещё можно потребовать удалить свой номер телефона из их базы, ссылаясь на закон о персональных ...
Нет проблемы в диалоге с налогоплательщиком. До налоговиков невозможно достучаться! Обращения по ...
Теперь отделения просто закроют(((. У нас уже сократили режим работы - до 17. ...
Тот случай, когда на проф. тему приглашают писать копирайтера и он пол часа "шерстит" интернет в ...