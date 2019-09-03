Совмещение УСН и ЕНВД

Над.К Не может быть честным налог с оборота. В принципе не может. Потому что, еще раз, у всех разные за... Пермские власти хотят отменить ЕНВД досрочно

SBIS_MO Вы нашли исключение, где налог с оборота не подходит. Это первоначальное инвестирование. На него ... Пермские власти хотят отменить ЕНВД досрочно

SBIS_MO Это вброшенная статья? Без указания источников...Невыгодно мелкому бизнесу на УСН6 нанимать буха ... Налоговики закошмарят тех, кто передал учет на аутсорсинг

SBIS_MO Пусть и ПФР тоже поработают, все на работодателя свалили... ПФР умоляет работодателей заключить новое соглашение

Тимофеева Галина Немосквичей полстолицы - тот же Собянин не москвич. И за все время митингов с 2011 года не было н... Взгляд на справедливость с другой стороны или кто заплатит за беспорядки?

БухЮлия Ага, счас. Очень надо создавать такие цепочки бухгалтерским фирмам, да еще и с невысокой ценой об... Налоговики закошмарят тех, кто передал учет на аутсорсинг

deltax Ни черта не понял, попроще можно? У нас ближайший предпенсионер через 10 лет появится, зачем нам ... ПФР умоляет работодателей заключить новое соглашение

Илья_Бирюлин Так и будет 100%. Ложить они хотели на контрафакт, главное срубить бабла на марках.... Маркировка минералки сделает ее дешевле?

Lavrik Уверена, что хороший бухгалтер занимается анализом. А мой опыт общения с владельцами дает основан... Роль главного бухгалтера в планировании развития компании

2nom Ну вот смотри.Под Сочи есть местечко "Чвижепсе", там скважина где набирают и тут же разливают одн... Маркировка минералки сделает ее дешевле?

isamarai если такой закон когда-то и существовал, когда конкуренция была очень низкой, то сейчас он не раб... Маркировка минералки сделает ее дешевле?

isamarai мы иногда делали так, когда заходили на новый рынок - ставили сразу низкую цену, чтобы никто в на... Маркировка минералки сделает ее дешевле?

2nom А закон рынка "Выше спрос - выше цена" в случае с минеральной водой не работает ?... Маркировка минералки сделает ее дешевле?

Ura Orlov Эх так и будут бедные пенсионеры получать страховые проценты вместо своих честно заработанны... Выплачивать пенсионные накопления будут по новым правилам

Саша Кадкин Что мешает контрафактникам закупить у у этих мошенников коды? Они ж просто по счету их продают ко... Маркировка минералки сделает ее дешевле?

isamarai наличие дешевого контрафакта на рынке заставляет других участников рынка снижать цены до цен близ... Могут ввести маркировку БАДов

Татьяна2705 Такое ощущение, что мамочки работать идут во время отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет от сча... Ну наконец-то! Власти введут четкие правила сокращения дня в отпуске по уходу за ребенком

isamarai такое г никто бы и маркировать не стал. Могут ввести маркировку БАДов

isamarai то есть специально покупать подороже?)))))типа, если дороже, то это не продавец наценил больше, а... Могут ввести маркировку БАДов

Saria Медведеву так хочется войти в историю страны... то часы переведет, то переименованием займется, т... Я против 4-дневной рабочей недели... А вы?

VikaV2193 Ну, вот Вы и сами поняли, что если бы эти шубы были маркированы, то никто бы Вам ничего не вернул... Могут ввести маркировку БАДов

ЭДО Участником реферальной программы может стать как юридическое, так и физическое лицо. При чём для ... Электронные сервисы. Что посоветовать друзьям?

historyfoto Вы уверены, что бухгалтеру это нужно? Я думаю у хорошего бухгалтера не будет на время и желания з... Роль главного бухгалтера в планировании развития компании