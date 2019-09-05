Учет по УСН расходов на покупку квартиры

Что-то пошло не так у птенчиков гнезда андроповского)))
Жить будете плохо, но недолго (с)
Лишь бы количество рабочих часов в день не повысили.
так ведь это взнос!!! а налоги не, не увеличили...
Не живут русские при капитализме.
для начала нужно зп нормальные платить... (начиная с бюджетников и работников монополий - их боль...
И почему "в то время как сумма налога в 5 раз выше". Почему в 5 ???...
Вы прямо с языка сняли. Второй год вынашиваем идею и горячее желание усыновить ребенка. Требовани...
Что-то мне подсказывает, что распределять этот 1% будет такая же структура, как ПФР....
Откуда на УСН 6% минимальный налог?
Вы не знаете ответа на этот вопрос? ))
запланирован рост. Национальная цель поставлена. Страна идет к этой цели, но дойдет ли?...
Не понял, почему оно "должно" расти?Разве к этому есть какие-нибудь предпосылки?...
Так полстаны приезжать массово начали с 2008-2009 гг, наклепать уже успели материнских капиталов....
Можно же и по письму оплатить задолженность на третье лицо ...
Да, именно по графику. Те, кто поили народ до утра в пятницу и субботу - в Вс, Пн, и Вт. просто н...
Больше бюджетников, выше процент "одобрямс" (из под палки).Ничего нового - "оригинальный" метод б...
А что европейцы делают после 18:00? Думаю, что так же как и россияне пытаются развлечься и отдохн...
проблемы с сайтом nalog.ru не 1 неделя, и не 3 месяца... такие проблемы уже не первый год и даже ...
Все не так просто. Налоговая инспекция прекрасно знает все эти схемы и "зависшая кредиторка" выз...
Дорогой кофеёк у Дядюшки Германа, арабика-с)))
Про "воздается" совсем не бред. Почитайте NO LOGO Наоми Кляйн, я дал ссылку. А потом посмотрите ф...
Сегодняшние российские "удобства" (слово напомнило мне деревянный "скворечник" с зловонной дырой ...
Да всё чуть проще. Те кто активно используют такие схемы и свои ООО меняют достаточно регулярно, ...
Подождите, так у нас в центральном отделении уже давно а-ля кофейня открыта. Приятного вида молод...
Видимо, те, кому они интересны.
Мы не против 4-х дневки и даже вообще не против вовсе не работать. Просто мы реалисты и понимаем,...
Да никто магазины в 18:00 не закроет. Просто будет вторая и третья смена продавщиц, возможно возр...
у меня несколько вопросов - один реальный, другой язвительныйРеальный - если услуги оказываются н...
Вас не беспокоят, а многих беспокоят. И не надо бред про воздастся писать. Лично меня тоже раздра...
Простите глупую меня, этот прекрасный человек что сказал, конкретно?что мы к 4-х дневке перейдем,...
Ну и зачем вы этот прекрасный город приводите в пример демографического взрыва? Сами же понимаете...
да легко! - ставишь убунту/дебиан/красную шляпу и т.п.(нужное подчеркнуть) , по "свободной" лице...
Если я напишу, что Клерк - иностранный агент, финансируется госдепом, а Борис Мальцев берет деньг...
Реальные русские коммерсы когда-то через Муромский лес, да и по сибирским трактам без охраны конв...
"По крайней мере, эти конторы сдают декларации по НДС и дают гарантию, что вас не&...