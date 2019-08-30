ЕНВД при перевозках, патент при лизинге, применение УСН в обзоре налоговых споров за июль 2019

Ну не знаю. В МО нормально продлевают сроки предоставления. Даже по основанию "у нас один бухгалт...
Расскажу знакомому диру-владельцу, что для процветания его фирмы ему не хватает портретов Маска, ...
а вы точно купили или сами произвели?))))
а у вас такого не было, что товар приходил без упаковки или вы снимали упаковку, а потом не могли...
Так это они Соглашения отменяют на бумаге. Хоть одним документом меньше....
читаем "экспертов", прибавляем в обратную сторону, итого к НГ 67 можно ждать)...
Раз В.М, Гундяев не боится, уж нам-то тем более бояться нечего....
Самое тяжелое - отмена ЕНВД у торговли. У той, что покупает товар без накладных (у населения, нап...
Самозанятые не могут заниматься куплей-продажей.
А у Украины почему нельзя запросить? А как те люди, которые работали на ликвидированных предприят...
И вместо страховых взносов будем платить регистрационные взносы! Прогресс семимильными шагами пре...
весь смысл статьи.Чтобы не воровали, надо хорошо следить за своими деньгами. Смотреть выписки, от...
А какая статья запрещает?
имелось в виду, что ликбез по бухгалтерской тематике:)
Видимо только личный пафос.
особенно для миноритариев)
И ликбез скорее не бухгалтерский. Бухгалтер это и так знает. А вот для учредителей и прочих собст...
Полиция тоже не дремлет. Будут указывать опг по ст 210 Ук.. Вот если этот момент закрыть и примен...
Почему-то я не сомневаюсь, что БУДУТ :)
надеюсь, они не будут ,как налоговая, слать документы ночами и по выходным...
Ни разу за всю жизнь не видела, чтоб в церкви не было прайса. А уж об отпеваниях, крещениях, венч...
Это не имеет значения: был рядом, значит заффилировался!...
Начисляю и выдаю зарплату наличкой, отправляю платежи по банку-клиенту. Воспринимаю деньги просто...
Ага, а потом округляют глаза, почему им счёт закрыли за несдачу НДС...
Ну отменят ЕНВД и предприниматели начнут открывать "самозанятых" на мам, на пап, на бабушек, на д...
Вы это серьезно? Какая статья Налогового кодекса позволяет вам так послать налоговиков?...
ЕНВД создавался из-за того, что не возможно было видеть выручки предпринимателей. А теперь ввели ...
Что значит "антицифровым"?Т.е. что такого "цифрового" в переходе с ЕНВД на УСН? И там и там онлай...
Совершенно случайно, не правда ли?
И этот один из далей вполне может зарегистрировать второй брак. Нелишившийся ребенка родитель тож...
Одного из разведенных убивают? Или кто виноват, что дети лишаются одного из? Может, потому что од...
это что за устаревшие банки, у которых нужно сканировать? все документы, в т.ч. заверенные, можно...
Отмена ЕНВД + повышение страховых взносов = многократное увеличение налоговой нагрузки на мелких ...
Банки не сканируют все подряд для внезапных проверок. обычно все в рамках выезда проверяющих прох...