ЕНВД при перевозках, патент при лизинге, применение УСН в обзоре налоговых споров за июль 2019

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Над.К Вы это серьезно? Какая статья Налогового кодекса позволяет вам так послать налоговиков?... Ваш принтер и математика против ФНС

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