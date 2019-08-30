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Юзвак Максим

ЕНВД при перевозках, патент при лизинге, применение УСН в обзоре налоговых споров за июль 2019

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Судебная практика по налогам за июль 2019. Рассматриваются наиболее интересные акты Верховного Суда РФ по налоговым спорам за июль 2019

1. Акты Судебной коллегии по экономическим спорам:

  • порядок квалификации движимого имущества (Определение от 12.07.2019 № 307-ЭС19-5241)
  • Последствия неверного определения кадастровой стоимости (Юмакс)
  • Право на УСН и налоговый контроль (Определение от 02.07.2019 № 310-ЭС19-1705)

2 Отказные определения:

  • Обложение перевозок внедорожным транспортом (Определение от 11.07.2019 № 309-ЭС19-10703)
  • Обложение вывоза бытовых отходов (Определение от 01.07.2019 № 301-ЭС19-10394)
  • Применение патента к лизингу (Определение от 30.07.2019 № 303-ЭС19-11624)