Совмещение УСН и ЕНВД

что я думаю по этому поводу?ну в двух словах-******** *********,***** их в ***** ********* ******...
А я считаю что вообще нет никакого смысла лишать пособия если родители вышли на работу. Скорее вс...
а помните, были раньше в ходу фиктивные браки? воооот! статистику приукрасим, правительство будет...
Не может быть честным налог с оборота. В принципе не может. Потому что, еще раз, у всех разные за...
Вы нашли исключение, где налог с оборота не подходит. Это первоначальное инвестирование. На него ...
Это вброшенная статья? Без указания источников...Невыгодно мелкому бизнесу на УСН6 нанимать буха ...
А чем самостоятельные производства хуже? Обязательно франшизу покупать?...
Пусть и ПФР тоже поработают, все на работодателя свалили...
Немосквичей полстолицы - тот же Собянин не москвич. И за все время митингов с 2011 года не было н...
Ага, счас. Очень надо создавать такие цепочки бухгалтерским фирмам, да еще и с невысокой ценой об...
А что это за новая страна Щщщщщвеция?
Ни черта не понял, попроще можно? У нас ближайший предпенсионер через 10 лет появится, зачем нам ...
И чё делать? Не рожать только из-за того, что денег не хватает? А если всю жизнь не хватит? Так и...
Так и будет 100%. Ложить они хотели на контрафакт, главное срубить бабла на марках....
Уверена, что хороший бухгалтер занимается анализом. А мой опыт общения с владельцами дает основан...
О, еще один "демограф" ;) А куда детей-то маленьких девать, чтобы идти работать? Это в советское ...
Ну, помидорами то точно закидают. А кто пишет что их строгают?!! Родишь одного, а потом у мужа на...
Ну вот смотри.Под Сочи есть местечко "Чвижепсе", там скважина где набирают и тут же разливают одн...
если такой закон когда-то и существовал, когда конкуренция была очень низкой, то сейчас он не раб...
мы иногда делали так, когда заходили на новый рынок - ставили сразу низкую цену, чтобы никто в на...
А закон рынка "Выше спрос - выше цена" в случае с минеральной водой не работает ?...
Эх так и будут бедные пенсионеры получать страховые проценты вместо своих честно заработанны...
Что мешает контрафактникам закупить у у этих мошенников коды? Они ж просто по счету их продают ко...
Меня сейчас, конечно, закидают помидорами, но удержаться не могу.ЗАЧЕМ ТОГДА ВЫ ИХ СТРОГАЕТЕ?!!!!...
наличие дешевого контрафакта на рынке заставляет других участников рынка снижать цены до цен близ...
так надо знать, что рисовать. А пока четкой цифры нет. ФСС мямлит что-то, и суды на их стороне. Н...
Такое ощущение, что мамочки работать идут во время отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет от сча...
такое г никто бы и маркировать не стал.
то есть специально покупать подороже?)))))типа, если дороже, то это не продавец наценил больше, а...
Медведеву так хочется войти в историю страны... то часы переведет, то переименованием займется, т...
Ну, вот Вы и сами поняли, что если бы эти шубы были маркированы, то никто бы Вам ничего не вернул...
Участником реферальной программы может стать как юридическое, так и физическое лицо. При чём для ...
Вы уверены, что бухгалтеру это нужно? Я думаю у хорошего бухгалтера не будет на время и желания з...
кстати, да. фн слишком дорого стоят, даже по сравнению с флешками, на которые можно больше записа...