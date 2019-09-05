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Юзвак Максим

Учет по УСН расходов на покупку квартиры

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Рассматривается возможность учета по УСН расходов на квартиру, приобретенную до получения лицом статуса ИП (Письмо Минфина от 13 августа 2019 г. № 03-11-11/60923)