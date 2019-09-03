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Юзвак Максим

Совмещение УСН и ЕНВД

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Рассматриваются последствия частичного отказа от ЕНВД, а также порядок обложения доходов при совмещении ЕНВД и УСН (Письмо Минфина от 24 мая 2019 г. № 03-11-11/37715, от 6 августа 2019 г. № 03-11-11/59102)